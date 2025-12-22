तिसऱ्या आठवड्यामध्ये ‘धुरंधर’ने मोडले सगळे रेकॉर्ड, ‘पुष्पा 2’लाही टाकले मागे, एकूण कमाई किती?

Dhurandhar BO Day 17: रणवीर सिंगचा बहुचर्चित चित्रपट ‘धुरंधर’ सध्या देशभरात बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपटाच्या कमाईचा वेग पाहता चित्रपटसृष्टीसह प्रेक्षकही चकित झाले आहेत. विशेष म्हणजे अनेक चित्रपट तिसऱ्या आठवड्यात दमछाक करताना दिसतात; मात्र, ‘धुरंधर’ची कमाई थांबण्याचं नावच घेत नाही. रिलीजच्या तिसऱ्या वीकेंडलाही या चित्रपटाने नवा इतिहास रचत विक्रमी कमाई केली आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला विकी कौशलच्या ‘छावा’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर मोठी खळबळ उडवली होती. त्यानंतर अनेक मोठ्या कलाकारांचे चित्रपट प्रदर्शित झाले; मात्र ‘छावा’सारखी कमाई कुणालाच करता आली नाही. अखेर वर्षाच्या शेवटी दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्या ‘धुरंधर’ने हे आव्हान स्वीकारत बॉक्स ऑफिसवर तुफान कामगिरी केली आहे.
रिलीजच्या पहिल्याच दिवसापासून ‘धुरंधर’ने जबरदस्त ओपनिंग केली असून, तिसऱ्या आठवड्यातही चित्रपटाची लोकप्रियता कायम आहे. जिथे बहुतांश चित्रपट तिसऱ्या वीकेंडला पडझड अनुभवतात, तिथे ‘धुरंधर’ने उलट तिसऱ्या शनिवार आणि रविवारला छप्परफाड कमाई केली आहे.
आठवड्यानुसार कमाईचा आढावा
पहिला आठवडा: 207.25 कोटी रुपये. दुसरा आठवडा: 253.25 कोटी रुपये. 15वा दिवस (तिसरा शुक्रवार): 22.50 कोटी रुपये. 16वा दिवस (तिसरा शनिवार): 34.25 कोटी रुपये (52.22% वाढ). सॅकनिल्कच्या अर्ली ट्रेंड रिपोर्टनुसार, 17वा दिवस (तिसरा रविवार): 38.50 कोटी रुपये. यासह 17 दिवसांत ‘धुरंधर’ची एकूण कमाई 555.75 कोटी रुपये इतकी झाली आहे.
तिसऱ्या वीकेंडमध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट
‘धुरंधर’ने तिसऱ्या वीकेंडमध्ये अशी कमाई केली आहे, जी याआधी कोणत्याही चित्रपटाला जमली नव्हती. या कामगिरीमुळे चित्रपटाने ‘पुष्पा 2’ सारख्या ब्लॉकबस्टरलाही मागे टाकले आहे.
बॉलिवूडमधील टॉप 5 तिसऱ्या वीकेंड कलेक्शन: धुरंधर – 95.25 कोटी. पुष्पा 2 (हिंदी) – 60 कोटी. स्त्री 2 – 48.75 कोटी. गदर 2 – 36.95 कोटी. जवान – 34.81 कोटी. 600 कोटींच्या क्लबकडे झेप.
तिसऱ्या वीकेंडमध्येच 95 कोटींपेक्षा जास्त कमाई करत ‘धुरंधर’ आता 600 कोटींच्या क्लबपासून अवघ्या 45 कोटी दूर आहे. सध्या सुरू असलेल्या कमाईच्या वेगावरून पाहता, येत्या एक-दोन दिवसांत हा टप्पा गाठण्याची दाट शक्यता आहे. असे झाल्यास ‘छावा’ नंतर यंदा 600 कोटींचा टप्पा गाठणारा हा दुसरा चित्रपट ठरेल.
FAQ
रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?
‘धुरंधर’ हा चित्रपट वर्षाच्या शेवटी प्रदर्शित झाला असून, रिलीजपासूनच तो बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत आहे.
‘धुरंधर’चे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रसिद्ध दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी केले आहे.
‘धुरंधर’ने 17 दिवसांत किती कमाई केली आहे?
रिलीजच्या 17 दिवसांत ‘धुरंधर’ने एकूण 555.75 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.