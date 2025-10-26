शंभरवेळा घासले दात अन् ओठ... किसिंग सीननंतर केल्या उलट्या; अजय देवगणसाठी जीव द्यायलाही तयार, बॉलिवूडच्या 'या' टॉपच्या अभिनेत्रीला ओळखलंत का?

Raveena Tandon Birthday : 90 च्या दशकातील अशा काही अभिनेत्री आहेत ज्यांनी त्याच्या दर्जेदार अभिनयाने चाहत्यांच्या मनावर राज्य केले आणि आजही त्यांचे चित्रपट प्रेक्षकांना मोहून टाकत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे रवीना टंडन, जिने वयाच्या 17 व्या वर्षी तिच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. तिच्या संपूर्ण कारकिर्दीत तिने सलमान खान, आमिर खान, अनिल कपूरपासून ते अक्षय कुमार आणि अजय देवगण या मोठमोठ्या स्टार्ससोबत काम केले आहे आणि त्याकाळी ती इंडस्ट्रीतील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक होती. ती आजही सिनेसृष्टीत सक्रिय आहे. पण, रवीना तिच्या व्यावसायिक आयुष्यापेक्षा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत राहिली आज, 26 ऑक्टोबरला रवीना टंडन तिचा 53 वा वाढदिवस साजरा करत असून तिच्याबद्दल काही रंजक गोष्टी जाणून घ्या.
वयाच्या 21 व्या वर्षी झाली दोन मुलींची आई
रवीना टंडनने वयाच्या 21 व्या वर्षी दोन मुली दत्तक घेऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले. रवीनाने छाया या मुलीला दत्तक घेतली तेव्हा ती 11 वर्षांची होती आणि तिची धाकटी मुलगी पूजा ८ वर्षांची होती. तर रवीना स्वतः त्यावेळी अवघ्या 21 वर्षांची होती. छाया आणि पूजा या रवीनाच्या चुलत भावाच्या मुली होत्या, तिच्या भावचे अनपेक्षित निधन झाल्याने त्याच्या मृत्यूनंतर, रवीनाने दोन्ही मुलींची जबाबदारी घेतली आणि त्यांची कायदेशीर पालक म्हणून संगोपन केले.
ब्रेकपनंतर आत्महत्येचा प्रयत्न...
रवीना टंडनच्या आयुष्याशी संबंधित काही गोष्टी आहेत ज्यांची एकेकाळी खूप चर्चा झाली होती. यापैकी एक म्हणजे अजय देवगणसोबतचा तिचा वादग्रस्त ब्रेकअप. असे म्हटले जाते की अजयपासून वेगळी झाल्यानंतर रवीनाने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्नही केला. पण, जेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा 1997 मध्ये फिल्मफेअर मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत अजय देवगणने हा एक प्रसिद्धी स्टंट असल्याचे सांगितले आणि रवीनाला मानसोपचारतज्ज्ञाची गरज असल्याचेही म्हटले.
'दिलवाले' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यानच...
'दिलवाले' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान रवीना टंडन आणि अजय देवगण यांच्यात जवळीक वाढली पण, त्यांचे नाते फार काळ टिकले नाही. 1994 मध्ये, अजय देवगणने दिलेल्या एका मुलाखतीदरम्यान या संपूर्ण मुद्द्याबद्दल उघडपणे सांगितले आणि रवीनावर भरभरुन टीका केली. मुलाखत घेणाऱ्यांनी विचारले, तुम्ही एकमेकांना माफ का करत नाहीत? सर्वकाही का विसरत नाहीत? अजयने जरा चिडून उत्तर दिले, "तू मस्करी करत आहेस का? मी कसे विसरू शकतो? सर्वांना माहित आहे की ती जन्मतःच खोटी आहे. म्हणूनच मी फारसं लक्ष देत नाही पण काहीवेळा तिने मर्यादा ओलांडली आहे. तिने तिचं डोकं तपासलं पाहिजे, नाहीतर मानसिक रुग्णालयात जावे."
हे ही वाचा: सतीश शहांना गमावल्याने सेलिब्रिटींसह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी केली भावनिक पोस्ट, म्हणाले, "त्यांच्या अभिनयाने असंख्य...
शंभरवेळा घासले दात आणि ओठ, असं काय झालं?
रवीना तंडने दिलल्या एका मुलाखतीमध्ये एक निराळच किस्सा सांगितला, अभिनेत्री म्हणाली 'अभय' चित्रपटाच्या शुटींग दरम्यान अनावधानाने माझे ओठ आणि सह - अभिनेत्याचे ओठ जुळले. मला अस्वस्थ वाटू लागले, एकदाचा तो सीन पुर्ण करुन मी माझ्या खोलीत गेले मला अक्षरशः ओकाऱ्या आल्या आणि त्यावेळी मी शंभर वेळा दात घासले आणि चेहरा धुतला. आजपर्यंत मी चित्रपट साईन करण्याआधीच किसींग सीन करणार नस्ल्याच स्पष्ट करते."
रवीना टंडनची कारकीर्द
रवीना टंडनने वयाच्या १७ व्या वर्षी सलमान खान अभिनीत ‘पत्थर के फूल’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. हा चित्रपट 1992 मध्ये प्रदर्शित झाला. त्यानंतर तिने मोहरा, दिलवाले, अंदाज अपना अपना, बडे मियाँ छोटे मियाँ, राजाजी, अनारी नंबर 1, परदेसी बाबू, बारूद आणि जिद्दी या चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या. तिच्या संपूर्ण कारकिर्दीत, तिने केवळ तिच्या अभिनयासाठीच नव्हे तर "टिप टिप बरसा पानी" आणि "तू चीज बडी है मस्त" या गाण्यामधुनही भरभरुन लोकप्रिता मिळवली.