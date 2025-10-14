51 वर्षांच्या मलायकाचा डान्स पाहून 29 वर्षाच्या रश्मिकाला विसराल; VIDEO पाहून फॅन्सही झाले फिदा!

Rashmika Mandanna vs Malaika Arora: बॉलिवूडमधील आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदाना यांच्या बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'थामा' च्या नव्या गीताने प्रेक्षकांना वेड लावलंय. 'पॉईझन बेबी' या डान्समध्ये 51 वर्षीय मलाइका अरोडा यांनी 29 वर्षीय रश्मिका मंदाना यांना मागे टाकत दमदार अभिनय केला आहे. मलाइकेच्या चुणूकदार थिरकण्यांनी चाहत्यांचे मन जिंकले असून, रिलीज होताच युट्युबवर 39 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.
गाण्याची सुरुवात मलाइकाच्या डान्सने 'पॉईझन बेबी' हे क्लब सेटिंगमध्ये नृत्याभिनयावर भर देणारे गीत आहे, ज्यात मलाइका अरोरा आणि रश्मिका मंदाना एकत्र थिरकताना दिसतात. जैसमिन सँडलस, सचिन-जिगर आणि दिव्या कुमार यांनी गायलेल्या या गीताचे संगीत सचिन-जिगरकडून रचले गेले आहे, तर अमिताभ भट्टाचार्य यांचे बोल प्रभावी आहेत. गीताची सुरुवात मलाइकेच्या नृत्याने होते, त्यानंतर आयुष्मान खुराणा आणि रश्मिका यांची एंट्री होते. रश्मिका रेड वाइनचा एक घोट घेत नृत्यात सामील होते, ज्यामुळे गीत अधिक रोमांचक झालेलं पाहायला मिळतंय
51 वर्षीय मलाइका यांनी वयाच्या फरकाला न जुमानता रश्मिकेला मागे सोडले आहे. तिच्या ग्रेसफुल मूव्ह्स आणि फायरस्टॉर्म सारख्या ऊर्जेने चाहते दंग झाले आहेत. सोशल मीडियावर "मलाइका वय विसरली" आणि "प्युअर फायर" अशा कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे. मलाइकेच्या या कमबॅकने चाहत्यांना आनंद दिला असून, डान्सने तिच्या 'छैय्या छैय्या' सारख्या हिट्सची आठवण करून दिली आहे.
यापूर्वी 'थामा' मधील 'दिलबर की आंखों का' गीतात नोरा फटेही याने धुमाकूळ घातला होता. रश्मीत कौर आणि जिगर सरैया यांनी गायलेल्या या गीताचे बोल अमिताभ भट्टाचार्य यांचे असून, संगीत सचिन-जिगरकडून आहे. नोराने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओनुसार, रिलीज होताच 10 मिनिटांत 1.2 दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले. तिने चाहत्यांचे आभार मानत "रिकॉर्ड तोडणारे गीत" असे म्हटले.
'थामा' हे मैडॉक हॉरर कॉमेडी युनिव्हर्सची पाचवी कडी आहे, ज्यात आयुष्मान खुराणा पहिल्यांदा रश्मिका मंदाना यांच्यासोबत स्क्रीन शेअर करतात. नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल यांसारखे दिग्गज कलाकार आहेत. निर्देशक आदित्य सरपोतदार यांच्या या चित्रपटाची कथा एका व्हॅम्पायरच्या अनोख्या प्रेमकहाणीवर आधारित आहे. आयुष्मान रश्मिकेशी प्रेमात पडल्यानंतर व्हॅम्पायर बनतो आणि अलौकिक शक्ती मिळवतो. पटकथा नीरेन भट्ट, सुरेश मॅथ्यू आणि अरुण फलारा यांनी लिहिली आहे.
21 ऑक्टोबरला दिवाळीच्या निमित्ताने रिलीज होणाऱ्या 'थामा' ने गीतांमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे. हॉरर, कॉमेडी आणि रोमांसचा मिश्रित मजा देणारे हे चित्रपट चाहत्यांना आकर्षित करेल. मलाइका आणि रश्मिकेच्या नृत्याने गीत व्हायरल झाले असून, चित्रपटाच्या यशाची अपेक्षा आहे.
