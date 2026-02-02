रश्मिका मंदानाचा ex बॉयफ्रेंड रक्षित शेट्टीसोबतचा Enagement व्हिडिओ व्हायरल !

टॉलीवूडचे चर्चित जोडपे, रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा, पुन्हा एकदा चर्चा मध्ये आले आहेत. या वेळी केवळ त्यांच्या व्यावसायिक जीवनासाठी नव्हे, तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संभाव्य मोठ्या घडामोडींसाठीही प्रेक्षक उत्सुक आहेत. दोन्ही कलाकार नेहमीच त्यांच्या नात्याबाबत शांत राहिले आहेत, तरीही सोशल मीडियावर काही खासगी एंगेजमेंट समारंभाच्या बातम्या जोर धरत आहेत. M9 रिपोर्टनुसार, अफवांनुसार हे जोडपे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये लग्न करण्याची तयारी करत असल्याचे म्हटले जात आहे.
या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, रश्मिकाच्या 2017 मधील जुना व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल झाला आहे. हा क्लिप रश्मिकाच्या माजी मेहुण्या, कन्नड अभिनेता आणि दिग्दर्शक रक्षित शेट्टीसोबतच्या एंगेजमेंट समारंभाचा आहे. व्हिडिओमध्ये २१ वर्षांची रश्मिका रक्षित शेट्टीच्या बाजूने हसतमुख दिसते आणि तिच्या एंगेजमेंट रिंगचा अभिमानाने दाखला देते.
रश्मिका आणि रक्षित शेट्टी पहिल्यांदा 2016 च्या हिट चित्रपट ‘किरिक पार्टी’च्या सेटवर भेटले, ज्यातून रश्मिकाच्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात झाली. ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हळूहळू रिअल लाईफ रिलेशनशिपमध्ये रूपांतरित झाली आणि एका वर्षानंतर दोघांनी एंगेजमेंट केली. मात्र, 2018 मध्ये त्यांनी आपले नाते संपवून स्वतंत्र मार्ग धरला. तुटून गेल्यानंतरही दोघांनी मैत्रीपूर्ण नाते टिकवून ठेवले; रक्षितने एका मुलाखतीत सांगितले की ते अजूनही वाढदिवसांनिमित्त शुभेच्छा देतात आणि एकमेकांच्या करिअरला पाठिंबा देतात.
व्हायरल झालेल्या या जुना एंगेजमेंट व्हिडिओमुळे चाहत्यांमध्ये रश्मिकाच्या वर्तमान वैयक्तिक जीवनाविषयी उत्सुकता वाढली आहे, विशेषतः विजय देवरकोंडासोबत. विजय आणि रश्मिका पहिल्यांदा ‘गीता गोविंदम’ (२०१८) मध्ये एकत्र दिसले आणि त्यानंतर ‘डिअर कमरेड’ (२०१९) मध्येही काम केले. यापुढे सोशल मीडियावर एकत्र फोटो, सुट्ट्यांचे फोटो आणि सार्वजनिक उपस्थितीमुळे डेटिंग अफवा जोर धरू लागल्या.
जरी विजय आणि रश्मिकाने कधीही सार्वजनिकपणे नात्याची पुष्टी केली नसली, तरी या वर्षाच्या सुरुवातीला विजयने एका मुलाखतीत सूचक विधान केले. त्यांनी नाव न घेता सांगितले, “मी ३५ वर्षांचा आहे; तुम्हाला वाटतं मी सिंगल राहणार?” या विधानाने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता भरली.
माजी मेहुण्या रक्षित शेट्टी यांनी कन्नड चित्रपटसृष्टीत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ४० वर्षीय रक्षित फक्त अभिनेता नाही, तर दिग्दर्शक आणि पटकथालेखकही आहेत. त्यांनी ‘७७७ चार्ली’, ‘उलिदावारू कंडांतथे’, ‘अवणे श्रीमन्नारायण’ सारख्या चित्रपटांसाठी नाव कमावले आहे. रक्षित शेट्टी यासह कन्नड सिनेमात नवीन लाटेतील कलाकर्ते देशभरात ओळखले जात आहेत.
जरी रश्मिका आणि विजय यांच्या एंगेजमेंटच्या अफवांवर चर्चा सुरू आहे, तरी सर्वांचे लक्ष अधिकृत पुष्टीसाठी लागलेले आहे. चाहत्यांची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.