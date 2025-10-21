English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कशी दिसते रणवीर-दीपिकाची मुलगी दुआ? पहिल्यांदाच दाखवला मुलीचा फोटो, होतोय कौतुकाचा वर्षाव

Deepika Padukone : दिवाळीच्या खास मुहूर्तावर दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी त्यांच्या मुलगी दुआ पदुकोणचा चेहरा सर्वांसमोर उघड केला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 21, 2025, 10:27 PM IST
कशी दिसते रणवीर-दीपिकाची मुलगी दुआ? पहिल्यांदाच दाखवला मुलीचा फोटो, होतोय कौतुकाचा वर्षाव

Deepika Padukone : बॉलिवूडचे पॉवर कपल दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी दिवाळीच्या शुभ प्रसंगी आपल्या चाहत्यांसाठी खास सरप्राईज दिलं आहे. त्यांनी आपली लाडकी मुलगी दुआ पादुकोणसोबत काही सुंदर फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत आणि कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, 'दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.'

या फोटोंमध्ये दीपिका आणि रणवीर आपली मुलगी दुआला प्रेमाने मिठी मारताना दिसत आहेत. दुआ देखील आनंदाने हसताना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. एका फोटोत ती दीपिकाच्या मांडीवर बसलेली दिसते आणि हात जोडून प्रार्थना करताना तिचा निरागस चेहरा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतो आहे. 

आउटफिट्सकडे एक नजर

दीपिका आणि दुआ दोघींनी एकसारख्या रंगाचे पारंपरिक कपडे घातले आहेत तर रणवीर ऑफ-व्हाईट कलरच्या आउटफिटमध्ये आकर्षक दिसत आहे. या तिघांनी मिळून शेअर केलेला कौटुंबिक फोटो म्हणजे एक परफेक्ट फॅमिली मोमेंट म्हणावा लागेल.

राजकुमार रावने त्यांच्या या फोटोंवर इमोजीसह कमेंट केली आहे. खूप क्यूट! ईश्वर तुम्हा तिघांनाही सुखी ठेवो. अनन्या पांडेने लिहिलं, ओह माय गॉड! हंसिका मोटवानी म्हणाली, 'सो क्यूट! तर बिपाशा बसूने दुआची तुलना आई दीपिकाशी केली. तिने लिहिलं, 'वॉव! दुआ अगदी आपल्या आईसारखी दिसते. देव तिला नेहमी आनंदी ठेवो. दुर्गा दुर्गा!' काही मिनिटांतच दीपिकाच्या या पोस्टला लाखो लाईक्स मिळाले असून फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. चाहत्यांनी कमेंटमध्ये इमोजींचा वर्षाव केला आहे.

दुआ पादुकोणबद्दल थोडक्यात

दुआचा जन्म 8 सप्टेंबर 2024 रोजी झाला. सध्या ती एक वर्ष दोन महिन्यांची आहे. तिच्या गोड हास्याने आणि निरागस चेहऱ्याने फॅन्स पूर्णपणे फिदा झाले आहेत. दीपिका पादुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी नोव्हेंबर 2018 मध्ये लग्न केलं होतं. सात वर्षांनंतर त्यांना कन्या रत्न प्राप्त झालं. सध्या दीपिका आई झाल्याचा प्रत्येक क्षण एन्जॉय करत आहे आणि काम व घर यात उत्तम समतोल राखत आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अलीकडेच तिने बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील महिलांसाठी 8 तासांच्या वर्क-आवरची मागणी करणाऱ्या चर्चेला समर्थन दिलं असून, ती पुन्हा एकदा चर्चा रंगवताना दिसली आहे.  एकंदरीत, दीपिका-रणवीर आणि दुआचा हा दिवाळी लुक इंटरनेटवर सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. त्यांच्या फोटोंनी चाहत्यांच्या मनात पुन्हा एकदा 'बेस्ट फॅमिली'ची छाप पाडली आहे.

FAQ

दीपिका आणि रणवीर सिंग यांनी दिवाळीला काय शेअर केलं आणि कॅप्शन काय आहे?

दीपिका आणि रणवीर यांनी आपली लाडकी मुलगी दुआसोबत दिवाळीच्या शुभ प्रसंगी सुंदर फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. फोटोंमध्ये ते दुआला प्रेमाने मिठी मारताना दिसतात, तर दुआ आनंदाने हसताना आणि दीपिकाच्या मांडीवर बसून प्रार्थना करताना कैद झाली आहे. कॅप्शनमध्ये त्यांनी 'दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं' असं लिहिलं आहे.

दीपिका, रणवीर आणि दुआ यांच्या आउटफिट्सबाबत काय विशेष आहे?

दीपिका आणि दुआ दोघींनी एकसारख्या रंगाचे पारंपरिक कपडे घातले आहेत, ज्यामुळे आई-मुलगीची जोडी अधिक सुंदर दिसते. रणवीर ऑफ-व्हाईट कलरच्या आउटफिटमध्ये आकर्षक दिसतो. हा कौटुंबिक फोटो एक परफेक्ट फॅमिली मोमेंट म्हणून व्हायरल झाला आहे.

सेलिब्रिटींच्या कमेंट्स काय आहेत आणि पोस्टचं स्वागत कसं झालं?

राजकुमार रावने 'खूप क्यूट! ईश्वर तुम्हा तिघांनाही सुखी ठेवो' असं इमोजीसह कमेंट केली. अनन्या पांडेने 'ओह माय गॉड!' म्हटलं, हंसिका मोटवानीने 'सो क्यूट!' तर बिपाशा बसूने 'वॉव! दुआ अगदी आपल्या आईसारखी दिसते. देव तिला नेहमी आनंदी ठेवो. दुर्गा दुर्गा!' असं लिहिलं. काही मिनिटांत लाखो लाईक्स मिळाले आणि चाहत्यांनी इमोजींचा वर्षाव केला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

Tags:
Dua Padukone First PicsRanveer Singh Daughter Picsdeepika Padukone daughter PicsDua Padukone picsRanveer Shared daughter first pics

