Marathi News
Rashmika And Vijay Devarkonda: अखेर विजय-रश्मिकाचं ठरलं! भर मंचावर विजेय देवरकोंडाने असं काय केलं?

विजय देवराकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांच्या नात्याला पुष्टी मिळाली असून एका सार्वजनिक कार्यक्रमात पहिल्यांदाच दोघे उघडपणे एकमेकांवर प्रेमाचा वर्षाव करताना दिसले. त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर लवकरच व्हायरल झाला आहे आणि चाहते उत्साहाने एकाहून एक  प्रतिक्रिया देत आहेत.

Updated: Nov 13, 2025, 04:46 PM IST
Rashmika And Vijay Devarkonda: अखेर विजय-रश्मिकाचं ठरलं! भर मंचावर विजेय देवरकोंडाने असं काय केलं?
photo credits-social media

Rashmika And Vijay  Devarkonda: अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या डेटिंगच्या अफवा गेल्या अनेक वर्षांपासून चित्रपटसृष्टीत पसरत होत्या. विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांनी नेहमीच त्यांचे नाते गुपित ठेवले आहे आणि जेव्हा जेव्हा डेटिंगचा प्रश्न आला तेव्हा दोघांनीही अस्पष्ट उत्तरे दिली आहेत. पण, गेल्या काही दिवसांत त्यांचा सूर बदलला आहे. त्यांनी उघडपणे एकमेकांवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. एवढे काय ते त्यांच्या साखरपुड्याच्या अंगठ्या दाखवण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. अलीकडेच, त्यांनी एका कार्यक्रमात त्यांच्या नात्याची पुन्हा एकदा सगळ्यांसमोर कबुली दिली आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर दोघांचेही चाहते खूप आनंदी झाले.

विजयने नेमकं काय केलं?
ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या त्यांच्या खाजगी साखरपुड्यानंतर विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल फारसे काही न बोलताच त्यांच्या सुंदर नात्याची बातमी दिली. परंतु हैदराबादमध्ये झालेल्या "द गर्लफ्रेंड" च्या अलिकडेच  कार्यक्रमात दोघांनी चाहत्यांना एक असा क्षण दिला ज्यामुळे चाहत्यांना त्यांच्या लाडक्या कपलच्या लग्नाची चाहूल लागली आहे. जेव्हा विजय रश्मिकाच्या नवीन चित्रपटाच्या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी स्टेजवर आला तेव्हा त्याने रश्मिकाचा हात धरला आणि तिच्याकडे प्रेमाने पाहिले तेव्हा सर्वत्र कॅमेरे चमकले. पुढच्याच क्षणी, विजयने सर्वांसमोर रश्मिकाच्या हातावर एक प्रेमळ चुंबन घेतले आणि तो क्षण सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला.

नेटकऱ्याच्या प्रतिक्रिया
रश्मिकाच्या चेहऱ्यावरील लाजाळू हास्याने दृश्य आणखी सुंदर बनवले. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी कमेंट सेक्शन रेड हार्ट इमोजींनी भरले. एकाने लिहिले, " शेवटी, आपल्याला हा क्षण पाहायला मिळाला!" दुसऱ्याने खिल्ली उडवली, "आता मला समजले की खरी मैत्रीण कोण आहे!" हा गोड क्षण कदाचित काही सेकंद टिकला असेल, परंतु प्रेक्षकांच्या लाईक्स आणि कमॅन्ट्सने तो संस्मरणीय बनवला. अनेक चाहत्यांनी हा दोघांमधील लग्नाचा पहिला संकेत म्हणून पाहिला, जरी विजय आणि रश्मिका आतापर्यंत या विषयावर मौन राहिले असले,तरी त्यांच्या नजरेत त्यांच्या प्रेमाची हमी दिसते.

प्रेमकहाणी कशी सुरू झाली?
विजय आणि रश्मिकाची कहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकापेक्षा कमी नाही. 2018 मध्ये 'गीता गोविंदम' आणि 2019 मध्ये 'डियर कॉम्रेड' मध्ये एकत्र काम केल्यानंतर त्यांची खास मैत्री सुरू झाली. त्याच सुमारास, रश्मिकाने कन्नड अभिनेता रक्षित शेट्टीसोबतचं नातं संपुष्टात आलं. कालांतराने अफवा पसरत राहिल्या आणि त्यांची मैत्री प्रेमात कधी फुलली हे कोणालाही कळले नाही. पण आता सर्व काही स्पष्ट झाले आहे. विजयच्या टीमने हिंदुस्तान टाईम्सला पुष्टी दिली की या जोडप्याने ऑक्टोबरमध्ये साखरपुडा केला आहे आणि पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये लग्नाची तयारी करत आहेत.

