Dhurandhar 2 Box Office Collection : ‘धुरंधर २’, दिग्दर्शक आदित्य धरचा चित्रपट, नवव्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली, ते पाहूया.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 28, 2026, 09:10 AM IST
रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर २’ने बॉक्स ऑफिसवर तुफान केली कमाई ; 700 कोटींच्या क्लबमध्ये पदार्पण

मुंबई: रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर २’ने बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला आहे. प्रदर्शित झाल्यापासून या चित्रपटाची घोडदौड सुरुच आहे, आणि बुधवारी भारतात ६०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडल्याने त्याने प्रेक्षकांच्या आणि निर्मात्यांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या. याशिवाय, ‘धुरंधर २’ने जगभरात १००० कोटींच्या क्लबमध्ये दिमाखात प्रवेश करून बॉक्स ऑफिसवर आपली ताकद सिद्ध केली आहे.

‘सॅकनिल्क’च्या रिपोर्टनुसार, चित्रपटाने नवव्या दिवशी ४१.५५ कोटी रुपयांची कमाई केली. यामुळे भारतातील सिनेमाचं एकूण कलेक्शन ८५४.९९ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. बॉक्स ऑफिसवरील हा विक्रम भारतीय चित्रपटसृष्टीतील इतर चित्रपटांच्या तुलनेत खूप मोठा मानला जातो.

रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ या स्पाय थ्रिलरने बॉक्स ऑफिसवर त्सुनामी निर्माण केली आहे. चित्रपटाने पहिल्याच आठवड्यात जगभरात १०८८ कोटी रुपयांची कमाई करून भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात आपलं नाव कोरलं आहे. या कमाईत भारतातील ८१४ कोटी आणि परदेशातील २७४ कोटी रुपये यांचा समावेश आहे, असे जिओ स्टुडिओ आणि बी६२ स्टुडिओच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले.

निर्मात्यांच्या मते, ‘धुरंधर २’ने पहिल्या आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी बॉक्स ऑफिसवर नवीन विक्रम रचले आहेत. या सिक्वेलनमुळे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक जुने विक्रम मोडले गेले आहेत. विशेष म्हणजे, सोमवार ते गुरुवारपर्यंतही चित्रपटाची पकड प्रेक्षकांमध्ये मजबूत राहिली, ज्यामुळे कमाईची गती अखंड राहिली.

चित्रपटाने भारतात सोमवारी ६४ कोटी, मंगळवारी ५८ कोटी, बुधवारी ४९ कोटी आणि गुरुवारी ५३ कोटी रुपयांची कमाई केली. पहिल्या चार दिवसांतच चित्रपटाने जगभरात ७६१ कोटी रुपयांची कमाई करून आपली ताकद सिद्ध केली. या यशामुळे चित्रपटाची चर्चा प्रेक्षकांमध्ये आणि सोशल मीडियावर जोरदार सुरू आहे.

‘धुरंधर २’ हा पहिला भारतीय चित्रपट ठरला आहे ज्याने केवळ एका भाषेत एका दिवसात १०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. पेड प्रिव्ह्यू आणि पहिल्या दिवसासह भारतात तब्बल १४५ कोटी रुपयांची कमाई झाली, जी बॉक्स ऑफिसवरील ऐतिहासिक नोंद म्हणून घेतली जात आहे.

चित्रपट १९ मार्च रोजी हिंदी, तेलुगू, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम या पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला. या सिनेमात रणवीर सिंगसोबत आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त आणि राकेश बेदी यांसारखे दिग्गज कलाकारही आहेत. या स्टार कास्टमुळे चित्रपटाची प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता पूर्वापार होती.

‘धुरंधर २’ने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक जुने विक्रम मोडीत काढले आहेत. बॉक्स ऑफिसवरील या यशामुळे रणवीर सिंगच्या अभिनयाला आणि चित्रपटाच्या थ्रिलिंग सिन्सला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. चित्रपटाच्या कथानकाची गुंतागुंत, उच्च दर्जाचे प्रोडक्शन आणि स्टार कास्टमुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी संपूर्ण मनोरंजनाचा अनुभव ठरला आहे.

या चित्रपटाच्या यशाने रणवीर सिंगचा बॉक्स ऑफिसवरील दबदबा पुन्हा एकदा सिद्ध केला आहे. जगभरातील प्रेक्षकांनी चित्रपटाच्या कथानक, अभिनय आणि थ्रिलिंग सिन्सचा भरपूर आनंद घेतला आहे, आणि ‘धुरंधर २’ आगामी काळातही बॉक्स ऑफिसवर आपली पकड कायम ठेवेल, अशी अपेक्षा निर्मात्यांना आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

