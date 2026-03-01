रॉयल लग्नसोहळ्यानंतर विजय-रश्मिकाचा अनोखा निर्णय; 16 मंदिरांमध्ये अन्नदान अन् 21 शहारांमध्ये...

Rashmika Mandana And Vijay Deverkonda: रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी 26 फेब्रुवारी रोजी उदयपूर येथे खासगी समारंभात लग्नगाठ बांधली. सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत त्यांनी चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आणि पापाराझींनाही मिठाई वाटली. मात्र या आनंदाचा खरा उत्सव अजून बाकी आहे. आता हे दोघेही आपला खास क्षण संपूर्ण देशासोबत साजरा करण्यासाठी मोठी तयारी करत आहेत. मंदिरांमध्ये अन्नदान आणि अनेक शहरांमध्ये गोडधोड वाटप अशी त्यांची खास योजना आहे.
लग्नानंतर रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी इंस्टाग्रामवर संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यांनी लिहिले की, चाहत्यांनी त्यांच्या प्रवासात नेहमी साथ दिली आणि त्यामुळे लग्नाचा आनंद देशभर पोहोचवायचा आहे. भारतीय परंपरेप्रमाणे सण साजरा करताना गोडधोड आणि भोजनाला विशेष महत्त्व असते, म्हणूनच त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने सेलिब्रेशन करण्याचा निर्णय घेतला.
1 मार्च रोजी मिठाईने भरलेले ट्रक 21 शहरांकडे रवाना केले जाणार आहेत. या माध्यमातून तेलंगाणा, दिल्ली, चंदीगड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, पुदुचेरी आणि बिहार या राज्यांतील निवडक शहरांमध्ये गोडधोड वाटप होणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी चाहत्यांसाठी खास व्यवस्था केली जाणार आहे.
या आनंदसोहळ्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 16 मंदिरांमध्ये अन्नदान. बेंगळुरूतील शिवोहम मंदिर, वृंदावनमधील श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, गुवाहाटीतील श्री रुक्मिणी मंदिर, अहमदाबादमधील श्री श्री गोविंद धाम मंदिर इस्कॉन, रायपूरमधील श्री श्री राधा राज बिहारी जी मंदिर, जयपूरमधील गोविंद देव जी मंदिर, मैसूरमधील श्री चामुंडेश्वरी मंदिर आणि बेंगळुरूतील राधा कृष्ण मंदिर अशा विविध ठिकाणी भोजनदान केले जाणार आहे. याशिवाय इतर काही प्रमुख मंदिरांचाही समावेश आहे.
या जोडीचे लग्न उदयपूरमधील मेमेंटोस बाय आयटीसी हॉटेल्स येथे पार पडले. समारंभ खासगी ठेवण्यात आला होता. आता 4 मार्च रोजी हैदराबादमध्ये भव्य स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनाही निमंत्रण देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या रिसेप्शनकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.