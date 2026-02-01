रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडाचा शाही विवाह सोहळा? लग्नाची लोकेशन आणि तारीख जाहीर

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding : दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना हिच्या लग्नाची चर्चा पुन्हा एकदा रंगली आहे. तिने किंवा अभिनेता विजय देवरकोंडा यांनी अद्याप लग्नाची पुष्टी केलेली नाही. त्यांच्या लग्नाबाबत नेहमीच नव नवीन चर्चा ऐकायला मिळते. सोशल मडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यात यांच्या लग्नाची लोकेशन आणि तारीख जाहीर जाहीर झाली आहे.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये यांचे लग्न होणार असल्याची चर्चा होती. आता एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत यांच्या लग्नाबाबत दावा केला आहे की रश्मिका आणि विजय 2 फेब्रुवारी रोजी उदयपूरमधील सिटी पॅलेसमध्ये लग्न करतील. लग्नास्थळावर जोरदार तयारी सुरु आहे. रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या शाही विलाह सोहळ्यासाठी भव्य सेट उभारला जात आहे.
रश्मिका किंवा विजय देवरकोंडा या दोघांनीही अद्याप व्हायरल लग्नाच्या अफवांवर भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे, व्हायरल व्हिडिओमध्ये केलेल्या दाव्यांची सत्यता आम्ही पुष्टी करू शकत नाही. रश्मिका आणि विजय यांच्याबद्दल बोलायचे झाले तर, दोघेही मनोरंजन विश्वातील मोठे नाव आहेत. त्यांनी "गीता गोविंदम" आणि "डियर कॉम्रेड" या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले होते आणि तेव्हापासून त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरल्या आहेत. ऑक्टोबर 2025 मध्ये त्यांच्या गुप्त साखरपुड्याच्या बातम्या समोर आल्या. तथापि, दोघांपैकी कोणीही साखरपुड्याच्या अफवांवर भाष्य केले नाही.
रश्मिका आणि विजय यांनी "गीता गोविंदम" (2018) या चित्रपटात एकत्र काम केले होते, ज्यामुळे त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरल्या होत्या. त्यानंतर ते २०१९ मध्ये "डियर कॉम्रेड" मध्ये पुन्हा एकत्र आले. चाहत्यांना त्यांची केमिस्ट्री खूप आवडली. जरी ते अधिकृत नसले तरी चाहत्यांचा असा विश्वास आहे की ते 2018 पासून एकत्र आहेत.