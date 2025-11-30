'कांतारा'मधील 'देवी'ला रणवीर सिंग म्हणाला 'भूत'; चाहते संतापले, व्हिडिओ व्हायरल

Ranveer Singh Controversial Statement: 2025 मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक, ऋषभ शेट्टीचा 'कांतारा चॅप्टर 1' हा चित्रपट सर्वांनात खूप आवडला. या चित्रपटातील ऋषभच्या अभिनयाने सर्वांनाच थक्क केले. रुपेरी पडद्यावरील या चित्रपटाने भारतीयांनाच नाही तर जगभारतील प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं.
'कांतारा' वर कमेंट केल्याबद्दल रणवीर सिंग ट्रोल
बराच काळ चर्चेचा विषय असलेला 'कांतारा चॅप्टर 1' हा चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी, त्याच्या व्हायरल होण्याचे कारण बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग आहे. त्याने ऋषभ शेट्टीच्या चित्रपटाबद्दल एक खोचक विधान केले. या वादग्रस्त विधानामुळे अनेक लोकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. 'कांतारा चॅप्टर 1' ही कर्नाटकातील तुळु समुदायाच्या देवांबद्दलची कथा आहे. कर्नाटकातील लोकं त्यांच्या देवांचा मनापासून आदर करतात आणि त्यांची पूजा करतात. दरवर्षी, त्यांच्या गावात देवांचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. रणवीरने त्याच्या याच देवी चामुंडा मातेबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे.
रणवीर सिंग नुकताच त्याच्या आगामी चित्रपट च्या प्रमोशनसाठी आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सव (IFFA) मध्ये सहभागी झाला होता. या कार्यक्रमादरम्यान त्याला 'कांतारा चॅप्टर 1' चित्रपटातील ऋषभ शेट्टी दिसला आणि त्याची कौतुक करण्याच्या प्रयत्नात त्याने असे काही केले ज्यामुळे नेटकरी भलतेच संतापले. रणवीरने केलेल्या 'कांतारा चॅप्टर 1' मधील एका सीनच्या मिमिक्रीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सदर व्हिडीओमध्ये अभिनेता म्हणतो, "मी तुमचा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहिला आणि प्रामाणिकपणे सांगायचे तर तुमचा अभिनय अद्भुत होता. विशेषतः जेव्हा महिला भूत तुमच्या शरीरात येते." त्यानंतर रणवीर ऋषभ शेट्टीच्या चामुंडा मातेच्या प्रवेशाचा सीन करतो. त्याने ज्या पद्धतीने तो सादर केला त्यामुळे ऋषभ हसायला लागला. पण, त्याच्या मागे असलेले लोक खूपच निराश दिसत होते.
#RanveerSingh literally called Chavundi Mata a GHOST
Mimicked her in funny way
Man is working hard to make things difficult for #Dhurandhar pic.twitter.com/HeNyi60lu7
— Pan India Review (@PanIndiaReview) November 29, 2025
नेटकऱ्यांनी सुनावलं
फक्त समारंभातील उपस्थित लोकं नाही तर सोशल मीडियावरील चाहते रणवीरच्या वागण्यावर संतापले. विशेषतः त्याचा 'धुरंधर' चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्यजवळ येत असताना तरी त्याने असले उद्योग करु नये असे नेटकऱ्यांच म्हणने आहे. युजर्स समिश्र कमेंट करत असून अनेक जण रणवीरवर टीका करत आहेत. एका नेटकऱ्याने डोके खाजवण्याच्या इमोजीसह लिहिले की, "त्याने काय पाहिले? तो एका देवीला स्त्री भूत म्हणत आहे." दुसऱ्या चाहत्याने सांगितले की, "हे खूप चुकीचे आहे". काहींनी त्याचे चित्रपटांवर बंदी आणण्यास सांगितलं आहे तर काहींनी त्याच्यावर कारवाई करण्याचा सल्ला दिला आहे. या वादग्रस्त विधानानंतर रणवीर सिंगला किती त्रास सहन करावा लागेल हे येणारा काळच सांगेल.
कांतरा' बद्दल बोलायचे झाले तर, हा चित्रपट आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. तुम्ही तो अमेझॉन प्राइमवर पाहू शकता. दरम्यान, 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणारा रणवीर सिंगचा 'धुरंधर' हा चित्रपट आधीच वादात सापडला आहे.
FAQ
1. रणवीर सिंगने नेमके काय म्हटले ज्यामुळे वाद निर्माण झाला?
गोवा येथील IFFI 2025 च्या समारंभात रणवीरने ऋषभ शेट्टीच्या 'कांतारा चॅप्टर १' च्या चॅवुंडी देवीच्या प्रवेश दृश्याची नक्कल करताना तिला "स्त्री भूत" म्हटले आणि ते मजेदार पद्धतीने सादर केले. यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या.
2. हा वाद कधी आणि कुठे घडला?
२८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गोवा येथे झालेल्या ५६व्या IFFI च्या समारोप समारंभात. रणवीर आगामी चित्रपट 'धुरंधर'च्या प्रमोशनसाठी तिथे होता.
3. नेटकऱ्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?
नेकांनी याला "अनावश्यक आणि अपमानजनक" म्हटले. काहींनी "चॅवुंडी ही देवी आहे, भूत नाही" असे लिहिले, तर काहींनी 'धुरंधर' चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली. कन्नड चाहत्यांनी विशेषतः रोष व्यक्त केला.