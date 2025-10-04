English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rashmika-Vijay यांच्यात कोण सर्वाधिक श्रीमंत? एका चित्रपटासाठी किती घेतात मानधान?

Rashmika-Vijay Net Worth: रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी गुपचूप साखरपुड्या  केल्याची बातमी समोर आली आहे. अशात या दोघांपैकी कोण सर्वाधिक श्रीमंत आहे?, हे जाणून घेऊयात. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 4, 2025, 12:21 PM IST
Rashmika - Vijay Net Worth :  टॉलिवूड अभिनेते विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना या दोघांनी गुपचूप जवळ्याच्या नातेवाईक आणि काही मित्रपरिवारासमोर साखरपुडा उरकल्याची बातमी समोर आली आहे. तर त्यांचं लग्न फेब्रुवारी 2026 मध्ये होमार असल्याचे वृत्त आहे. पण, या जोडप्याने अद्याप त्यांच्या नात्याची किंवा साखरपुड्याची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही. अशात, विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्यात कोण सर्वाधिक श्रीमंत आहेत जाणून घेणार आहोत. 

विजय देवरकोंडाची एकूण संपत्ती किती?

विजय देवरकोंडा आलिशान जीवनशैली जगतो. अभिनेता हा सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या तेलुगू स्टारपैकी एक असून तो एका चित्रपटासाठी ₹15 कोटी मानधन घेतो. अनेक अहवालांनुसार, त्याची एकूण संपत्ती ही ₹50-70 कोटींच्या घरात आहे. 

अभिनेत्याच्या उत्पन्नात त्याच्या चित्रपटांमधून मिळणारे शुल्क, त्याचे फॅशन लेबल राउडी क्लब आणि व्हॉलिबॉल संघाची मालकी यांचा समावेश आहे. तो अनेक एंडोर्समेंट डीलमधूनही भरपूर कमाई करतो. वृत्तानुसार, हैदराबादमधील फिल्म नगरमधील विजय देवरकोंडाच्या बहुमजली बंगल्याची किंमत 15 कोटींच्या घरात आहे. 15 ऑक्टोबर 2018 रोजी, "वर्ल्ड फेमस लव्हर" अभिनेत्याने त्याचा फॅशन ब्रँड लाँच केला आणि 2020 मध्ये मिंत्रा वर राउडी वेअर लाँच केला. गेल्या काही वर्षांत या फॅशन ब्रँडने आघाडीच्या अॅथलेटिक आउटफिटर्सपैकी एक म्हणून यशस्वीरित्या स्वतःची स्थापना केलीय.

तर त्याला लक्झरी गाड्यांचा शौक असून त्यांच्या कलेक्शनमध्ये ₹61.48 लाख किमतीची BMW 5 सिरीज आहे. त्यांच्याकडे ₹7.5 दशलक्ष किमतीची फोर्ड मस्टँग, ₹8.5 दशलक्ष किमतीची व्होल्वो XC90 आणि ₹6.4 दशलक्ष किमतीची रेंज रोव्हर आहे. 

रश्मिका मंदानाची एकूण संपत्ती किती?

रश्मिका मंदानाला भारताची राष्ट्रीय क्रश म्हणूनही ओळखलं जातं. वृत्तानुसार, 'छावा' या अभिनेत्रीची एकूण संपत्ती 66 कोटींच्या घरात आहे. ती तिच्या प्रत्येक चित्रपटासाठी 4-8 कोटी रुपये मानधन घेते. पण, वृत्तानुसार, 'पुष्पा 2' मध्ये श्रीवल्लीची भूमिका साकारण्यासाठी तिला सर्वाधिक 10 कोटी रुपये मानधन मिळाले होते. रश्मिकाच्या उत्पन्नाच्या इतर स्रोतांमध्ये ब्रँड एंडोर्समेंटमधून मिळणारे उत्पन्न समाविष्ट आहे. ती बोट, कल्याण ज्वेलर्स, 7अप आणि मीशो सारख्या ब्रँडशी जोडली गेली आहे. रश्मिकाने व्हेगन ब्युटी कंपनी प्लममध्येही गुंतवणूक केली आहे.

रश्मिकाकडे अनेक शहरांमध्ये मालमत्ता आहेत. अहवालांनुसार, रश्मिका मंदान्ना यांची रिअल इस्टेटमध्ये चांगली उपस्थिती आहे, ज्यामध्ये मुंबई, हैदराबाद, गोवा आणि कूर्गमधील घरांचा समावेश आहे. अभिनेत्रीकडे बंगळुरूमध्ये ₹8 कोटी किमतीचे आलिशान घर देखील आहे. गुडबाय अभिनेत्री कारची शौकीन असून तिच्याकडे मर्सिडीज-बेंझ सी-क्लास, टोयोटा इनोव्हा, ह्युंदाई क्रेटा, रेंज रोव्हर स्पोर्ट आणि ऑडी क्यू3 आहे.

