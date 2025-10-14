English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
51 वर्षांच्या मलायकाचा डान्स पाहून 29 वर्षाच्या रश्मिकाला विसराल; VIDEO पाहून फॅन्सही झाले फिदा!

Rashmika Mandanna vs Malaika Arora: बॉलिवूडमधील आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदाना यांच्या बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'थामा' च्या नव्या गीताने प्रेक्षकांना वेड लावलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 14, 2025, 10:44 PM IST
मलायका अरोरा

Rashmika Mandanna vs Malaika Arora: बॉलिवूडमधील आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदाना यांच्या बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'थामा' च्या नव्या गीताने प्रेक्षकांना वेड लावलंय. 'पॉईझन बेबी' या डान्समध्ये 51 वर्षीय मलाइका अरोडा यांनी 29 वर्षीय रश्मिका मंदाना यांना मागे टाकत दमदार अभिनय केला आहे. मलाइकेच्या चुणूकदार थिरकण्यांनी चाहत्यांचे मन जिंकले असून, रिलीज होताच युट्युबवर 39 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.

गाण्याची सुरुवात मलाइकाच्या डान्सने 'पॉईझन बेबी' हे क्लब सेटिंगमध्ये नृत्याभिनयावर भर देणारे गीत आहे, ज्यात मलाइका अरोरा आणि रश्मिका मंदाना एकत्र थिरकताना दिसतात. जैसमिन सँडलस, सचिन-जिगर आणि दिव्या कुमार यांनी गायलेल्या या गीताचे संगीत सचिन-जिगरकडून रचले गेले आहे, तर अमिताभ भट्टाचार्य यांचे बोल प्रभावी आहेत. गीताची सुरुवात मलाइकेच्या नृत्याने होते, त्यानंतर आयुष्मान खुराणा आणि रश्मिका यांची एंट्री होते. रश्मिका रेड वाइनचा एक घोट घेत नृत्यात सामील होते, ज्यामुळे गीत अधिक रोमांचक झालेलं पाहायला मिळतंय

मलाइकावरुन नजर हटेना

51 वर्षीय मलाइका यांनी वयाच्या फरकाला न जुमानता रश्मिकेला मागे सोडले आहे. तिच्या ग्रेसफुल मूव्ह्स आणि फायरस्टॉर्म सारख्या ऊर्जेने चाहते दंग झाले आहेत. सोशल मीडियावर "मलाइका वय विसरली" आणि "प्युअर फायर" अशा कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे. मलाइकेच्या या कमबॅकने चाहत्यांना आनंद दिला असून, डान्सने तिच्या 'छैय्या छैय्या' सारख्या हिट्सची आठवण करून दिली आहे.

पूर्वीचे हिट 'दिलबर की आंखों का'

यापूर्वी 'थामा' मधील 'दिलबर की आंखों का' गीतात नोरा फटेही याने धुमाकूळ घातला होता. रश्मीत कौर आणि जिगर सरैया यांनी गायलेल्या या गीताचे बोल अमिताभ भट्टाचार्य यांचे असून, संगीत सचिन-जिगरकडून आहे. नोराने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओनुसार, रिलीज होताच 10 मिनिटांत 1.2 दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले. तिने चाहत्यांचे आभार मानत "रिकॉर्ड तोडणारे गीत" असे म्हटले.

'थामा' चित्रपटाबद्दल

'थामा' हे मैडॉक हॉरर कॉमेडी युनिव्हर्सची पाचवी कडी आहे, ज्यात आयुष्मान खुराणा पहिल्यांदा रश्मिका मंदाना यांच्यासोबत स्क्रीन शेअर करतात. नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल यांसारखे दिग्गज कलाकार आहेत. निर्देशक आदित्य सरपोतदार यांच्या या चित्रपटाची कथा एका व्हॅम्पायरच्या अनोख्या प्रेमकहाणीवर आधारित आहे. आयुष्मान रश्मिकेशी प्रेमात पडल्यानंतर व्हॅम्पायर बनतो आणि अलौकिक शक्ती मिळवतो. पटकथा नीरेन भट्ट, सुरेश मॅथ्यू आणि अरुण फलारा यांनी लिहिली आहे.

दिवाळी रिलीजची उत्सुकता

21 ऑक्टोबरला दिवाळीच्या निमित्ताने रिलीज होणाऱ्या 'थामा' ने गीतांमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे. हॉरर, कॉमेडी आणि रोमांसचा मिश्रित मजा देणारे हे चित्रपट चाहत्यांना आकर्षित करेल. मलाइका आणि रश्मिकेच्या नृत्याने गीत व्हायरल झाले असून, चित्रपटाच्या यशाची अपेक्षा आहे. 

FAQ 

१. 'थामा' चित्रपटातील 'पॉईझन बेबी' गीत इतके लोकप्रिय का आहे?

'पॉईझन बेबी' हे 'थामा' चित्रपटातील नृत्यगीत मलाइका अरोडा यांच्या दमदार नृत्यामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. ५१ वर्षीय मलायकाने २९ वर्षीय रश्मिका मंदाना यांना मागे टाकत चाहत्यांचे मन जिंकले. जैसमिन सँडलस, सचिन-जिगर आणि दिव्या कुमार यांनी गायलेले हे गीत सचिन-जिगर यांच्या संगीताने सजले आहे. रिलीजच्या १३ तासांत युट्युबवर ३९ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले, आणि चाहते मलायकेच्या ऊर्जेची प्रशंसा करत आहेत.

२. 'थामा' चित्रपटाची कथा आणि कलाकार कोणते आहेत?

'थामा' हा मैडॉक हॉरर कॉमेडी युनिव्हर्समधील पाचवा चित्रपट आहे, जो रोमँटिक-कॉमेडी-हॉरर प्रकारात मोडतो. यात आयुष्मान खुराणा आणि रश्मिका मंदाना पहिल्यांदा एकत्र स्क्रीन शेअर करत आहेत. याशिवाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल यांच्यासारखे दिग्गज कलाकार आहेत. चित्रपटाची कथा एका व्हॅम्पायरच्या अनोख्या प्रेमकथेवर आधारित आहे, ज्यात आयुष्मान रश्मिकेशी प्रेमात पडल्यानंतर व्हॅम्पायर बनतो आणि अलौकिक शक्ती मिळवतो. चित्रपट २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिवाळीला रिलीज होईल.

३. 'थामा' चित्रपटातील इतर गीतांबाबत काय माहिती आहे?

'थामा' मधील 'दिलबर की आंखों का' हे गीत यापूर्वी रिलीज झाले असून, नोरा फटेही यांचे नृत्य त्यात आहे. रश्मीत कौर आणि जिगर सरैया यांनी गायलेल्या या गीताचे बोल अमिताभ भट्टाचार्य यांनी लिहिले असून, संगीत सचिन-जिगर यांचे आहे. रिलीजच्या १० मिनिटांत १.२ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले. नोराने इन्स्टाग्रामवर चाहत्यांचे आभार मानले आणि गीताने रेकॉर्ड तोडल्याचे सांगितले. 'पॉईझन बेबी' प्रमाणेच हे गीतही व्हायरल झाले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Rashmika Mandannamalaika aroraRashmika Mandanna vs Malaika AroraPoison BabyThamma

