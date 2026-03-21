  • फक्त ‘या’ पदार्थांवर नियंत्रण ठेवून रणवीरने ‘धुरंधर’साठी बनवली बॉडी !

फक्त ‘या’ पदार्थांवर नियंत्रण ठेवून रणवीरने ‘धुरंधर’साठी बनवली बॉडी !

Ranveer Singh's Diet plan for Dhurandhar : ‘धुरंधर’साठी रणवीर सिंगचा जबरदस्त डाएट प्लॅन! १५ किलो वजन कमी करण्यामागचं रहस्य आणि दिनचर्या  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 21, 2026, 08:49 AM IST
फक्त ‘या’ पदार्थांवर नियंत्रण ठेवून रणवीरने ‘धुरंधर’साठी बनवली बॉडी !

मुंबई : आदित्य धर दिग्दर्शित बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित ‘धुरंधर 2: द रिव्हेंज’ अखेर 19 मार्चला संपूर्ण जगभरात प्रदर्शित झाला आहे. पहिल्या भागाप्रमाणेच अभिनेता रणवीर सिंगने या सीक्वलमध्ये प्रेक्षकांचे मन जिंकले असून, सध्या सर्वत्र या सिनेमाचे आणि त्यातील कलाकारांच्या अभिनयाचे कौतुक होताना दिसत आहे. विशेषतः रणवीरचा बदललेला लूक आणि फिटनेस प्रेक्षकांसाठी चर्चेचा विषय ठरला आहे.

चित्रपट पाहिल्यानंतर प्रेक्षक रणवीरच्या फिटनेस आणि त्याच्या वर्कआउट रूटीनबाबत उत्सुक झाले आहेत. रणवीरने ‘धुरंधर २’साठी फक्त आपला लूक बदलला नाही, तर त्याने आपल्या शरीरावरही कठोर मेहनत घेतली आहे. मिडिया रिपोर्टनुसार, या भूमिकेसाठी रणवीरने सुमारे 15 किलो वजन वाढवले आणि नंतर तेवढेच वजन कमी केले. त्यासाठी त्याने विशेष स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रोटिनयुक्त आहार आणि कठोर दिनचर्या फॉलो केली. अभिनेता मसल्स गेन करण्यावर आणि चरबी कमी करण्यावर भर देत होता. त्याची मेहनत, समर्पित दिनचर्या आणि संतुलित आहार यामुळेच रणवीरचा लूक आणि फिटनेस आकर्षक दिसत आहेत.

रणवीरच्या ट्रेनर लॉईड स्टीव्हन्सने एका मुलाखतीत त्याच्या फिटनेसचं रहस्य सांगितलं. त्याच्या म्हणण्यानुसार, रणवीरच्या वर्कआउट रूटीनमध्ये वेट ट्रेनिंग, कार्डिओ, आणि एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीज यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यामुळे शरीरातील मसल्स तयार झाल्या आणि चरबी नियंत्रणात राहिली.

रणवीरचा डाएट प्लॅन

माहितीनुसार, रणवीर आहाराबाबत खूप काटेकोर आहे. त्याचा आहार हाय प्रोटिन्स आणि कमी-कार्बोहायड्रेट्सवर आधारित आहे. शूटिंगदरम्यान तो दर तीन तासांनी थोडे थोडे खाण्याचे नियम पाळत असे, जेणेकरून शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळेल आणि मसल्स तयार होतील. जंक फूड, अतिरिक्त साखर किंवा अति खाणे पूर्णपणे टाळले जात असे.

सकाळी उठल्यावर रणवीर कोमट पाणी आणि लिंबू पाणी प्यायचा, तसेच हलकासा स्ट्रेचिंगचा व्यायाम करत असे. नाश्त्यात ओट्स, सुकामेवा, चॉकलेट चिप्स, इम्युनिटी शॉट्स, डिटॉक्स ज्यूस, शिलाजीत, अश्वगंधा आणि खजूर यांचा समावेश होता. या घटकांमुळे शरीराला आवश्यक पोषण मिळत राहिले आणि इम्युनिटी सुधारण्यात मदत झाली. रात्रीच्या जेवणात तो हलके, प्रथिनयुक्त पदार्थ घेत असे, जेणेकरून शरीर फिट राहावे आणि ऊर्जा टिकवता यावी.

रणवीरच्या फिटनेसप्रमाणेच त्याच्या मेहनतीमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. चित्रपटाच्या अभिनयाबरोबरच त्याच्या शरीराची तंदुरुस्ती, त्याची मसल्स आणि लूक ही प्रेक्षकांसाठी प्रेरणादायक ठरली आहे. रणवीरच्या डाएट आणि वर्कआउट रूटीनवर चर्चा केवळ चाहत्यांमध्ये नाही तर फिटनेस एक्स्पर्ट्समध्येही रंगली आहे.

‘धुरंधर 2’च्या यशामागे रणवीरची मेहनत आणि समर्पित दिनचर्या महत्त्वाची ठरली आहे. या चित्रपटामुळे त्याने फक्त अभिनय कौशल्य दाखवले नाही, तर फिटनेस आणि आहाराबाबतची प्रचंड कसरत आणि शिस्तही प्रेक्षकांसमोर ठळकपणे उभी राहिली आहे. त्यामुळे प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये रणवीरच्या फिटनेसबाबत उत्सुकता आणि आदर अधिक वाढला आहे, आणि ‘धुरंधर 3’बाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

या फिटनेस आणि डाएट प्लॅनमुळे रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर’ लूकला तितकाच रसिकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे, जितका अभिनयासाठी मिळतो. तसेच, हे प्रेक्षकांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण ठरते की, एखाद्या भूमिका साकारण्यासाठी केवळ अभिनय नाही, तर शारीरिक मेहनत आणि पोषणही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

