Marathi News
  रक्तबंबाळ... आधीपेक्षा आणखी भयानक; रणवीरने स्वतः पोस्ट करत दिला 12:12 चा इशारा; याचा अर्थ काय?

रक्तबंबाळ... आधीपेक्षा आणखी भयानक; रणवीरने स्वतः पोस्ट करत दिला 12:12 चा इशारा; याचा अर्थ काय?

Dhurandhar 2 Poster Ranveer Singh Look: रणवीर सिंहचा धुरंधरमधील लूक चाहत्यांना खूप आवडला. आता त्याच्या धुरंधर 2 मधील अवतारदेखील चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्याशिवाय त्याची एक खास पोस्टसुद्धा व्हायरल होत आहे. सविस्तर जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Feb 3, 2026, 02:28 PM IST
Dhurandhar 2 Poster Out: रणवीर सिंहच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. त्याची आगामी फिल्म 'धुरंधर पार्ट 2' चा मोस्ट अवेटेड टीझर लवकरच रिलीज होणार आहे. 'धुरंधर: द रिवेंज' या टायटलने टीझर 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी पाहायला मिळणार आहे. या टीझरच्या चर्चेपूर्वीच निर्मात्यांनी फिल्मचा पहिला पोस्टर रिलीज केला आहे. पोस्टरमध्ये रणवीर सिंहचा दमदार आणि इंटेंस लूक पाहायला मिळतो. या पोस्टरने सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण केला आहे.

फर्स्ट लुक पोस्टरचा धमाका
धुरंधर 2 चा पहिला पोस्टर प्रदर्शित झाला असून रणवीर सिंहने त्यात ब्लॅक लेदर ज्याकेट घालून बारिशेत भिजलेला लूक सादर केला आहे. लाल रंगाचे वातावरण आणि रणवीरचा जोशीला अंदाज या पोस्टरला अत्यंत प्रभावी बनवतो. पोस्टरवर प्रदर्शित संदेश 'अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है' चाहत्यांना उत्सुकतेत टाकतो. रणवीरने पोस्टर सोशल मीडियावर शेअर करत टीझर रिलीजची तारीखही जाहीर केली आहे. टीझर 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी 12:12 वाजता रिलीज होणार आहे.

चाहत्यांच्या एकाहुन एक प्रतिक्रिया
पोस्टर पाहून रणवीरच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिल्पा शेट्टी, भूमि पेडनेकर आणि अनेक सेलिब्रिटींनी फायर इमोजी आणि कौतुक व्यक्त केले. या पोस्टरमुळे रणवीर सिंहच्या फॅन्समध्ये खूपच उत्साह निर्माण झाला आहे आणि बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाकडुन मोठी अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

रिलीज आणि चुरशीची लढत  
'धुरंधर पार्ट 2' 19 मार्च 2026 रोजी चित्रपटगृहात हिंदी, तमिळ, तेलुगु, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. फिल्मच्या रिलीज दिवशीच कन्नड सुपरस्टार यश स्टारर 'टॉक्सिक' देखील प्रदर्शनात येत आहे, त्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर जोरदार स्पर्धा अपेक्षित आहे. चाहत्यांसाठी हा काळ अत्यंत रोमांचक ठरणार आहे, कारण रणवीर सिंहचा दमदार लूक आणि थरारक कथा प्रेक्षकांना मोठा अनुभव देईल.

हे ही वाचा: 'मी त्यांच्या बेडवर...', 'या' व्यक्तीसाठी रजनीकांत चक्क जमीनीवर झोपले; पुढे काय घडलं?

धुरंधर 2 चा फर्स्ट लुक आणि टीझरने चाहत्यांना उत्सुकतेत टाकले आहे. रणवीरच्या वॉरियर्स अंदाजात सादर केलेल्या पोस्टरने सोशल मीडियावर धुमाकूळ उडवला आहे. आगामी टीझर आणि फिल्मची रिलीज तारीख चाहत्यांसाठी उत्साहवर्धक ठरते, ज्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर थरारक संघर्ष दिसण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Ranveer singhDhurandhar 2Dhurandhar The RevengeFirst look posterMost Awaited Teaser

