English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रवीना टंडनचं गुपित उघड! लग्नाआधीच 21 व्या वर्षी बनली होती आई, जाणून घ्या सविस्तर

डान्सिंग क्वीन रवीना टंडनच्या विषयी सर्वांनाच माहिती आहे. पण अजून एक सत्य जे अनेकांना माहिती नाही. जिने 21 व्या वर्षी घेतला होता मोठा निर्णय.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 26, 2025, 03:42 PM IST
रवीना टंडनचं गुपित उघड! लग्नाआधीच 21 व्या वर्षी बनली होती आई, जाणून घ्या सविस्तर

Raveena Tandon : बॉलिवूडची ग्लॅमरस, आत्मविश्वासी आणि प्रतिभावान अभिनेत्री रवीना टंडन आजही लाखो चाहत्यांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवते. 90च्या दशकात जेव्हा रुपेरी पडद्यावर तिची जादू पसरली, तेव्हा संपूर्ण देश तिच्या अभिनयावर, तिच्या डान्सवर आणि तिच्या सौंदर्यावर फिदा झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

'टिप टिप बरसा पानी' आणि 'तू चीज बड़ी है मस्त मस्त' या गाण्यांनी तर रवीना टंडनला केवळ बॉलिवूडची डान्सिंग क्वीन बनवलं नाही तर ती चाहत्यांच्या हृदयात कायमची कोरली गेली.

सुरुवात एका अनोख्या प्रवासाची

रवीना टंडनने केवळ 17 व्या वर्षी ‘पत्थर के फूल’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. या चित्रपटात तिच्यासोबत सलमान खानही होता. दोघांची जोडी प्रेक्षकांना फारच भावली. या चित्रपटासाठी तिला फिल्मफेअर न्यू फेस ऑफ द इयर अवॉर्ड मिळाला. पहिल्याच चित्रपटात रवीनाने सिद्ध केलं की ती इंडस्ट्रीत दीर्घकाळ टिकण्यासाठी आली आहे.

26 ऑक्टोबर 1974 रोजी मुंबईत जन्मलेली रवीना ही दिग्दर्शक रवी टंडन आणि वीना टंडन यांची मुलगी आहे. विशेष म्हणजे, तिचं नाव रवी आणि वीना यांच्या नावांवरून रवीना असं ठेवलं गेलं.

लहानपणापासूनच तिला डान्स आणि अभिनयाची आवड होती. जुहूच्या जमनाबाई स्कूल आणि नंतर मीठीबाई कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असताना तिला मॉडेलिंगचे ऑफर्स मिळू लागले. कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षीच तिने शिक्षण सोडून सिनेसृष्टीत पाऊल ठेवलं आणि मग मागे वळून पाहिलं नाही.

 वैयक्तिक आयुष्य

फक्त अभिनयातच नाही तर आयुष्यातही रवीनानं धाडसी निर्णय घेतले. 21 व्या वर्षीच तिने आपल्या चुलत बहिणीच्या दोन मुलींना दत्तक घेतलं आणि त्यांना स्वतःच्या मुलींसारखं वाढवलं. 2004 साली तिने फिल्म डिस्ट्रीब्युटर अनिल ठडानीशी विवाह केला. या दांपत्याला दोन मुलं आहेत. रणबीर वर्धन आणि राशा. तिचं कौटुंबिक जीवनही तितकंच आनंदी आहे.

रवीनानं काही काळ चित्रपटांपासून विश्रांती घेतली होती पण तिची लोकप्रियता कधीच कमी झाली नाही. तीनं साऊथच्या सुपरहिट चित्रपट ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ आणि नेटफ्लिक्सवरील वेब सीरिज ‘आरण्यक’ मधून दमदार पुनरागमन केलं. दोन्ही ठिकाणी तिच्या अभिनयाचे भरभरून कौतुक झाले.

FAQ

रवीना टंडनने बॉलिवूडमध्ये कसं पदार्पण केलं आणि तिच्या पहिल्या चित्रपटाचं यश काय होतं?

रवीना टंडनने वयाच्या १७ व्या वर्षी ‘पत्थर के फूल’ या चित्रपटातून पदार्पण केलं, ज्यात तिच्यासोबत सलमान खान होता. दोघांची जोडी प्रेक्षकांना भावली आणि या चित्रपटासाठी तिला फिल्मफेअर न्यू फेस ऑफ द इयर अवॉर्ड मिळाला. पहिल्याच चित्रपटाने तिने इंडस्ट्रीत दीर्घकाळ टिकण्याची क्षमता सिद्ध केली.

रवीना टंडनचा जन्म कधी आणि कुठे झाला आणि तिच्या कुटुंबाबद्दल काय?

रवीना टंडनचा जन्म २६ ऑक्टोबर १९७४ रोजी मुंबईत झाला. ती दिग्दर्शक रवी टंडन आणि वीना टंडन यांची मुलगी आहे. तिचं नाव रवी आणि वीना यांच्या नावांवरून ठेवण्यात आलं. लहानपणापासूनच तिला डान्स आणि अभिनयाची आवड होती. तिने जुहूच्या जमनाबाई स्कूल आणि मीठीबाई कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलं, पण कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षी मॉडेलिंग आणि सिनेमासाठी सोडलं.

रवीना टंडनला ९० च्या दशकात प्रसिद्धी कशी मिळाली?

९० च्या दशकात रवीना टंडनने ‘टिप टिप बरसा पानी’ आणि ‘तू चीज बड़ी है मस्त मस्त’ सारख्या गाण्यांमुळे बॉलिवूडची डान्सिंग क्वीन म्हणून ओळख मिळवली. तिच्या अभिनयाने, डान्सने आणि सौंदर्याने संपूर्ण देश फिदा झाला आणि ती लाखो चाहत्यांच्या हृदयात कोरली गेली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Bollywood NewsRaveena tandonRaveena Tandon Birthday Special StoryRaveena Tandon Birthday Story

इतर बातम्या

रोहितच्या दोस्ताला KKR त्यांच्या गटात घेणार, शाहरुखच्या टीम...

स्पोर्ट्स