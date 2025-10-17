English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
साखरपुड्याच्या चर्चेनंतर शुभेच्छा ऐकून रश्मिका लाजली, प्रतिक्रिया ऐकून चाहतेही थक्क! Video व्हायरल

Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या साखरपुड्याच्या बातम्यांदरम्यान, अभिनेत्री पहिल्यांदाच कॅमेऱ्यासमोर आली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 17, 2025, 07:17 PM IST
साखरपुड्याच्या चर्चेनंतर शुभेच्छा ऐकून रश्मिका लाजली, प्रतिक्रिया ऐकून चाहतेही थक्क! Video व्हायरल

Rashmika Mandanna Video : साऊथ इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा यांच्या साखरपुड्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून मनोरंजन तसेच सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात रंगल्या आहेत. दोघे एकत्र दिसले की त्यांच्या लग्नाच्या अफवा आणखी रंगतात. नुकतेच जेव्हा रश्मिका आणि विजय एका इव्हेंटमध्ये कॅमेऱ्यात कैद झाले तेव्हा त्यांच्या हातात अंगठ्या दिसल्याने साखरपुडा झाल्याच्या चर्चांना अधिकच उधाण आलं.

पण आता रश्मिका मंदानाने स्वतःच या सगळ्यावर अप्रत्यक्षरित्या प्रतिक्रिया दिली आहे. तिच्या आगामी चित्रपट ‘थामा’ च्या प्रमोशनदरम्यान घडलेला एक प्रसंग सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

प्रमोशनदरम्यान रश्मिका लाजली

रश्मिका मंदाना सध्या तिच्या आगामी ‘थामा’ चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. नुकत्याच झालेल्या एका इव्हेंटमध्ये ती चित्रपटाच्या संपूर्ण स्टारकास्टसोबत उपस्थित होती. कार्यक्रमाच्या सूत्रधाराने तिला सर्वांसमोर 'Congratulations!' म्हणत शुभेच्छा दिल्या. हे ऐकून रश्मिका क्षणभर गोंधळली आणि लाजत हसली.

तिने लगेच विचारले, 'कशासाठी?' यावर सूत्रधार म्हणाले, 'तुमच्या परफ्यूम लाइनसाठी'. तेव्हा रश्मिका पुन्हा हसली आणि म्हणाली, 'अरे, अजूनही अनेक गोष्टी आहेत, पण चालेल… तुमच्या शुभेच्छा स्वीकारते'.  रश्मिका मंदानाचा हा गोड आणि थोडासा संकोचलेला प्रतिसाद पाहून चाहत्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य उमटलं आहे. तिच्या चेहऱ्यावरील लाजरे भाव आणि चमकदार हसू सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहे.

चाहत्यांच्या कमेंट्स आणि प्रतिक्रिया

रश्मिका मंदानाचा हा व्हिडीओ सध्या खूप व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. एक चाहत्याने लिहिलं, 'पहा तिचं रिअॅक्शन, किती गोड आहे! तर दुसऱ्याने लिहिलं, 'क्यूटी पाई!' तर आणखी एकाने मजेशीरपणे म्हटलं, 'आता सगळ्यांना माहिती आहे, मग का लपवतेयस रश्मिका?'.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चित्रपटासंदर्भात थोडक्यात 

रश्मिका मंदाना लवकरच आयुष्मान खुरानासोबत ‘थामा’ या चित्रपटात झळकणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आदित्य सरपोतदार यांनी केले आहे. ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर चाहत्यांनी रश्मिका आणि आयुष्मानच्या ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्रीची जोरदार कौतुक केलं आहे. चित्रपट प्रेमी सध्या या जोडीला मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत आणि ‘थामा’ हा चित्रपट दिवाळीच्या सुमारास रिलीज होणार असल्याची चर्चा आहे.

FAQ

रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या साखरपुड्याच्या अफवा कशामुळे सुरू झाल्या?

गेल्या काही महिन्यांपासून दोघांच्या एकत्र दिसण्यामुळे आणि सोशल मीडियावरील केमिस्ट्रीमुळे या अफवा रंगल्या आहेत. नुकत्याच एका इव्हेंटमध्ये त्यांच्या हातात दिसलेल्या अंगठ्यांमुळे चर्चा अधिक तीव्र झाल्या. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मुंबई एअरपोर्टवर रश्मिकाने डायमंड रिंग घातलेली दिसली, ज्यामुळे चाहत्यांनी "कन्फर्म" म्हटले. पण दोघांनी अद्याप अधिकृत पुष्टी दिलेली नाही.

रश्मिका मंदानाने या अफवांवर अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया कशी दिली?

‘थामा’ चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान एका इव्हेंटमध्ये सूत्रधाराने "कॉंग्रॅच्युलेशन्स!" म्हटले, ज्यावर रश्मिका गोंधळून लाजली आणि "कशासाठी?" असा प्रश्न विचारला. सूत्रधाराने "तुमच्या परफ्यूम लाइनसाठी" असं स्पष्ट केले, तेव्हा तिने हसत "अरे, अजूनही अनेक गोष्टी आहेत, पण चालेल… शुभेच्छा स्वीकारते" असं म्हटले. हा व्हायरल व्हिडिओ सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे.

रश्मिकाचा हा प्रतिसाद कसा वाटला आणि तो कधीचा आहे?

हा प्रसंग १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘थामा’ प्रमोशन इव्हेंटमध्ये घडला. तिच्या लाजर्‍या हास्याने आणि संकोचलेल्या प्रतिसादाने चाहत्यांना तिची "क्यूटनेस" आवडली. तिने अप्रत्यक्षपणे अफवा मान्य केल्या नाहीत, पण शुभेच्छा सर्वांसाठी स्वीकारल्या, ज्यामुळे चर्चा आणखी रंगली.

