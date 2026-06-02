/रवीना टंडनच्या आईच्या घरी चोरी, 25 लाखांचे दागिने लंपास; केअरटेकरने केला हात साफ

बॉलिवूड अभिनेत्री रवीना टंडनच्या कुटुंबाशी संबंधित विश्वासघात आणि चोरीचे एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. जुहू पोलिसांनी ४७ वर्षीय राशी छाब्रियाला अटक केली आहे. तिने अभिनेत्रीच्या आईचा विश्वास संपादन करून त्यांच्या घरातून अंदाजे 25 लाख रुपये किमतीचे सोन्या-हिऱ्यांचे दागिने आणि महागडी घड्याळे चोरल्याचा आरोप आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेली राशी छाब्रिया २०२० पासून टंडन कुटुंबाच्या संपर्कात होती. ती रवीना टंडनच्या आईची काळजी घेण्याच्या आणि मदत करण्याच्या बहाण्याने त्यांच्या घरी वारंवार जात असे. या काळात तिने कुटुंबाचा पूर्ण विश्वास संपादन केला होता.
आरोपी महिलेवर तिजोरी फोडून मौल्यवान सोन्या-हिऱ्यांच्या दागिन्यांसह दोन अत्यंत महागडी घड्याळे चोरल्याचा आरोप आहे. जेव्हा कुटुंबाच्या लक्षात आले की तिजोरीतून दागिने गायब झाले आहेत, तेव्हा त्यांनी सुरुवातीला राशी छाब्रियाची या घटनेबद्दल चौकशी केली. मात्र, तिने सुरुवातीला तिच्यावरील सर्व आरोप नाकारले आणि आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे भासवले. संशय वाढल्याने टंडन कुटुंबाने जुहू पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. जेव्हा पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला आणि ताब्यात घेतलेल्या महिलेची कसून चौकशी केली, तेव्हा सत्य समोर आले. पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली असून तिच्याकडून चोरीची काही घड्याळे जप्त केली आहेत. उर्वरित सोन्या-हिऱ्यांचे दागिने परत मिळवण्यासाठी जुहू पोलीस आरोपीची पुढील चौकशी करत असून प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
मुंबईच्या जुहू पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या महिलेचे नाव राशी छाब्रिया आहे. राशी 2020 पासून रवीना टंडनच्या आईची काळजी घेण्याचे नाटक करत तिच्या घरी जात होती. चार वर्षांच्या काळात राशीने आपल्या गोड शब्दांनी आणि सेवेने तिच्या वृद्ध आईचे आणि संपूर्ण कुटुंबाचे मन जिंकले होते. कुटुंबाचा तिच्यावर इतका विश्वास बसला होता की तिला तिजोरीसह घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात थेट प्रवेश होता. पण कोणाला माहित होते की, या विश्वासामागे राशी एक कपटी कट रचत होती.
टंडन कुटुंबाला अचानक त्यांच्या तिजोरीतून मौल्यवान सोन्याचे आणि हिऱ्यांचे दागिने गायब झाल्याचे आढळले, तेव्हा घर हादरले. दागिन्यांसोबतच, लाखो रुपये किमतीची दोन अत्यंत महागडी घड्याळेही गायब झाली होती. चोरीला गेलेल्या वस्तूंचे एकूण मूल्य अंदाजे २५ लाख रुपये आहे. सुरुवातीला, कुटुंबाने पोलिसांकडे जाण्याऐवजी स्वतःच तपास करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा राशी छाब्रियावर संशय आला आणि तिची चौकशी केली असता, तिने हे स्पष्टपणे नाकारले. तिला याबद्दल काहीही माहिती नसल्याचे तिने निरागसपणे सांगितले. कोणताही विलंब न करता, रवीना टंडनच्या कुटुंबीयांनी जुहू पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, ज्यानंतर पोलिसांनी तातडीने राशीला अटक केली.
पोलीस तपास करत आहेत. जेव्हा पोलिसांनी राशीला अटक करून तिची झडती घेतली, तेव्हा चोरीला गेलेली महागडी घड्याळे सापडली. मात्र, उर्वरित सोन्याचे आणि हिऱ्यांचे दागिने अद्याप सापडलेले नाहीत. चोरीचे दागिने तिने कुठे लपवले आहेत, हे शोधण्यासाठी जुहू पोलीस आता राशीची कसून चौकशी करत आहेत. सध्या, या प्रकरणी अभिनेत्री रवीना टंडनकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन किंवा प्रतिक्रिया आलेली नाही.