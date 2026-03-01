English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • रॉयल लग्नसोहळ्यानंतर विजय-रश्मिकाचा अनोखा निर्णय; 16 मंदिरांमध्ये अन्नदान अन् 21 शहारांमध्ये...

रॉयल लग्नसोहळ्यानंतर विजय-रश्मिकाचा अनोखा निर्णय; 16 मंदिरांमध्ये अन्नदान अन् 21 शहारांमध्ये...

Vijay-Rasmika: सिनेसृष्टीतील लोकप्रिकय जोडपं रश्मिका आणि विजय देवरकोंडा, अलीकडेच विवाहबंधनात अडकेल. दरम्यान त्यांच्या रॉयल लग्नाची सर्वत्र चर्चा होती. आता लग्नानंतर त्यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. नविवाहित दाम्पत्याने 16 मंदिरामध्ये अन्नदान करुन आनंद साजरा करण्याचा निर्णय घेताला आहे. त्याशिवाय एक खास 21 शहरांचीही यादी शेअर केली आहे

प्रिती वेद | Updated: Mar 1, 2026, 02:14 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Rashmika Mandana And Vijay Deverkonda: रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी 26 फेब्रुवारी रोजी उदयपूर येथे खासगी समारंभात लग्नगाठ बांधली. सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत त्यांनी चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आणि पापाराझींनाही मिठाई वाटली. मात्र या आनंदाचा खरा उत्सव अजून बाकी आहे. आता हे दोघेही आपला खास क्षण संपूर्ण देशासोबत साजरा करण्यासाठी मोठी तयारी करत आहेत. मंदिरांमध्ये अन्नदान आणि अनेक शहरांमध्ये गोडधोड वाटप अशी त्यांची खास योजना आहे. 

लग्नानंतरचा खास निर्णय

लग्नानंतर रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी इंस्टाग्रामवर संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यांनी लिहिले की, चाहत्यांनी त्यांच्या प्रवासात नेहमी साथ दिली आणि त्यामुळे लग्नाचा आनंद देशभर पोहोचवायचा आहे. भारतीय परंपरेप्रमाणे सण साजरा करताना गोडधोड आणि भोजनाला विशेष महत्त्व असते, म्हणूनच त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने सेलिब्रेशन करण्याचा निर्णय घेतला.

1 मार्चला देशभर गोड वाटप

1 मार्च रोजी मिठाईने भरलेले ट्रक 21 शहरांकडे रवाना केले जाणार आहेत. या माध्यमातून तेलंगाणा, दिल्ली, चंदीगड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, पुदुचेरी आणि बिहार या राज्यांतील निवडक शहरांमध्ये गोडधोड वाटप होणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी चाहत्यांसाठी खास व्यवस्था केली जाणार आहे.

16 मंदिरांमध्ये अन्नदान

या आनंदसोहळ्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 16 मंदिरांमध्ये अन्नदान. बेंगळुरूतील शिवोहम मंदिर, वृंदावनमधील श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, गुवाहाटीतील श्री रुक्मिणी मंदिर, अहमदाबादमधील श्री श्री गोविंद धाम मंदिर इस्कॉन, रायपूरमधील श्री श्री राधा राज बिहारी जी मंदिर, जयपूरमधील गोविंद देव जी मंदिर, मैसूरमधील श्री चामुंडेश्वरी मंदिर आणि बेंगळुरूतील राधा कृष्ण मंदिर अशा विविध ठिकाणी भोजनदान केले जाणार आहे. याशिवाय इतर काही प्रमुख मंदिरांचाही समावेश आहे.

vijayrashmika

हे ही वाचा: काय ती नजर अन् काय ती पोझ! नवविवाहित रश्मिका विजयच्या 'रणाबली' चित्रपटाचा First Look Release

उदयपूरमध्ये पार पडले लग्न

या जोडीचे लग्न उदयपूरमधील मेमेंटोस बाय आयटीसी हॉटेल्स येथे पार पडले. समारंभ खासगी ठेवण्यात आला होता. आता 4 मार्च रोजी हैदराबादमध्ये भव्य स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनाही निमंत्रण देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या रिसेप्शनकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

