संगीत पार्टीत Rashmika Mandanna ने विजय देवरकोंडाला दिलं सरप्राइज, 'पुष्पा 2' च्या गाण्यावर केला डान्स

ग्लॅमर जगतातील प्रसिद्ध जोडपे रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा लग्नबंधनात अडकण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. आज ते त्यांच्या आयुष्यातील एका नवीन अध्यायाला सुरुवात करत आहेत. विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांनी वर्षानुवर्षे त्यांचे नाते गुप्त ठेवले होते आणि आता ते अधिकृतपणे मिस्टर अँड मिसेस होत आहेत. ते त्यांच्या लग्नाशी संबंधित सर्व अपडेट्स छोट्या छोट्या झलकांद्वारे शेअर करत आहेत.
25 फेब्रुवारी 2026 रोजी, विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांचा हळदी समारंभ दिवसा आयोजित करण्यात आला होता. त्यानंतर संध्याकाळी त्यांचा संगीत कार्यक्रम झाला. हा समारंभ जोडप्याच्या सुंदर आठवणींनी भरलेला होता आणि त्यांनी हात धरून समारंभात प्रवेश केला.
संगीत समारंभात रश्मिका मंदान्नाने विजयला एक खास सरप्राईज दिले. तिने तिच्या सुपरहिट चित्रपट "पुष्पा 2" मधील "अंगारों" गाण्यावर नृत्य केले. हे सरप्राईज पाहून विजयने लगेचच प्रेमाचा वर्षाव केला. इतर वृत्तांमध्ये असा दावा केला आहे की विजयची आई तिची भावी सून रश्मिकाला संगीतात पाहून भावुक झाली. रश्मिका मंदान्ना आणि विजय आज, 26 फेब्रुवारी रोजी उदयपूरमध्ये लग्न करणार आहेत. लग्नाला फक्त जवळचे मित्र आणि कुटुंब उपस्थित राहणार आहे. लग्नानंतर हे जोडपे एका भव्य लग्नाच्या रिसेप्शनचे आयोजन करणार आहे, जिथे अनेक प्रमुख सेलिब्रिटी उपस्थित राहतील.
"गीता गोविंदम" आणि "डियर कॉम्रेड" या चित्रपटांपासून रश्मिका आणि विजयची प्रेमकहाणी चर्चेत आहे. त्यानंतरच्या फोटोंमुळे आणि त्याच सुट्टीच्या ठिकाणी त्यांचे एकत्र असलेले फोटोंमुळे अटकळांना आणखी बळकटी मिळाली आहे. दोघांनी त्यांच्या नात्याची पुष्टी केलेली नसली तरी, त्यांच्या अफेअरच्या अफवा बातम्यांमध्ये येत आहेत. लग्नाच्या चार दिवस आधी त्यांनी एका पोस्टमध्ये त्यांच्या लग्नाची घोषणा केली.
रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाच्या अफवा बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहेत. या जोडप्याने स्वतः इंस्टाग्रामवर ही बातमी दुजोरा दिल्याने ही बातमी समोर आली. त्यानंतर, या जोडप्याचे लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर फिरू लागले. आज, २६ फेब्रुवारी रोजी, रश्मिका आणि विजय अखेर एकत्र येतील आणि त्यांच्या आयुष्यातील एक नवीन अध्याय सुरू करतील.
विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना आज, २६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८ वाजता प्रतिज्ञा घेणार आहेत. या जोडप्याच्या लग्नाचा शुभ मुहूर्त देखील सकाळी ८ वाजता आहे. या शुभ मुहूर्तावर, विजय आणि रश्मिका सात प्रतिज्ञा घेतील आणि कायमचे एकमेकांचे होतील. तथापि, या जोडप्याच्या टीमने अद्याप या विषयावर अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. लग्नानंतर, विजय आणि रश्मिका त्यांच्या इंस्टाग्राम पोस्ट शेअर करू शकतात आणि त्यांच्या चाहत्यांना स्वतः माहिती देऊ शकतात.