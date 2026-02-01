English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडाचा शाही विवाह सोहळा? लग्नाची लोकेशन आणि तारीख जाहीर

रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडाचा शाही विवाह सोहळा? लग्नाची लोकेशन आणि तारीख जाहीर

रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाची चर्चा पुन्हा एकदा रंगली आहे. लग्नाची लोकेशन आणि तारीख जाहीर झाल्याचा दावा करणारे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 1, 2026, 09:15 PM IST
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding : दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना हिच्या लग्नाची चर्चा पुन्हा एकदा रंगली आहे. तिने किंवा अभिनेता विजय देवरकोंडा यांनी अद्याप लग्नाची पुष्टी केलेली नाही. त्यांच्या लग्नाबाबत नेहमीच नव नवीन चर्चा ऐकायला मिळते. सोशल मडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यात यांच्या लग्नाची लोकेशन आणि तारीख जाहीर जाहीर झाली आहे. 

 फेब्रुवारी 2026 मध्ये यांचे लग्न होणार असल्याची चर्चा होती. आता एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत यांच्या लग्नाबाबत दावा केला आहे की रश्मिका आणि विजय 2 फेब्रुवारी रोजी उदयपूरमधील सिटी पॅलेसमध्ये लग्न करतील. लग्नास्थळावर जोरदार तयारी सुरु आहे.  रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या शाही विलाह सोहळ्यासाठी भव्य सेट उभारला जात आहे.  

रश्मिका किंवा विजय देवरकोंडा या दोघांनीही अद्याप व्हायरल लग्नाच्या अफवांवर भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे, व्हायरल व्हिडिओमध्ये केलेल्या दाव्यांची सत्यता आम्ही पुष्टी करू शकत नाही.  रश्मिका आणि विजय यांच्याबद्दल बोलायचे झाले तर, दोघेही मनोरंजन विश्वातील मोठे नाव आहेत. त्यांनी "गीता गोविंदम" आणि "डियर कॉम्रेड" या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले होते आणि तेव्हापासून त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरल्या आहेत. ऑक्टोबर 2025 मध्ये त्यांच्या गुप्त साखरपुड्याच्या बातम्या समोर आल्या. तथापि, दोघांपैकी कोणीही साखरपुड्याच्या अफवांवर भाष्य केले नाही. 

रश्मिका आणि विजय किती काळापासून डेट करत आहेत?

रश्मिका आणि विजय यांनी "गीता गोविंदम" (2018) या चित्रपटात एकत्र काम केले होते, ज्यामुळे त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरल्या होत्या. त्यानंतर ते २०१९ मध्ये "डियर कॉम्रेड" मध्ये पुन्हा एकत्र आले. चाहत्यांना त्यांची केमिस्ट्री खूप आवडली. जरी ते अधिकृत नसले तरी चाहत्यांचा असा विश्वास आहे की ते 2018 पासून एकत्र आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

