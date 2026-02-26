English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रश्मिका मंदान्ना-विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाचे फोटो लिक; 'या' फोटोने रोखल्या नजरा

दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय  जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू होती. हा विवाह सोहळा खासगी ठेवण्यात आला असून मोजक्याच पाहुण्याच्या उपस्थितीत होणार आहे. दरम्यान लग्नाच्या मंडपातील फोटो तुफान व्हायरल होत आहे.

प्रिती वेद | Updated: Feb 26, 2026, 12:33 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Rashmika - Vijay: दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू होती. अखेर उदयपूरमध्ये पार पडणाऱ्या त्यांच्या खास समारंभांचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि चाहत्यांमध्ये उत्साहाची लाट उसळली. “Virosh” या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या लग्नसोहळ्याची सुरुवात पारंपरिक पद्धतीने झाली आहे. कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत पार पडणारे विधी, रंगीबेरंगी सजावट आणि खासगी क्षण यामुळे या लग्नाने वेगळेच आकर्षण निर्माण केले आहे. ‘गीता गोविंदम’पासून या जोडीवर प्रेम करणाऱ्या चाहत्यांसाठी हा क्षण विशेष ठरत आहे.

पारंपरिक तेलुगू-कोडवा विधींनी रंगला सोहळा

लग्नातील फोटोमध्ये दोन्ही कुटुंबीय नारळ आणि पान-सुपारीची देवाणघेवाण करताना दिसतात. ही प्रथा विवाहाची अधिकृत सुरुवात मानली जाते. तेलुगू आणि कोडवा परंपरांनुसार सर्व विधी पार पाडले जात असून, ज्येष्ठांच्या उपस्थितीत प्रत्येक समारंभ पार पडत आहे. या खास क्षणांना केवळ जवळचे नातेवाईक आणि मित्रच उपस्थित होते. त्यामुळे संपूर्ण कार्यक्रमात आपलेपणाची भावना स्पष्टपणे जाणवते.

“Virosh” थीमने सजलेला राजेशाही नजारा

उदयपूरमधील आलिशान पॅलेसमध्ये नैसर्गिक घटकांपासून प्रेरित सजावट करण्यात आली आहे. फुलांची आरास, हलक्या रंगांची मांडणी आणि पारंपरिक स्पर्श यामुळे स्थळाला वेगळे सौंदर्य प्राप्त झाले. “Virosh” या संकल्पनेनुसार प्रत्येक कोपऱ्यात खास डिझाईन दिसून येते. या सजावटीमुळे समारंभाला आधुनिक आणि पारंपरिक असा दुहेरी स्पर्श मिळाला आहे.

हळदी समारंभात 1 रंगाची झळाळी

हळदी समारंभात पिवळ्या रंगाची विशेष सजावट करण्यात आली होती. जवळचे मित्र, तसेच ग्रूम स्क्वॉड आणि ब्राइड स्क्वॉडने या कार्यक्रमात उत्साह वाढवला. थरुण भास्कर आणि ईशा रेब्बा यांची उपस्थितीही लक्षवेधी ठरली. आनंदी वातावरण आणि कुटुंबीयांच्या हास्याने हा क्षण अधिक संस्मरणीय झाला.

संगीतमध्ये खास आठवणींचा संगम

संगीत रात्रीत दोघांच्या प्रवासातील फोटो आणि सेल्फी मोठ्या पडद्यावर दाखवण्यात आले. त्यांच्या 10 वर्षांच्या मैत्री आणि प्रेमकथेची झलक पाहून चाहत्यांमध्ये भावनिक वातावरण निर्माण झाले. या खास सादरीकरणामुळे लग्नसोहळा केवळ दोन व्यक्तींचा नसून चाहत्यांचाही उत्सव ठरल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

