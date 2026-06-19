/थिएटरमध्येही नाही आणि मुलाखतही नाही... रणवीर सिंग आता थेट 18 महिन्यांनी दिसणार

बॉलिवूड स्टार रणवीर सिंग गेल्या काही दिवसांपासून फरहान अख्तर 'डॉन 3' या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. या प्रकरणात आता महत्त्वाचे अपडेट्स आले आहेत. आता या प्रकरणामुळे रणवीर सिंग पुढील 18 महिने कामापासून दूर राहणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेत्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार तो आता आगामी सिनेमा 'प्रलय'च्या रिलीजपर्यंत कोणत्याच मीडियाशी संवाद साधणार नाही. फ्री प्रेस जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार, एका पत्रकाराने याला दुजोरा देत म्हटले आहे की, "मी रणवीरला वैयक्तिकरित्या भेटलो. त्याने मला स्पष्टपणे सांगितले की तो 'डॉन 3' वादावर कोणतीही टिप्पणी करणार नाही आणि पुढील 18 महिने कोणालाही मुलाखत देणार नाही."
'डॉन 3' संदर्भात रणवीर सिंग आणि फरहान अख्तर यांच्यात मतभेद झाल्याच्या बातम्या सर्वत्र पसरल्या आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निर्मात्यांसोबत झालेल्या मतभेदांमुळे रणवीर सिंगने हा प्रोजेक्ट सोडला. काही रिपोर्ट्समध्ये असाही दावा केला जातो की, सिनेमाच्या निर्मितीला तसेच स्क्रिप्टला वारंवार होणारा विलंब देखील एक कारण आहे. यामुळे रणवीर सिंगने सिनेमापासून वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला.
सुरुवातीला एक किरकोळ कास्टिंग बदल वाटणाऱ्या या प्रकरणाला आता कायदेशीर स्वरूप आले आहे. फरहान अख्तरची कंपनी, एक्सेल एंटरटेनमेंटने, रणवीर सिंगकडे तब्बल 45 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. इतकेच नाही, तर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजनेही या अभिनेत्याविरुद्ध असहकाराचा आदेश जारी केला होता, जो आता मागे घेण्यात आला आहे.
रणवीरचा आगामी चित्रपट, "प्रलय," हा एक पोस्ट-अपोकॅलिप्टिक झोम्बी थ्रिलर आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटात उद्ध्वस्त झालेले मुंबई शहर दाखवले जाईल आणि शहराचे अवशेष व ढिगारे पुन्हा तयार करण्यासाठी एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. या मोठ्या प्रोजेक्टचे दिग्दर्शन चित्रपट निर्माते हंसल मेहता यांचे पुत्र जय मेहता करत आहेत. दिग्दर्शक म्हणून मोठ्या पडद्यावरील हा जयचा पहिला चित्रपट असेल. यापूर्वी त्याने 'स्कॅम १९९२: द हर्षद मेहता स्टोरी' या वेब सीरिजचे सह-दिग्दर्शन केले असून तो त्याच्या वास्तववादी कथाकथन शैलीसाठी ओळखला जातो.