सोशल मीडिया गाजवतायेत #VIROSH; विराट कोहली, रोनाल्डो, मेस्सीला मागे सारत रचला इतिहास

Rashmika-Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाच्या फोटोंनी सोशल मीडियावर जबरदस्त चर्चा रंगवली आहे. सध्या अनेक सेलिब्रिटी लग्नांमध्ये एकसारखा फॅशन ट्रेंड दिसत असताना या जोडप्याने मात्र आपली पारंपरिक संस्कृती जपणारा लूक निवडला. त्यामुळे त्यांच्या लग्नाच्या फोटोंना चाहत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. काही दिवसांतच या पोस्टने सोशल मीडियावर अनेक विक्रम मोडले. विशेष म्हणजे या फोटोंना 28.2 million पेक्षा जास्त लाईक्स मिळाले आहेत. त्यामुळे हा फोटो आशियातील सर्वाधिक लाईक मिळालेल्या पोस्टपैकी एक ठरला आहे. यानंतर या पोस्टने आधीचे अनेक मोठे विक्रम मागे टाकले आहेत.
26 फेब्रुवारी रोजी 'रश्मिका मंदाना'ने 'विजय देवरकोंडा'सोबतचे लग्नाचे फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केले. काही तासांतच या फोटोंना लाखो लाईक्स मिळू लागले आणि काही दिवसांतच हा आकडा 28.2 million वर पोहोचला.
याआधी आशियात सर्वाधिक लाईक मिळालेल्या पोस्टचा विक्रम 'विराट कोहली'च्या नावावर होता. टी20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर त्याने शेअर केलेल्या फोटोला 22 million पेक्षा जास्त लाईक्स मिळाले होते. मात्र 'रश्मिका मंदाना'च्या वेडिंग पोस्टने हा आकडा सहज ओलांडला. त्यामुळे हा फोटो आता सोशल मीडियावर नवीन चर्चेचा विषय ठरला आहे.
काही दिवसांपूर्वी 'रश्मिका मंदाना' आणि 'विजय देवरकोंडा'चा एक व्हिडिओ समोर आला होता. हा व्हिडिओ Manyavar ब्रँडसाठी शूट करण्यात आला होता. या व्हिडिओमध्ये 'रश्मिका मंदाना' पारंपरिक लहंग्यात तर 'विजय देवरकोंडा' शेरवानीमध्ये दिसत आहे.
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड केल्यानंतर त्याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. फक्त 5 दिवसांतच या क्लिपला 8.4 million लाईक्स मिळाले, तर तब्बल 109 million लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे. यामुळे हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला.
या व्हिडिओने फुटबॉल जगातील दोन दिग्गज 'लियोनेल मेसी' आणि 'क्रिस्टियानो रोनाल्डो' यांच्या आयकॉनिक कॅम्पेन पोस्टलाही मागे टाकले आहे. त्या पोस्टला जवळपास 8.1 million लाईक्स मिळाले होते.
मात्र 'विजय देवरकोंडा' आणि 'रश्मिका मंदाना'च्या व्हिडिओने 8.4 million लाईक्सचा टप्पा पार करत नवीन रेकॉर्ड तयार केला. चाहत्यांच्या मते या जोडप्याची केमिस्ट्री, पारंपरिक लूक आणि स्टाइल यामुळेच लोकांना हा व्हिडिओ खूप आवडला. त्यामुळे त्यांच्या लग्नाच्या फोटोंपासून ते व्हिडिओपर्यंत सर्वच गोष्टी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आल्या आहेत.