कशी दिसते रणवीर-दीपिकाची मुलगी दुआ? पहिल्यांदाच दाखवला मुलीचा फोटो, होतोय कौतुकाचा वर्षाव

Deepika Padukone : बॉलिवूडचे पॉवर कपल दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी दिवाळीच्या शुभ प्रसंगी आपल्या चाहत्यांसाठी खास सरप्राईज दिलं आहे. त्यांनी आपली लाडकी मुलगी दुआ पादुकोणसोबत काही सुंदर फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत आणि कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, 'दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.'
या फोटोंमध्ये दीपिका आणि रणवीर आपली मुलगी दुआला प्रेमाने मिठी मारताना दिसत आहेत. दुआ देखील आनंदाने हसताना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. एका फोटोत ती दीपिकाच्या मांडीवर बसलेली दिसते आणि हात जोडून प्रार्थना करताना तिचा निरागस चेहरा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतो आहे.
दीपिका आणि दुआ दोघींनी एकसारख्या रंगाचे पारंपरिक कपडे घातले आहेत तर रणवीर ऑफ-व्हाईट कलरच्या आउटफिटमध्ये आकर्षक दिसत आहे. या तिघांनी मिळून शेअर केलेला कौटुंबिक फोटो म्हणजे एक परफेक्ट फॅमिली मोमेंट म्हणावा लागेल.
राजकुमार रावने त्यांच्या या फोटोंवर इमोजीसह कमेंट केली आहे. खूप क्यूट! ईश्वर तुम्हा तिघांनाही सुखी ठेवो. अनन्या पांडेने लिहिलं, ओह माय गॉड! हंसिका मोटवानी म्हणाली, 'सो क्यूट! तर बिपाशा बसूने दुआची तुलना आई दीपिकाशी केली. तिने लिहिलं, 'वॉव! दुआ अगदी आपल्या आईसारखी दिसते. देव तिला नेहमी आनंदी ठेवो. दुर्गा दुर्गा!' काही मिनिटांतच दीपिकाच्या या पोस्टला लाखो लाईक्स मिळाले असून फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. चाहत्यांनी कमेंटमध्ये इमोजींचा वर्षाव केला आहे.
दुआचा जन्म 8 सप्टेंबर 2024 रोजी झाला. सध्या ती एक वर्ष दोन महिन्यांची आहे. तिच्या गोड हास्याने आणि निरागस चेहऱ्याने फॅन्स पूर्णपणे फिदा झाले आहेत. दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी नोव्हेंबर 2018 मध्ये लग्न केलं होतं. सात वर्षांनंतर त्यांना कन्या रत्न प्राप्त झालं. सध्या दीपिका आई झाल्याचा प्रत्येक क्षण एन्जॉय करत आहे आणि काम व घर यात उत्तम समतोल राखत आहे.
अलीकडेच तिने बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील महिलांसाठी 8 तासांच्या वर्क-आवरची मागणी करणाऱ्या चर्चेला समर्थन दिलं असून, ती पुन्हा एकदा चर्चा रंगवताना दिसली आहे. एकंदरीत, दीपिका-रणवीर आणि दुआचा हा दिवाळी लुक इंटरनेटवर सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. त्यांच्या फोटोंनी चाहत्यांच्या मनात पुन्हा एकदा 'बेस्ट फॅमिली'ची छाप पाडली आहे.
