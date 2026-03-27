रणवीर सिंगने सांगितला त्याच्यासोबत घडलेला कास्टिंग एजंटचा धक्कादायक अनुभव

Ranveer singh on Casting Couch :करिअरच्या सुरुवातीला रणवीर सिंगला धक्का; 'मला फक्त…' म्हणत कास्टिंग एजंटची मागणी  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 27, 2026, 07:07 PM IST
अभिनयाचं चंदेरी जग जितकं झगमगीत आणि आकर्षक दिसतं, तितकंच त्यामागचं वास्तव अनेकदा कठोर आणि अस्वस्थ करणारं असतं. मनोरंजन क्षेत्रात स्थान निर्माण करण्यासाठी अनेक कलाकारांना सुरुवातीच्या काळात विविध अडचणी, संघर्ष आणि काही वेळा धक्कादायक अनुभवांना सामोरं जावं लागतं. बॉलिवूडमधील आघाडीचा अभिनेता रणवीर सिंग यानेही आपल्या करिअरच्या सुरुवातीला अशाच एका अप्रिय प्रसंगाचा सामना केल्याचा खुलासा केला होता.

आज ‘गुंडे’, ‘दिल धडकने दो’, ‘बाजीराव मस्तानी’, ‘पद्मावत’, ‘सिम्बा’, ‘गली बॉय’ आणि ‘83’ यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमुळे रणवीर सिंग हे नाव प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. पण या यशामागे त्याचा मोठा संघर्ष आणि अनेक आव्हानांचा प्रवास दडलेला आहे. एका मुलाखतीत त्याने इंडस्ट्रीत पाऊल ठेवताना आलेल्या कास्टिंग काउचच्या अनुभवाबद्दल स्पष्टपणे भाष्य केलं होतं.

रणवीरच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीच्या काळात त्याने एका कास्टिंग एजंटला आपला पोर्टफोलिओ दाखवण्यासाठी भेट घेतली होती. मात्र, त्या एजंटने पोर्टफोलिओकडे लक्ष न देता थेट रणवीरशी संवाद साधायला सुरुवात केली. “तू हुशार आणि स्मार्ट आहेस. अशा लोकांना इंडस्ट्रीत लवकर संधी मिळते… पण त्यासाठी काही गोष्टी कराव्या लागतात. तरच तू पुढे जाशील,” असे सूचक वक्तव्य त्या एजंटने केले.

यानंतर त्या एजंटने मर्यादा ओलांडत अनुचित मागणी केली. “फक्त मला तुला स्पर्श करू दे,” अशी मागणी त्याने केल्याचं रणवीरने सांगितलं. या प्रसंगाने तो पूर्णपणे हादरून गेला होता. “त्या क्षणी मला काय चाललंय हे समजत नव्हतं. पण मी स्वतःला सावरत त्याला स्पष्ट नकार दिला,” असे रणवीरने सांगितले.

या घटनेबद्दल पुढे बोलताना तो म्हणाला की, हा अनुभव त्याच्यासाठी अत्यंत धक्कादायक आणि डोळे उघडणारा होता. “इंडस्ट्रीत येताना अशा गोष्टींनाही सामोरं जावं लागू शकतं, हे मला तेव्हा जाणवलं,” असे तो म्हणाला.

यानंतर काही काळाने त्याला समजलं की, त्याच कास्टिंग एजंटने दुसऱ्या एका अभिनेत्यासोबतही अशाच प्रकारचा गैरवर्तनाचा प्रयत्न केला होता. “ही एक खरी घटना आहे. मी स्वतः या सगळ्यातून गेलो आहे,” असे सांगत रणवीरने या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली.

गेल्या १६ वर्षांपासून मनोरंजन क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या रणवीर सिंगने आपल्या मेहनती, अभिनय कौशल्य आणि वेगळ्या शैलीमुळे स्वतःचं स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं आहे. कोणत्याही प्रकारच्या शॉर्टकटला न जुमानता त्याने आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर यश मिळवलं, हे त्याच्या प्रवासातून स्पष्ट होतं.

सध्या रणवीर सिंग ‘धुरंधर २’ या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर १ हजार कोटींहून अधिक कमाई केल्याची चर्चा असून, प्रेक्षकांकडून त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. या यशामुळे रणवीर पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

दरम्यान, रणवीरने शेअर केलेला हा अनुभव पुन्हा एकदा इंडस्ट्रीतील कास्टिंग काउचसारख्या संवेदनशील विषयावर चर्चा सुरू करत आहे. अनेक नवोदित कलाकारांना अशा परिस्थितीला सामोरं जावं लागत असल्याची वस्तुस्थितीही यामुळे अधोरेखित होते.

