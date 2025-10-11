English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदान्नाने फ्लॉन्ट केली एंगेजमेंट रिंग, विजय देवरकोंडासोबतच्या नात्यावर शिक्कामोर्तब?

Rashmika Mandanna Engagement Ring: अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना (Rashmika Mandanna)  तिच्या साखरपुड्याच्या बातम्यांमुळे चर्चेत आहे. तिने विजय देवरकोंडासोबत (Vijay Deverakonda) साखरपुडा केल्याचे वृत्त आहे. अलीकडेच, रश्मिकाने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये तिच्या अंगठीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 11, 2025, 12:53 PM IST
Rashmika Mandanna Sparks Engagement Rumors With Vijay Deverakonda After Showing Diamond Ring in New Video

Rashmika Mandanna Flaunts Engagement Ring: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी कारण आहे तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित! अनेक दिवसांपासून रश्मिका आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) यांच्या रिलेशनशिपच्या चर्चा सुरु होत्या आणि आता असं म्हटलं जातंय की या दोघांनी गुपचूप साखरपुडाही केला आहे.

व्हिडीओने वेधले लक्ष 

अलीकडेच रश्मिकाने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका व्हिडीओने या बातम्यांना अधिक जोर दिला आहे. या व्हिडीओमध्ये अभिनेत्री तिच्या पाळीव कुत्र्यासोबत थम्मा या तिच्या आगामी चित्रपटातील गाणं ऐकताना दिसत आहे. मात्र चाहत्यांचे लक्ष तिच्या हातातील डायमंड रिंगकडे गेले. या व्हिडीओत रश्मिकाने ती रिंग फ्लॉन्ट केल्याचं स्पष्ट दिसतंय आणि त्यामुळे चाहत्यांनी लगेचच अंदाज बांधला की ही तिच्या सगाईची रिंग आहे.

हे ही वाचा: 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं? अखेरीस सैफनं चाकू हल्ल्याबद्दल सोडलं मौन, ट्रोलर्सनाह दिलं चोख उत्तर!

 

चाहत्यांकडून प्रतिक्रियांचा वर्षाव

हा व्हिडीओ पाहताच सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून प्रतिक्रियांचा वर्षाव झाला. काहींनी लिहिलं, “सारखपुडा कन्फर्म झाला!”, तर काहींनी म्हटलं, “फायनली आम्ही रिंग पाहिली!” आणखी एका चाहत्याने मजेशीर कमेंट केली, “हा संपूर्ण व्हिडीओ फक्त साखपुड्याची अंगठी  दाखवण्यासाठीच होता!” या कमेंट्सवरून स्पष्ट होतं की चाहत्यांना रश्मिका आणि विजय यांच्या रिलेशनशिपबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे.

हे ही वाचा: Hardik Pandya Birthday: हार्दिक पांड्या पुन्हा प्रेमात! करवाचौथच्या दिवशी दिली प्रेमाची कबुली! जाणून घ्या कोण आहे ती मिस्ट्री गर्ल

 

थम्मा या आगामी चित्रपटामुळेही चर्चेत

रश्मिका मंदाना सध्या तिच्या थम्मा या आगामी चित्रपटामुळेही चर्चेत आहे, पण तिचं पर्सनल लाइफ सध्या जास्त चर्चेचा विषय बनलं आहे. काही अहवालांनुसार, रश्मिका आणि विजय यांनी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात एक खासगी समारंभात साखरपुडा केला आहे. या सोहळ्यात फक्त दोघांच्या कुटुंबीय आणि जवळचे मित्रच उपस्थित होते.

 देवरकोंडाही दिसला रिंग फ्लॉन्ट करताना

रश्मिकेपूर्वी विजय देवरकोंडाही एका इव्हेंटदरम्यान आपल्या हातातील रिंग फ्लॉन्ट करताना दिसला होता. दोघांनी जवळपास एकाच काळात आपापल्या रिंग्स दाखवल्यामुळे चाहत्यांनी ही बातमी अधिक खरी मानली आहे. त्यांच्या चाहत्यांमध्ये सध्या आनंदाचे वातावरण आहे आणि सर्वांना आता त्यांच्या अधिकृत घोषणेची (official announcement) आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

हे ही वाचा: माधुरी दीक्षितने उघड केलं सुंदर केसांचा रहस्य! बनवा हा नैसर्गिक हेअर मास्क, काही दिवसांतच दिसेल फरक

 

रश्मिका आणि विजय यांची जोडी दक्षिणेतच नव्हे, तर संपूर्ण भारतात चाहत्यांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. दोघेही त्यांच्या अभिनयामुळे आणि नैसर्गिक व्यक्तिमत्वामुळे प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण करण्यात यशस्वी ठरले आहेत. जर त्यांच्या साखरपुड्याची बातमी खरी ठरली, तर हे नक्कीच साऊथ इंडस्ट्रीतील सर्वात चर्चित कपलपैकी एक ठरेल.

