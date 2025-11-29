'धुरंधर' चित्रपटातील गाण्यात रणवीर सिंगचा, 20 वर्षांनी लहान अभिनेत्रीसोबत रोमान्स, 14 तासात 40 लाख Views

Dhurandhar Movie New Song:'धुरंधर' च्या निर्मात्यांनी शुक्रवारी चित्रपटाचं तिसरं गाणं, 'गेहरा हुआ' रिलीज केले, ज्यामुळे चित्रपटाच्या आधीच चाहत्यांचा उत्साहा वाढला आहे. हे सुंदर गाणं अरिजित सिंगने गायलं असून हा रोमँटिक ट्रेक 'इश्क जलकर' नंतर रिलीझ करण्यात आलं. अरिजित सिंग त्याच्या मधुर कंठाने प्रत्येक गाण्यात जिवंतपणा आणतो. हे गाणे रणवीर सिंग आणि सारा अर्जुन यांच्यातील केमिस्ट्री देखील दाखवते. हा ट्रॅक प्रेम, जिव्हाळा आणि प्रणयाचं सुंदर मिलाफ दाखवतो. या गाण्यात त्यांचं रात्री उशिरापर्यंत फिरणं, मंद संवाद आणि प्रेमात खोलवर असलेल्या दोन जीवांमधील केमिस्ट्रीला उजाळा देतो. या गाण्याचं म्युझिकसुद्दा आकर्षक आहे.
20 वर्षांनी लहान अभिनेत्रीशी रोमान्स
या गाण्याप्रमाणेच या चित्रपटात सारा अर्जून आणि रणवीर सिंह रोमान्स करताना दिसतील. पण या वेळी चर्चेची बाब म्हणजे अभिनेत्री सारा ही रणवीरपेक्षा 20 वर्षांनी लहान आहे. पण त्यांच्या अभिनय कौशल्यामुळे हे कुठेच दिसून येत नाही.
रणवीर आणि साराची केमिस्ट्री
यापूर्वी, एका प्रमोशनल इव्हेंटमध्ये, रणवीर सिंग त्याची सहकलाकार सारा अर्जुनचे कौतुक केल्याशिवाय राहू शकला नाही, तो म्हणाला, "सारा खरोखरच अद्भुत आहे. तुम्हाला माहिती आहे, काही लोक लहानपणापासूनच अद्भुत असतात, जसे हॉलिवूडमधील डकोटा फॅनिंग. आणि ही"
तो पुढे म्हणाला, "मला वाटतं की हजारो लोकांना मागे टाकून तू ही भूमिका मिळवलीस ही खूप उल्लेखनीय गोष्ट आहे. हा तुझा पहिला चित्रपट आहे असं वाटतच नाही. तुझा अभिनय इतका चांगला आहे की जसं तु या आधी किती तरी चित्रपटांमध्ये काम केलं आसेल. एक व्यक्ती आणि अभिनेत्री म्हणून तू खूप प्रतिभावान आहेस. मी ज्या कलाकारांसोबत स्क्रीन शेअर केली आहे त्यापैकी तू एक सर्वोत्तम कलाकार आहेस. तू मला या चित्रपटात आणखी सुंदर बनवतोस आणि त्याबद्दल मी खूप आभारी आहे. हा तुझा पहिलाच चित्रपट आहे यावर माझा विश्वास बसत नाही."
धुरंधर रिलीज डेट
आदित्य धर दिग्दर्शित, लेखन आणि निर्मिती असलेला 'धुरंधर' चित्रपटात रणवीर सिंगसह संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांचा समावेश आहे. त्याच्या आकर्षक कथेसह, उत्कृष्ट कलाकार आणि सुमधुर साउंडट्रॅकसह, 'धुरंधर' हा चित्रपट वर्षातील सर्वात मोठ्या रिलीजपैकी एक बनण्यास सज्ज आहे. हा चित्रपट 5 डिसेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. मग काय जाताय ना पाहयला?