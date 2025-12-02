English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रणवीर सिंगने 'कांतारा'च्या 'दैवा'ची नक्कल करत उडवली खिल्ली, ऋषभ शेट्टीसोबतचा 'तो' Video Viral, नंतर म्हणतो 'मला तर...'

Ranveer Singh mimicks Kantara Controversy : रणवीर व्यासपीठावर मोठ्या उत्साहात आला, पण या उत्साहाच्या भरात त्यानं असं नेमकं काय केलं की नकारात्मक प्रतिक्रियांचा सोशल मीडियावर महापूर...?  

सायली पाटील | Updated: Dec 2, 2025, 12:39 PM IST
रणवीर सिंगने 'कांतारा'च्या 'दैवा'ची नक्कल करत उडवली खिल्ली, ऋषभ शेट्टीसोबतचा 'तो' Video Viral, नंतर म्हणतो 'मला तर...'
Ranveer Singh mimicks Kantara Controversy : अभिनेता रणवीर सिंग हा कायमच त्याच्या मोकळेपणाच्या स्वभावामुळं चाहत्यांच्या मनाचा ठाव घेतो. मात्र अनेकदा रणवीरचा अतिउत्साहीपणाच त्याच्या अडचणींमध्ये भर करून जातो. अशाच काही घटनांमध्ये नुकत्याच घडून गेलेल्या एका प्रसंगाने भर टाकली आहे. ज्यानंतर सोशल मीडियावर #ShameOnYouRanveerSingh असा हॅशटॅगही ट्रेंड करू लागला. पण, यामागचं नेमकं कारण काय? 

का ट्रेंड होतोय #ShameOnYouRanveerSingh ? 

नुकत्याच संपन्न झालेल्या IFFI च्या सांगता समारंभावेळी रणवीर सिंगनं उत्साहाच्या भरात अभिनेता ऋषभ शेट्टी याची मध्यवर्ती भूमिका असणाऱ्या (Kantara Chapter 1) 'कांतारा' चित्रपटातील 'दैवा'ची नक्कल केली. गोव्यामध्ये 56व्या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI)च्या सांगता सोहळ्यासाठी रणवीरनं हजेरी लावली होती. तो व्यासपीठावर आला, जिथं अगदीच मजेशीर वातावरण होतं. मात्र पुढं रणवीरनं जे काही केलं, ते पाहून सिनेरसिकांचा आणि प्रामुख्यानं दाक्षिणात्य सिनेरसिकांचा संताप अनावर झाला. 

कार्यक्रमात नेमकं काय झालं? 

रणवीर व्यासपीठावर आला आणि त्यानं दिशं निर्माता- दिग्दर्शक- अभिनेता (Rishabh Shetty) ऋषभ शेट्टी याच्यासह मोठ्या प्रेक्षकवर्गासमोर 'कांतारा- चॅप्टर 1'च्या क्लायमॅक्सचा उल्लेख करत त्याची नक्कलसुद्धा केली. जिथं त्यानं दक्षिणेकडील समुदायासाठी पूजनीय असणाऱ्या चामुंडा देवीचा उल्लेख केला, जी जेवता कर्नाटकातील किनारपट्टी क्षेत्रातील नागरिकांसाठी पूजनीय आहे. रणवीरच्या वक्तव्यात 'महिला भूत' असे शब्द आले आणि त्या क्षणी समारंभासाठी आलेल्या अनेकांनी विचित्र प्रतिक्रियाही दिल्या. ऋषभ समोर येत रणवीरनं तो (नाईलाजानं) हसत नकार देत असतानाही दैवाची नक्कल करत डोळे फिरवले, जीभ बाहेर काढली. त्या क्षणी तिथं रणवीरसाठी उपस्थितांनी टाळ्या वाजवल्या. पण, खरा वाद नंतरच उभा राहिला. 

सोशल मीडियावर ज्या क्षणी या कार्यक्रमाचा व्हिडीओ समोर आला, तेव्हा अनेकांनीच 'हा अतिरेक आहे' असं म्हणत संताप व्यक्त केला. हिंदू जनजागृति समिति (HJS)नं त्याच्याविरोधात अधिकृत तक्रार दाखल करत रणवीरनं देवतांचा चुकीचा उल्लेख करत त्यांना अपमानित केल्याचं या व्हिडीओमध्ये म्हटलं आणि रणवीरला असं काही करायची गरजच नव्हती असंही म्हणत चाहत्यांनी त्याच्यावर नाराजी व्यक्त केली. 

अखेर अभिनेत्याला पश्चाताप! 

सोशल मीडियाच्या सर्वच स्तरांवर जेव्हा रणवीरला संतापाची लाट दिसली, त्यानंतर अखेर अभिनेत्याला केल्या कृतीचा पश्चाताप झाला आणि त्यानं या संपूर्ण प्रसंगासाठी ऋषभ शेट्टीसह चाहत्यांचीसुद्धा क्षमा मागितली. सोशल मीडियावर त्यानं यासाठी एक पोस्ट शेअर केली.

'एक अभिनेता म्हणून मला ऋषभचा उत्तम अभिनय अधोरेखित करायचा होता. कारण मला माहितीये की फक्त अभिनयासाठी किती गोष्टी कराव्या लागतात. यासाठी मी त्याचं कौतुक करतो. मी आपल्या देशातील प्रत्येक संस्कृती, परंपरा आणि धारणांचा आदर करतो. मी जर कोणत्याही प्रकारे कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी त्यासाठी मनापासून माफी मागतो', असं त्यानं या पोस्टमध्ये लिहिलं. रणवीरच्या या पोस्टनंतर तरी आता त्याला होणारा विरोध शमतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

