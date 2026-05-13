तेजश्री प्रधान-राकेश बापट खरंच लग्न करणार? स्वतः अभिनेत्याने खुलासा करत म्हटलं, 'मी तेव्हा...'

Raqesh Bapat and Tejashri Pradhan Marriage : राकेश बापट आणि तेजश्री प्रधान हे दोघं लग्न करणार असल्याची चर्चा रंगली होती. अगदी या लग्नाची तारीख व्हायरल झाली असून नातेवाईकांमध्ये याबाबतची बातमी पसरलेली होती. याबाबत पहिल्यांदा राकेश बापटने खुलासा केला आहे.
Raqesh Bapat and Tejashri Pradhan Wedding Rumors : बॉलिवूडसोबतच मराठी सिनेसृष्टीत स्वतःची ओळख निर्माण करणारा अभिनेता राकेश बापट तरुणींच्या गळ्यातील ताईत बनला आहे. 'तुम बिन' या हिंदी सिनेमातून मराठमोळ्या राकेश बापटने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. यामधून राकेशने स्वतःचं स्थान निर्माण केली. त्यानंतर मात्र त्याला अपेक्षित असं यश मिळालं नाही. बॉलिवूडनंतर राकेश बापटने मराठीतही आपलं नशिब आजमावलं. मराठी सिनेसृष्टीतील बिग बॉस कार्यक्रमात राकेश बापटने स्वतःची ओळख निर्माण केली. या सगळ्यात राकेश बापटचं नाव वेगवेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आलं. त्यातील एक कारण म्हणजे तेजश्री प्रधानसोबत जोडलं गेलंल नाव. राकेश बापट आणि तेजश्री प्रधान हे दोघं लग्न करत असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर चांगलीच रंगली होती.
राकेशा बापटचं पहिलं लग्न रिद्धी डोगरासोबत झालं होतं. राकेशने याबाबत बिग बॉस मराठीमध्ये मोकळेपणाने सांगितलं होतं. एवढंच नव्हे तर त्याने आपण पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट घेतल्याचही सांगितलं होतं. राकेश बापट बिग बॉसमध्ये असताना बाहेर चर्चा होती की, राकेश बापट आणि मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान यांचं लग्न होणार आहे. राकेश बापट मे महिन्यात तेजश्रीसोबत लग्न करणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. याबाबत राकेश बापटच्या बहिणीने शितल बापटने सांगितलं आहे.
मुलाखतीत राकेशच्या बहिणीला असं विचारण्यात आलं की, तुमच्या आयुष्यातील अशी कोणती गोष्ट आहे जी थेट बातमी वाचून कळली आहे? किंवा तुम्हाला कल्पना नसताना एक गोष्ट तुमच्यासमोर येते. त्यावर शितल यांनी सांगितले की, एक असा व्हिडीओ समोर आला होता ज्यामध्ये राकेश बापट आणि तेजश्री प्रधान लग्न करणार आहेत. हे लग्न मे महिन्यात असल्याचं देखील मला कळलं. तेव्हा मला माझ्या मैत्रिणी विचारत होत्या, "आता ही कोणती सून'. नातेवाईकांनी आमच्या आईला सुद्धा फोन केले की, ही बातमी खरी आहे का? असेल तर मग आवडेलच आम्हाला अशा देखील प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. राकेश बापटच्या कामाबद्दल सांगायचं तर त्यानं 2001 मध्ये 'तुम बीन' या सिनेमात काम केलेलं. त्याचबरोबर राकेशनं झी मराठी वाहिनीवरील 'नवरी मिळे हिटलरला' या मालिकेतही भूमिका साकारलेली आहे.