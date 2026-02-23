सनई-चौघडा आणि लग्नाची धमाल ; रश्मिकाने केला खुलासा ‘आमच्या लग्नाला…’

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Marriage :काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनलेले रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचे लग्न अखेरीस अधिकृत पद्धतीने समोर आले आहे. चाहत्यांच्या उत्सुकतेला आता खरा प्रतिसाद मिळाला आहे. रश्मिकाने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत या बातमीला दुजोरा दिला. तिच्या या पोस्टनंतर चाहत्यांमध्ये खूप आनंद आणि उत्साह पाहायला मिळाला.
अनेक महिन्यांपासून या जोडप्याचे नाव लग्नाच्या चर्चेत होतं. अनेकदा विजय आणि रश्मिका विमानतळावर एकत्र दिसले होते. या सर्व अफवांनंतर रश्मिकाने इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली आणि चाहत्यांना थेट संदेश दिला. तिनं लिहिलं, 'आमच्या चाहत्यांनो, आम्ही कोणताही प्लॅन करण्यापूर्वी, काही निवडण्यापूर्वी तुम्ही आमच्यासोबत होतात. तुम्ही आमच्यावर प्रेम केलं आणि ‘विरोश’ म्हणून आम्ही आमच्या लग्नाला नाव देतो. खूप प्रेमाने आमच्या पाठीशी कायम उभं राहिल्याबद्दल धन्यवाद'
या पोस्टमध्ये तिनं चाहत्यांना दिलेल्या प्रेमासाठी आणि आधाराबद्दल धन्यवाद व्यक्त केला. तिनं स्पष्ट केलं की, चाहत्यांचा विश्वास आणि प्रेम हे त्यांच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे.
विजयनेही सोशल मीडियावर लग्नाची पोस्ट शेअर केली. त्याने चाहत्यांचा उत्साह वाढवणारे आणि आनंद व्यक्त करणारे शब्द वापरले. या पोस्टमुळे दोघांच्या चाहत्यांमध्ये उत्साहाची लाट पसरली आणि सोशल मीडियावर चर्चा रंगली.
अद्याप रश्मिका आणि विजयने अधिकृतपणे लग्नाची तारीख जाहीर केलेली नाही. तरीही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे जोडपं 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी राजस्थानमधील उदयपूर येथे लग्न करणार आहे. त्यांनी शाही राजवाडा निवडला आहे, जिथे फक्त कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र उपस्थित राहणार आहेत.
सोशल मीडियावर रश्मिका-विजय यांच्या लग्नाची पत्रिका व्हायरल झाली असून, त्यानुसार 4 मार्च रोजी रिसेप्शन आयोजित होणार आहे. या रिसेप्शनमध्ये अनेक दिग्गज कलाकार आणि करीयरमधील मित्र उपस्थित राहणार आहेत.
रश्मिका आणि विजय यांनी कधीही त्यांच्या नात्याबाबत खुल्या पद्धतीने बोललं नसलं तरी त्यांच्या ऑन-स्क्रीन आणि ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्रीने चाहत्यांना नेहमीच प्रभावित केलं आहे. दोघांनी ‘गीता गोविंदम’ आणि ‘डियर कॉम्रेड’ या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. आता त्यांचा तिसरा चित्रपट ‘रणबाली’ लवकरच प्रदर्शित होणार आहे.
या लग्नाच्या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी दोघांनाही शुभेच्छा दिल्या आहेत. चाहत्यांचे उत्साह, पोस्ट्सवर कमेंट्स आणि शेयरिंग यामुळे लग्नाची चर्चा अजूनच वाढली आहे. चाहत्यांना दोघांच्या लग्नाबाबत अधिकृत अपडेट्सची आतुरतेने वाट पाहावी लागणार आहे.