मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना लवकरच येणाऱ्या मॅडॉक फिल्म्सच्या हॉरर सिनेमात ‘थामा’मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या सिनेमात रश्मिकासोबत आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिकेत आहे. ‘थामा’ ही व्हॅम्पायर्सवर आधारित कथा असून या सिनेमात अॅक्शन आणि थ्रिलचा खास संगम पाहायला मिळणार आहे.
रश्मिकाने सिनेमात दमदार अॅक्शन सीन केले असून चाहत्यांमध्ये या सिनेमाबद्दल उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. नुकताच ‘थामा’च्या प्रमोशनसाठी दिलेल्या मुलाखतीत रश्मिका मंदानाने सिनेमातील अनुभव आणि अॅक्शन सीनबद्दल खुलासा केला. तिने सांगितले, “मला वाटतं, ‘थामा’मधून मी पहिल्यांदाच अॅक्शन करत आहे. याआधी मी एकाच प्रकारचा अभिनय करत होते. ‘थामा’ने माझ्यासाठी अॅक्शनचे दरवाजे खुले केले आहेत. मी मायसा नावाच्या सिनेमावरही काम करत आहे, ज्यात भरपूर अॅक्शन सीन आहेत. या सिनेमासाठी शारिरीकदृष्ट्या खूप मेहनत घ्यावी लागली. त्यामुळे दोन्ही सिनेमांमध्ये फरक जाणवतो, पण ‘थामा’मध्ये थोड्या अॅक्शनमधून मी संपूर्ण जगाशी संवाद साधू शकते, हे वर्क मला खूप आवडलं.”
रश्मिका पुढे म्हणाली, 'माझ्यासाठी ही नवीन कन्सेप्ट आहे आणि यासाठी खूप मेहनत लागते. खरं सांगायचं तर मला या भूमिकेबद्दल काहीही आयडिया नव्हती. पण कलाकार म्हणून मी सेटवर जाते आणि दिग्दर्शक, संपूर्ण कास्ट आणि क्रू मला पूर्णपणे सहकार्य करतात आणि पुढे घेऊन जातात. हा प्रवास माझ्यासाठी खूप रोमांचक ठरला आहे.' ‘थामा’ सिनेमाची कथा व्हॅम्पायर्सभोवती फिरते, त्यामुळे अॅक्शनसिनेम आणि थ्रिलमुळे प्रेक्षकांना सिनेमात आणखी गुंतवणूक वाटेल. रश्मिकाच्या अॅक्शन सीनमुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असून सिनेमाबद्दल चर्चाही जोरात सुरू आहे.
सिनेमात नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांचीही महत्वाची भूमिका आहे. त्यांचा अभिनय आणि रश्मिकाच्या अॅक्शनसिनेममुळे ‘थामा’ हा सिनेमाबद्दल चाहत्यांची अपेक्षा अधिक वाढवेल, असा अंदाज आहे. ‘थामा’ दिवाळीच्या मुहूर्तावर, म्हणजेच २१ ऑक्टोबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. सिनेमाच्या रिलीजच्या आधीच चाहत्यांमध्ये त्याबद्दल उत्सुकता आणि चर्चा जोरदार सुरू आहे. रश्मिकाच्या अॅक्शनसिनेममुळे सिनेमाची खास ओळख निर्माण झाली आहे आणि प्रेक्षकांना या हॉरर-थ्रिलर सिनेमाची बेसब्रीने वाट पाहण्यास भाग पाडले आहे.
FAQ
रश्मिका मंदाना ‘थामा’ सिनेमात कोणत्या भूमिकेत दिसणार आहे?
रश्मिका मंदाना ‘थामा’ सिनेमात दमदार अॅक्शन सीनसह मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सिनेमाची कथा व्हॅम्पायर्सभोवती फिरते.
‘थामा’ सिनेमात रश्मिकासोबत कोण मुख्य भूमिकेत आहे?
सिनेमात रश्मिकासोबत आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिकेत आहेत, तसेच नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांचीही महत्वाची भूमिका आहे.
‘थामा’ कधी रिलीज होणार आहे?
‘थामा’ सिनेमाची रिलीज दिवाळीच्या मुहूर्तावर, म्हणजे 21 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.