  • मनोरंजन
  • रिसेप्शन रश्मिका-विजयचं पण चर्चा रश्मिकाच्या आईची! पारंपरिक कुर्ग साडीचा इतिहास जाणून घ्या

रिसेप्शन रश्मिका-विजयचं पण चर्चा रश्मिकाच्या आईची! पारंपरिक कुर्ग साडीचा इतिहास जाणून घ्या

Coorg Saree: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू आहे. यावेळी नवरीमुलीच्या आईची पारंपारिक साडीदेखील बरीच चर्चेत होती. या पद्धतीच्या साडीत याआधी रश्मिकाचे फोटोसुद्धा व्हायरल झाले होते. या पोशाखाचा इतिहास जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 6, 2026, 01:25 PM IST
रिसेप्शन रश्मिका-विजयचं पण चर्चा रश्मिकाच्या आईची! पारंपरिक कुर्ग साडीचा इतिहास जाणून घ्या
(photo Credit- AI)

Rashmika Mandhana's Mother: अभिनेत्री 'रश्मिका मंदाना' आणि अभिनेता 'विजय देवरकोंडा' यांच्या लग्नानंतर झालेल्या रिसेप्शनची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू आहे. या समारंभात अनेक सेलिब्रिटींची उपस्थिती होती, पण सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले ते रश्मिकाच्या आई ‘सुमन मंदाना’ यांच्या खास पारंपरिक लूकने. ग्लॅमरस वातावरणातही त्यांनी कुर्ग परंपरेतील साडी नेसून एक वेगळाच ठसा उमटवला. साधेपणा, पारंपरिकता आणि सौंदर्य यांचा सुंदर मिलाफ त्यांच्या पोशाखात दिसून आला. त्यामुळे त्यांच्या या लूकबद्दल चाहत्यांमध्ये आणि फॅशनप्रेमींमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे. या साडीची खास शैली आणि तिच्यामागचा इतिहास काय आहे, हेही अनेकांना जाणून घ्यायची उत्सुकता आहे.

रिसेप्शनमध्ये सुमन मंदाना यांचा पारंपरिक लूक

रिसेप्शन सोहळ्यात ‘सुमन मंदाना’ यांनी कुर्ग म्हणजेच Kodava किंवा Coorg स्टाईलमधील साडी नेसून सर्वांचे लक्ष वेधले. या पद्धतीत साडीच्या घड्या पुढच्या बाजूला न ठेवता मागच्या बाजूला खोचल्या जातात. त्यानंतर पदर उजव्या खांद्याकडून छातीवरून डावीकडे नेऊन खास प्रकारे अडकवला जातो.

लव्हेंडर रंगाची ही साडी आणि त्यावर पिंक रंगाचा ब्लाऊज असा त्यांचा लूक अतिशय आकर्षक दिसत होता. साधा मेकअप आणि पारंपरिक स्टाईलमुळे त्यांचा पोशाख अधिक उठून दिसत होता. रिसेप्शनमधील झगमगाटातही त्यांच्या पोशाखातून संस्कृती आणि परंपरेचा सुंदर ठसा उमटत होता.

कुर्ग साडी नेसण्याची वेगळी पद्धत

कुर्ग शैलीतील साडी नेसण्याची पद्धत भारतातील इतर साडी शैलींपेक्षा खूप वेगळी मानली जाते. या साडीत पदर उजवीकडून डावीकडे नेला जातो आणि खांद्यावर खास पद्धतीने अडकवला जातो. पुढे हा पदर ‘मोलकत्तू’ नावाच्या पिनने सुरक्षित केला जातो.

या पद्धतीमुळे साडी नीट बसते आणि चालताना किंवा काम करताना ती अडथळा ठरत नाही. त्यामुळे ही स्टाईल केवळ फॅशन नसून दैनंदिन वापरासाठीही सोयीची मानली जाते.

कुर्ग साडीच्या मागचा इतिहास

‘Folktales and Local Beliefs of Kodavas’ या संशोधनात या साडी शैलीमागे एक रंजक इतिहास असल्याचे सांगितले आहे. कर्नाटकातील ‘कोडगु’ या डोंगराळ भागात राहणाऱ्या कोडवा समाजातील महिलांनी त्यांच्या जीवनशैलीनुसार ही पद्धत स्वीकारली.

पूर्वी या भागातील महिला भातशेती, कॉफीच्या मळ्यांमध्ये काम करणे तसेच डोंगरउतारांवर सतत चढ-उतार करणे अशी मेहनतीची कामे करत असत. त्यामुळे हालचालींना अडथळा येऊ नये म्हणून ही साडी नेसण्याची पद्धत विकसित झाली.

जीवनशैलीशी जोडलेली परंपरा

कुर्ग परिसर घनदाट जंगलांनी वेढलेला असल्यामुळे पूर्वी वन्य प्राण्यांचा धोका देखील असायचा. अशा परिस्थितीत झाडांवर पटकन चढणे किंवा जलद हालचाल करणे सोपे व्हावे यासाठीही ही साडी शैली उपयोगी ठरत असल्याचे सांगितले जाते.

म्हणूनच कुर्ग साडी ही फक्त पारंपरिक पोशाख नाही तर त्या प्रदेशातील हवामान, जीवनशैली आणि संस्कृतीचे प्रतिबिंब मानली जाते. आजही अनेक कोडवा महिलांसाठी ही साडी त्यांची ओळख आणि परंपरेचा अभिमान मानली जाते.

