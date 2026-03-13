'रश्मिकावर अभिनय सोडण्यासाठी झाली होती जबरदस्ती', लग्नानंतर काही दिवसांतच ब्रेकअपचे प्रायव्हेट चॅट लीक; आईची Audio Clip व्हायरल

Rashmika Mandanna Private Chat Leaked: बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना नुकतीच विजय देवरकोंडासोबत विवाहबंधनात अडकली आहे. त्यांच्या लग्नातील फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. मात्र यादरम्यान रश्मिका मंदानाचे प्रायव्हेट चॅट लीक झाले आहेत. याशिवाय तिची आई सुमन मंदाना यांची कथित ऑडिओ क्लिपही सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. यानंतर रश्मिकाने पोस्ट शेअर करत नाराजी जाहीर केली आहे. तसंच तिने कारवाईचाही इशारा दिला आहे.
रश्मिकाचा विजय देवरकोंडाच्या आधी अभिनेता रक्षित शेट्टीसोबत साखरपुडा झाला होता. रश्मिकाची आई याचसंदर्भात बोलत असतानाची ही ऑडिओ क्लिप आहे. यामध्ये रश्मिकाची आई हे नातं का तुटलं? कशाप्रकारे रक्षित तिच्यावर अभिनय सोडण्यासाठी दबाव टाकत होता हे सर्व सांगत आहे. 26 फेब्रुवारीला रश्मिका आणि विजयचं लग्न झाल्यानंतर ही ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. रश्मिकाच्या आईने 8 वर्षांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीमधील ही ऑडिओ क्लिप असल्याचं सांगितलं जात आहे.
रश्मिकाने ही ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर स्टेटमेंट जारी करत टीका केली आहे. तसंच जर हा कंटेंट हटवला नाही तर कायदेशीर कारवाई करु असा इशारा दिला आहे.
'OneIndia' च्या वृत्तानुसार, सध्या नव्याने चर्चेत आलेली ही क्लिप ज्येष्ठ पत्रकार महेश देवीशेट्टी यांना सुमन मंदाना यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीतील असल्याचं सांगितलं जात आहे. या ऑडिओ क्लिपमध्ये, त्या काळात दोन्ही कुटुंबांमध्ये कथितरित्या निर्माण झालेल्या मतभेदांविषयी त्यांनी भाष्य केलं आहे.
सुमन यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी रश्मिकाचे वय कमी असूनही तिच्या कुटुंबाने या नात्याला संमती दिली होती. साखरपुड्याच्या काळात दोन्ही कुटुंबांमधील तणाव वाढला होता आणि त्यांच्यात वादविवादही झाले होते अशी माहितीही त्यांनी दिली.
या मुलाखतीत त्यांनी दावा केला की, रक्षित कधीकधी अगदी क्षुल्लक गोष्टींवरूनही वाद घालत असे आणि कथितरित्या रश्मिकाच्या कामासंदर्भातील निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असे. त्यांनी असाही आरोप केला की, जेव्हा रश्मिकाला 'गीता गोविंदम' या चित्रपटाची ऑफर मिळाली, तेव्हा तिने अभिनय क्षेत्रातून निवृत्ती घेत असल्याचं सोशल मीडियावर जाहीर करावं, यासाठी तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला होता.
सुमन मंदान्ना यांनी यावेळी अत्यंत क्लेशदायक असा उल्लेख करत आणखी एका घटनेची आठवण सांगितली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'गीता गोविंदम' चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या आदल्या रात्री रक्षित आणि त्याच्या मॅनेजरने कथितरित्या रात्री उशिरा फोन केला आणि रश्मिकाला त्याला भेटण्यासाठी हैदराबादहून तातडीने बंगळुरूला येण्यास सांगितलं.
त्यांच्या मते, सुरुवातीला होणाऱ्या मतभेदांचं रुपांतर नंतर वादात झालं. एकदा रक्षितने त्यांची बाजू न घेता, उलट त्यांच्याशीच वाद घातला असा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यांनी असाही आरोप केला आहे की, रश्मिकासमोर ठेवण्यात आलेल्या शेवटच्या मागण्यांपैकी एक मागणी अशी होती की, लग्नानंतर अभिनयाच्या क्षेत्राचा त्याग करावा. आणि यासंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट करावी.
"ते मला म्हणाले तुमची मुलगी नीट विचार करत नाहीये. तुम्हाला परिस्थिती माहिती असतानाही तुम्ही तिला तिथे पाठवणार आहात. यानंतर ते आले आणि भांडण केलं. त्यावेळी त्यान मला 'तुम्ही चिंता करु नका, मी तुमच्यासोबत आहे', असं म्हणण्याऐवजी वाद घातला. रश्मिकाने लग्नानंतर अभिनय सोडावा ही त्याची शेवटची अट होती," असं त्यांनी सांगितलं होतं.
"माझ्या तरुण मुलीने अशी कोणती चूक केली? ज्य़ेष्ठ मंडळींचे मला फोन येऊ लागले. त्याच्या आईने म्हटलं की, आईने स्वतः येऊन माफी मागितली पाहिजे. कोणत्याही कारणाशिवाय मी माफी का मागू? मी माझ्या आयुष्यात अनेक लोकांना मदत केली आहे... बरं झालं, त्यांचे संबंध तुटले," असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
रश्मिकाने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत ही ऑडिओ क्लिप शेअर करणं थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे. माझ्याविरुद्ध मीडिया आणि ऑनलाइन युजर्सच्या एका गटाकडून चुकीची माहिती, त्रास आणि लक्ष्य करत केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांची मोहीम सुरू होऊन 8 वर्षे झाली आहेत. माझे शब्द संदर्भाबाहेर काढले जात आहेत, मी कधीही उच्चारलेले शब्द खोट्या कथनांमध्ये बदलले जात आहेत. व्ह्यूज, रीच आणि सहभाग वाढवण्यासाठी द्वेष वाढवला जात आहे हे मी पाहिलं आहे असं तिने म्हटलं आहे.
जरी मला वेदना होत होत्या आणि दुखावली जात होती तरी मी संयम आणि शांतता निवडली. सतत लोकांच्या नजरेत असल्याने कधीकधी अन्याय होत असतो. परंतु जोपर्यंत मी स्वतःशी प्रामाणिक राहते आणि आनंदी राहते, माझ्याभोवती आनंद पसरवते, तोपर्यंत गोष्टी योग्य होतील. तथापि, गेल्या 24 तासांत जे घडले आहे ते एक अशी सीमा ओलांडते जी दुर्लक्षित करता येत नाही असंही तिने सांगितलं आहे.
"सुमारे आठ वर्षांपूर्वीची खासगी चर्चा; संबंधित व्यक्तींच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवायच रेकॉर्ड करून प्रसारित करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. त्या संभाषणाचा एक छोटासा भाग आता हेतुपुरस्सरपणे संदर्भाबाहेर काढून मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित करण्यात आला आहे, जेणेकरून आणखी एक अस्वस्थ करणारा वाद निर्माण करता येईल," असा दावा तिने केला आहे.
रश्मिकाने ही क्लिप प्रसारित करणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. "जे सर्व मीडिया प्लॅटफॉर्म्स, इन्फ्लुएन्सर्स आणि व्यक्ती हा कंटेंट किंवा संबंधित मजकूर प्रसारित करत आहेत, त्या सर्वांना मी विनंती करते की त्यांनी ती त्वरित काढून टाकावी. असे करण्यासाठी या निवेदनाची वेळ धरून तुमच्याकडे 24 तासांचा अवधी आहे. असे न केल्यास, उद्यापासून योग्य ती कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल," असं तिने सांगितलं आहे.
रश्मिका आणि रक्षित शेट्टी यांची पहिली भेट 2016 मध्ये 'किरिक पार्टी' या कन्नड चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यान झाली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये या दोघांचा साखरपुडा झाला. मात्र, 2018 मध्ये ते विभक्त झाले. आपण परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचे या दोन्ही कलाकारांनी जाहीर केले.