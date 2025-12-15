English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'रणवीर सिंग उथळ आहे, मला आवडत नाही, पण…’ धुरंधर पाहून मराठी अभिनेत्याचं ठाम मत

Yogesh Soman : मराठी अभिनेता योगेश सोमण यांनी ‘धुरंधर’ पाहिल्यानंतर व्हिडीओ शेअर करत आपलं ठाम मत मांडलं आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 15, 2025, 02:20 PM IST
सध्या संपूर्ण मनोरंजनविश्वात रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर’ सिनेमाची चर्चा रंगली आहे. ५ डिसेंबरला प्रदर्शित झालेला हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर जोरदार धडक देत चर्चेत आला आहे. पाकिस्तानात राहून भारतीय गुप्तहेरांच्या कामगिरीवर आधारित असलेला हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या मनावर घर करून राहिला आहे. कथानकासोबतच सिनेमातील कलाकारांच्या कामगिरीचंही सर्वत्र कौतुक होत आहे.

हा सिनेमा केवळ मनोरंजनापुरताच मर्यादित नाही, तर कथानक तांत्रिकदृष्ट्या इतकं नीट बांधलेलं आहे की, पाहताना तो ऐतिहासिक डॉक्युमेंटेशनसारखा वाटतो. आयसी 814 विमान अपहरणापासून सुरू होणारी कथा, संसदेवरचा हल्ला, 26/11चा मुंबईवरील हल्ला आणि पाकिस्तानमध्ये खोट्या नोटा छापल्या जाण्याची गोष्ट या सगळ्या घटकांना कथेच्या प्रवाहात न भडकता मांडण्यात आलं आहे. या सर्व घटकांमुळे हा सिनेमा काल्पनिक असूनही सत्यासारखा अनुभव देतो, असा योगेश सोमण यांनी व्हिडीओत म्हटले आहे.

मराठी अभिनेता योगेश सोमण यांनी ‘धुरंधर’ सिनेमा पाहिल्यानंतर व्हिडीओ शेअर करून आपलं ठाम मत मांडलं आहे. त्यांनी सांगितले की, 'चित्रपटाचं कथानक संपूर्ण काल्पनिक आहे, तरीही त्याची बांधणी इतकी सुंदर, तर्कसंगत आणि आकर्षक आहे की तो ऐतिहासिक दस्तऐवजासारखा वाटतो. आदित्य धर यांनी पटकथा आणि दिग्दर्शन उत्तम पद्धतीने केले आहे. कथा सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवते.'

योगेश सोमण यांनी रणवीर सिंगच्या अभिनयाचंही विशेष कौतुक केलं. त्यांनी म्हटले, 'बाकी कलाकारांनी आपल्या भूमिका उत्कृष्टपणे साकारल्या आहेत. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मला जो नट पूर्वी आवडत नव्हता किंवा उथळ वाटायचा, त्याने या सिनेमात खूपच दमदार भूमिका केली. विशेषतः इफ्तीच्या सांगता समारंभात त्याच्या विदुषकी चाळी पाहून मला तो अजिबात आवडत नव्हता. मात्र आश्चर्यकारकपणे, या सिनेमात त्याने शांतपणे आणि नैसर्गिक पद्धतीने आपलं काम केले आणि खूप उजवी भूमिका साकारली.'

योगेश सोमणच्या या मतानं रणवीर सिंगच्या अभिनयाची तारीफ करताच प्रेक्षकांमध्ये सिनेमाविषयी उत्सुकता अधिक वाढली आहे. सिनेमातील कथा, तंत्रज्ञान, सेट डिझाइन आणि कलाकारांच्या अभिनयाची जुगलबंदी प्रेक्षकांना एक अत्यंत वेगळा अनुभव देत आहे, असा विचार समीक्षकांनीही व्यक्त केला आहे.

सध्या सोशल मीडियावर ‘धुरंधर’संबंधी चर्चा जोर धरली आहे. अनेक प्रेक्षक आणि चाहते रणवीर सिंगच्या अभिनयावरून आपले मत व्यक्त करत आहेत, तर काहीजण कथानकाच्या गुंतागुंतीने प्रभावित झाले आहेत. मराठी मनोरंजनविश्वातील कलाकारांनी देखील सिनेमाबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, यामुळे सिनेमाच्या लोकप्रियतेत भर पडली आहे. योगेश सोमण यांनी या सिनेमावर दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे प्रेक्षकांना सिनेमाकडे अधिक लक्ष देण्यास भाग पाडलं आहे. त्यांचा अनुभव सांगतो की, ‘धुरंधर’ केवळ बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी नाही तर कथानक आणि कलाकारांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे एक दर्जेदार सिनेमाचा अनुभव प्रेक्षकांना देणारा आहे.

FAQ

‘धुरंधर’ सिनेमाचा कथानक काय आहे?
‘धुरंधर’ सिनेमाचं कथानक पाकिस्तानात राहणाऱ्या भारतीय गुप्तहेरांच्या कामगिरीवर आधारित आहे. आयसी 814 विमान अपहरण, संसदेवर हल्ला आणि 26/11 मुंबई हल्ला यासह इतर घटनांचा समावेश कथानकात आहे. कथा काल्पनिक असली तरी तांत्रिकदृष्ट्या ऐतिहासिक दस्तऐवजासारखी बांधणी करण्यात आली आहे.

योगेश सोमणला सिनेमाबाबत काय मत आहे?
योगेश सोमण म्हणाले की, कथानक अत्यंत तर्कसंगत आणि आकर्षक आहे. आदित्य धर यांची पटकथा आणि दिग्दर्शन उत्कृष्ट आहे. तसेच रणवीर सिंगने या सिनेमात पूर्वीच्या त्यांच्या उथळ प्रतिमेपेक्षा खूपच संतुलित आणि दमदार भूमिका केली आहे.

रणवीर सिंगच्या अभिनयावर प्रतिक्रिया कशी आहे?
योगेश सोमण यांनी रणवीर सिंगच्या अभिनयाचं कौतुक केलं. विशेषतः इफ्तीच्या सांगता समारंभातील विदुषकी चाळींनंतरही रणवीर सिंगने शांतपणे आणि नैसर्गिक पद्धतीने आपली भूमिका उत्कृष्टपणे साकारली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Ranveer singhShaktimaanRanveer Singh Shaktimaan filmRanveer Singh Shaktimaan movieMukesh Khanna

