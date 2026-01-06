दोन्ही हात जोडून सांगतो..., विलासरावांविषयी बोलणाऱ्या चव्हाणांना रितेश देशमुख काय म्हणाला?

महाराष्ट्रातील 29 महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरु आहे. प्रचाराच्या धामधूममध्ये अनेक राजकीय नेत्यांचे वादग्रस्त वक्तव्ये आणि आरोप-प्रत्यारोपांची फैरे जोर धरत आहेत. याच दरम्यान लातूर महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपाच्या वतीने नुकतीच एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या संदर्भात एक अशा वादग्रस्त टिप्पणी केली की, ज्यामुळे लातूरमधील राजकीय वातावरण गाजू लागले आहे.
रवींद्र चव्हाण यांनी आपल्या भाषणात असे म्हणाले, 'सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून घोषणा द्यायची आहे. भारत माता की जय, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. खरंतर, आपल्या सर्वांचा उत्साह पाहून असे लक्षात येतं की, १०० टक्के विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी या शहरातून पुसल्या जातील, यात काही शंका नाही.' चव्हाण यांच्या या वक्तव्यामुळे अनेक राजकीय पक्ष, विशेषतः काँग्रेस पक्षाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लातूरमधील महत्त्वाचे नेते आणि विलासराव देशमुख यांचे सुपुत्र अमित देशमुख यांनी या वक्तव्याचा तीव्र निषेध केला आहे.
अमित देशमुख यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये चव्हाण यांच्यावर हल्ला चढवला. त्यांनी म्हटले की, 'भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी लातूरमध्ये येऊन आदरणीय विलासराव देशमुख साहेबांच्या संदर्भात जे विधान केलंय, ते अत्यंत दुर्दैवी आणि दुःखदायक आहे. त्यांच्याकडून आणि भारतीय जनता पक्षाकडून अशा वक्तव्याची अपेक्षा नव्हती. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आम्हा सर्व लातूरकरांची मनं दुखावली आहेत. आम्ही त्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवत आहोत.'
अमित देशमुख यांनी या वक्तव्याचे आरोप असं म्हटले की, 'भा.ज.प.चे नेते आणि रवींद्र चव्हाण यांना विलासराव देशमुख यांच्या योगदानाची आणि त्यांच्या लातूरमधील कामांची पूर्ण माहिती असणं आवश्यक आहे. त्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन लातूरच्या विकासासाठी समर्पित केलं. त्यांची आठवण फक्त लेखाने नाही, तर प्रत्येक लातूरकराच्या हृदयात कायम राहणार आहे."
अमित देशमुख यांच्या प्रतिक्रियेच्या नंतर, रितेश देशमुख यांनी देखील सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट करत आपली प्रतिक्रिया दिली. रितेशने सांगितले की, 'दोन्ही हात वर करून सांगतो, लोकांसाठी जगलेल्या माणसांची नावं मनावर कोरलेली असतात. लिहिलेलं पुसता येतं, पण कोरलेलं नाही. जय महाराष्ट्र!' रितेश देशमुख यांनी या शब्दांत विलासराव देशमुख यांचं अप्रतिम कार्य आणि त्यांच्या लातूरमध्ये असलेल्या योगदानाचे महत्त्व व्यक्त केलं. त्यांनी आपल्या पोस्टमधून हे स्पष्ट केले की, कोणत्याही सत्तेच्या माजामुळे विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी पुसता येणार नाहीत.
त्याचबरोबर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देखील रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्यावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी एक्स पोस्टमध्ये लिहिले की, 'स्व. विलासराव देशमुख साहेबांच्या आठवणी लातूर जिल्ह्यातून कधीही पुसता येणार नाहीत. लातूरकर त्यांचं अपमान कधीच सहन करणार नाहीत. भाजपच्या नेत्यांना हे लक्षात घ्यायला हवं की, लातूरच्या कर्तृत्ववान आणि शहाण्या सुपुत्राचे अपमान करणाऱ्यांना लातूरकर परत एकदा जागा दाखवतील.'
सपकाळ यांनी सत्तेच्या मदधात असलेल्या भाजप नेत्यांना देखील इशारा दिला की, 'कधीही असा अपमान सहन केला जाणार नाही, विलासराव देशमुख यांच्या लातूर जिल्ह्यातल्या योगदानाचा विरोध करण्याचे दुसरे कोणतेही कारण नाही. त्यांचं कार्य कायम चिरंजीव राहील.'
रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्यामुळे लातूरमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा जोरदार सामना सुरू झाला आहे. या वादामुळे लातूरकर आणि राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठा गदारोळ उडालेला आहे. भाजपने काँग्रेसवर आरोप केले आहेत, तर काँग्रेसने भाजपच्या वक्तव्याचा विरोध करत विलासराव देशमुख यांच्या कार्याची आठवण ताजीत केली आहे.
सध्या लातूर महापालिका निवडणुकीत दोन प्रमुख पक्षांच्या प्रतिनिधींमध्ये जोरदार टक्कर पाहायला मिळणार आहे, ज्यामुळे आगामी निवडणुकीतील वातावरण आणखी चांगलेच चांगले तापण्याची शक्यता आहे.