रश्मिका-विजय पुन्हा एकदा करणार स्क्रिन शेअर, आगामी चित्रपटाचे पहिले गाणे झाले रिलीज

Rashmika-Vijay Upcoming Movie 1st Song Release: फक्त दाक्षिणात्य प्रेक्षकांचेच नाही तर, हिंदी प्रेक्षकांच्या मनाचा ताबा घेणारी जोडी नुकतीच लग्नबंधनात अडकली. रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी लग्नाआधी गीता गोविंदम आणि डिअर कॉम्रेड या चित्रपटात एकत्र स्क्रिन शेअर केली होती. या चित्रपटातील त्यांच्या केमिस्ट्रीला प्रेक्षकांकडून मोठी पसंती मिळाली. आता अवघ्या 7 वर्षांनंतर, विशेषतः लग्नानंतर ते पुन्हा एकदा स्क्रिनवर एकत्र दिसणार आहेत. 11 सप्टेंबर 2026 रोजी त्यांचा 'राणाबाली' हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. अशात त्यांच्या या चित्रपटातील पहिलं गाणं रिलीज करण्यात आले आहे.
दरम्यान, हे गाणं टी-सिरिजच्या अधिकृत युट्युब चॅनलवर रिलीज करण्यात आले आहे. यानंतर काही तासातच या गाण्याला चाहत्यांची मोठी पसंती मिळाली आहे. गाण्याची सुरूवात बासरीच्या मनमोहक सुरांनी होते. तसेच व्हिडिओ मध्ये रश्मिका आणि विजय नववधू आणि वराच्या भूमिकेत दिसत आहेत. या गाण्याचे नाव 'एंधाया सामी' असे आहे. हे गाणे गायिका श्वेता मोहन आणि गायक जावेद अली यांनी गायले आहे, तर मराठमोळे संगीतकार अजय-अतुल यांच्या जोडीने या गाण्याला संगीत दिले आहे.
दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीचे दिग्दर्शक राहुल सांकृत्यन दिग्दर्शित या चित्रपटात रश्मिका मंदाना जयम्मा आणि विजय देवरकोंडा राणाबाली या मुख्य भूमिकेत असणार आहेत. तर आयएमडीबीनुसार, चित्रपटात अर्नोल्ड वोस्लू, बेनेडिक्ट गॅरेट, जेफ्री गिउलियानो, ल्यूक मॅकगिबनी, जेसल शाह, झाचेरी कॉफिन, व्लादीमीर अँजेलोव्ह आणि आर्टुर सोरोकिन हे देखील असणार आहेत. तसेच या चित्रपटाची निर्मिती मिथ्री मूव्ही मेकर्स आणि टी-सिरीजने केली आहे.
अनेक प्रेक्षक 2023 मध्ये आलेला दाक्षिणात्य अभिनेता नागा शौर्य अभिनीत तेलुगु चित्रपट रंगबली आणि रश्मिका-विजयच्या राणाबाली या चित्रपटाबाबत गोंधळले आहेत. मात्र, हे दोन्हीही चित्रपट पूर्णपणे वेगळे आहेत. हा गोंधळ चित्रपटांच्या नावांमध्ये असलेल्या एकसारखेपणामुळे होतोय. रश्मिका आणि विजयचा हा आगामी चित्रपट भारताच्या वसाहतवादी पार्श्वभूमीवर आधारित आहे.
दरम्यान, हे नव विवाहित जोडपे लग्नसोहळ्यानंतर उदयपूरहून हैदराबादला निघाले असताना, पहिल्यांदाच चाहत्यांसमोर आले. उदयपूर विमानतळारील त्यांचे फोटो सोशल मिडियावर फारच व्हायरल होत होते. त्यांनी 4 मार्च 2026 रोजी हैदराबादमध्ये लग्नाच्या रिसेप्शनचे आयोजन केले असल्याची माहिती आहे. तसेच या समारंभात त्यांनी पंतप्रधान मोदी आमि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही आमंत्रित केले आहे.