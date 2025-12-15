बॉक्स ऑफिसवर धुरंधरचा धडाका; रणवीर सिंगची भावूक पोस्ट चर्चेत

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग सध्या त्याच्या बहुचर्चित चित्रपट ‘धुरंधर’च्या यशाचा मनमुराद आनंद घेत आहे. 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने अवघ्या 10 दिवसांत भारतात 350 कोटींपेक्षा अधिक कमाई केली असून, जगभरात 500 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. बॉक्स ऑफिसवर मिळणारा जबरदस्त प्रतिसाद आणि प्रेक्षकांची पसंती यामुळे ‘धुरंधर’ सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
‘धुरंधर’ला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत असून, चित्रपटाला मोठा फायदा होत आहे. अनेक ठिकाणी प्रेक्षकांच्या वाढत्या गर्दीमुळे सिनेमागृहांमध्ये शोज वाढवण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावरही चित्रपट पाहण्यासाठी थिएटरबाहेर लागलेल्या रांगांचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. या यशामुळे कलाकारांपासून निर्मात्यांपर्यंत सगळेच आनंदात असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
रणवीर सिंहची भावूक पोस्ट
या प्रचंड यशाच्या दरम्यान रणवीर सिंगने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर त्याने लिहिलं, किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है, कि वो वक्त आने पर बदलती है… लेकिन फिलहाल… नजर और सब्र. यासोबत त्याने हात जोडणारा इमोजीही शेअर केला आहे. ‘धुरंधर’च्या यशानंतर रणवीरची ही पहिलीच प्रतिक्रिया असल्याने चाहत्यांमध्ये या पोस्टची विशेष चर्चा होत आहे.
दमदार स्टारकास्ट आणि अभिनय
आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या ‘धुरंधर’मध्ये रणवीर सिंगसोबत संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, अक्षय खन्ना यांसारखे दिग्गज कलाकार झळकत आहेत. 40 वर्षीय रणवीर सिंग या चित्रपटात भारतीय गुप्तहेर हमजा अल मझारीच्या भूमिकेत दिसत असून, त्याचा प्रभावी आणि दमदार अभिनय प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. रणवीरच्या अपोजिट चित्रपटात 20 वर्षांची अभिनेत्री सारा अर्जुन दिसत आहे.
‘धुरंधर 2’चीही घोषणा
‘धुरंधर’ची कथा इथेच संपत नसून, चित्रपटाचा दुसरा भागही प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. चित्रपटाच्या शेवटीच ‘धुरंधर 2’ची घोषणा करण्यात आली असून, हा सिक्वेल 19 मार्च 2026 रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांचा उत्साह आणखी वाढला आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ‘धुरंधर’मध्ये पाकिस्तानची वास्तविक परिस्थिती दाखवल्यामुळे गल्फ देशांमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चित्रपटाने मोठी कमाई करत आपली ताकद सिद्ध केली आहे.
.