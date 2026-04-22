'डॉन 3' चा वाद अखेर मिटला! रणवीर फरहान अख्तरला देणार 10 कोटी; नेमकं कशावरुन झालं भांडण?

फरहान अख्तरच्या Don 3 सिनेमावरुन वाद निर्माण झाला आहे. या दरम्यान रणवीर सिंगने फरहानला 10 कोटी रुपये परत केल्याची माहिती समोर आली आहे. नेमका हा वाद काय? का होतेय याची चर्चा?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 22, 2026, 06:03 PM IST
Don 3 सिनेमातून बाहेर पडल्यानंतर रणवीर सिंग आणि फरहान अख्तर यांच्यात मोठा वाद निर्माण झाला. आता अशी माहिती मिळते की, 'धुरंधर'चा अभिनेता रणवीर सिंगने फरहान अख्तरसोबतचा वाद मिटवण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रणवीर सिंगने आपल्या सायनिंग अमाऊंट परत करण्याला सहमती दर्शवली आहे. ही रक्कम जवळपास 10 कोटी रुपये असून यांच्यात वाद कशावरुन झाला? भांडणाचं कारण काय?  एवढंच नव्हे तर रणवीर सिंग फरहान अख्तरच्या एक्सेल एंटरटेनमेंटला आपल्या आगामी सिनेमात हिस्सेदारी देणार असल्याच देखील सांगितलं आहे. या सिनेमाचं नाव तुर्तास 'प्रलय' ठेवल्याच सांगितलं आहे. मात्र ही रक्कम किती असेल याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. 

कसा सुरु झाला Don 3 चा वाद, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

दिग्दर्शक फरहान अख्तरने अधिकृत एक्स अकाऊंटवर ऑगस्ट 2023 मध्ये रणवीर सिंगसोबत Don 3 चा छोटाशा टिझर शेअर केला होता. या टीझरनंतर आयकॉनिक फ्रेंचाइसीमधून शाहरुख खानला रिल्पेस केल्यामुळे मेकर्स आणि रणवीर सिंगला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आलं. यानंतर जेव्हा सिनेमातून रणवीर सिंगने एक्झिट करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा असा दावा करण्यात आला की, एक्सेल एंटरटेनमेंट अभिनेता रणवीर सिंगकडे निर्माते अंदाजे 40 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागण्याचा विचार करत आहेत. यासाठी निर्मात्यांनी निर्मितीपूर्व खर्च आणि चित्रीकरणाच्या वेळापत्रकात झालेला व्यत्यय ही कारणे दिली आहेत.

यानंतर रणवीर सिंग आणि प्रोडक्शन हाऊसमध्ये 'क्रिएटिव डिफरन्स' असल्याच समोर आलं आहे. असं म्हटलं जातं की, अभिनेता सिनेमाची स्क्रिप्ट आणि दिग्दर्शनाबद्दल संतुष्ट नव्हता. जसे जसे हे वाद वाढले तस तशा वेगवेगळ्या अफवा समोर आल्या. प्रोड्युसर गिल्ड ऑफ इंडियाने दोन्ही पक्षाची चर्चा करुन मध्यस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. हे देखील सांगितलं की, बॉलिवूडचा 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खानने फरहान अख्तर आणि रणवीर सिंग यांच्यात 'पीसमेकर' ची भूमिका साकारली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

