रश्मिका विजयचं शुभमंगल! लग्नाचं ठिकाण, वेळ अन् तारीख आली समोर

.लोकप्रिय अभिनेते विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्यातील नात्याबद्दल बऱ्याच काळापासून अफवा पसरत आहेत. अलिकडेच, दक्षिण भारतीय स्टार जोडप्याने ऑक्टोबरमध्ये गुप्तपणे लग्न केले आणि पुढच्या वर्षी लग्न करणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. आता, विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्याबद्दल एक मोठी अपडेट आली आहे, जी त्यांच्या चाहत्यांची उत्सुकता द्विगुणीत करू शकते. विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये लग्न करणार आहेत आणि तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे.
हिंदुस्तान टाईम्स या इंग्रजी वेबसाइटमधील वृत्तानुसार, हे जोडपे २०२६ मध्ये लग्न करण्याच्या तयारीत आहे. वृत्तानुसार, विजय आणि रश्मिकाची साखरपुडा ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हैदराबादमध्ये एका खाजगी समारंभात झाली. फक्त कुटुंबातील सदस्य आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते. विजयच्या टीमने यापूर्वी हे जोडपे फेब्रुवारीमध्ये लग्न करणार असल्याची पुष्टी केली होती. आता, नवीन माहिती समोर आली आहे की लग्न २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राजस्थानमधील उदयपूर येथे होईल. एका हेरिटेज पॅलेसला ठिकाण म्हणून निवडण्यात आले आहे.
विजय देवेराकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना हे त्यांचे लग्न, त्यांच्या साखरपुड्याप्रमाणेच, लहान आणि खाजगी ठेवू इच्छितात, फक्त जवळचे मित्र उपस्थित राहतील. हैदराबादला परतल्यानंतर ते त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील मित्रांसाठी पार्टी आयोजित करतील की नाही हे स्पष्ट नाही. दोन्ही कलाकारांनी त्यांचे नाते सार्वजनिकरित्या कबूल केलेले नाही, परंतु अलिकडच्या कार्यक्रमांमध्ये त्यांचे हावभाव आणि अंगठ्या उघड होत आहेत.
विजय आणि रश्मिका पहिल्यांदा 2018 च्या सुपरहिट चित्रपट "गीता गोविंदम" मध्ये एकत्र दिसले होते. त्यानंतर 2019 मध्ये "डियर कॉम्रेड" हा चित्रपट आला, ज्याने प्रेक्षकांचे मन जिंकले. त्यांनी न्यू यॉर्कमधील इंडिया डे परेडचे नेतृत्व केले आणि अनेक कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसले. त्यांच्या साखरपुड्याची बातमी आल्यापासून, ते अंगठ्या घालून दिसले आहेत. एका कार्यक्रमात विजयने रश्मिकावर प्रेम केल्याची घोषणा देखील चर्चेत आली. रश्मिकाने अलीकडेच सांगितले की तिच्या जोडीदाराने तिला अशा वेदनांवर मात करण्यास मदत केली जी तिने दिली नव्हती.