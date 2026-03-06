English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • महानायक म्हणजे उत्तम गुंतवणूकदार; अयोध्यानगरीत तिसऱ्यांदा जमीन खरेदी, किती रक्कम मोजली माहितीये?

महानायक म्हणजे उत्तम गुंतवणूकदार; अयोध्यानगरीत तिसऱ्यांदा जमीन खरेदी, किती रक्कम मोजली माहितीये?

Amitabh Bachchan : हिंदी सिनेजगतात महानायक अशी ओळख असणाऱ्या अमिताभ बच्चन यांनी कलाकार म्हणून जितकी ओळख मिळवली आहे, अगदी त्याचप्रमाणं त्यांची आणखीही वेगळी ओळख असून ही ओळख आहे, गुंतवणुकीच्या निर्णयांसंदर्भातली.

सायली पाटील | Updated: Mar 6, 2026, 09:04 PM IST
महानायक म्हणजे उत्तम गुंतवणूकदार; अयोध्यानगरीत तिसऱ्यांदा जमीन खरेदी, किती रक्कम मोजली माहितीये?
Real estate 83 Years Old Amitabh Bachchan Third Biggest Land Deal in Ayodhya property investment 35 Crore details

Amitabh Bachchan : मागील काही वर्षांमध्ये सेलिब्रिटी हे त्यांच्या कलाकृतींसमवेत त्यांच्या काही निर्णयांमुळंसुद्धा चर्चेचा विषय ठरले. अगदी नवख्या कलाकारांसह सिनेजगतात आपला भक्कम पाय रोवणाऱ्या बड्या सेलिब्रिटींचाही यात समावेश आहे. महानायक अमिताभ बच्चन हे त्यातलंच एक नाव. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई शहरातील उच्चभ्रू वस्तीत राहणाऱ्या बिग बींची गुंतवणूक पाहिली की भलेभले भारावतात.

Add Zee News as a Preferred Source

आता याच अभिनेत्यानं रामनगरी अयोध्या इथं आता तिसऱ्यांदा आणखी एक मोठा भूखंड व्यवहार केला आहे. यापूर्वी दोनदा बिग बींनी अयोध्येत जमीन खरेदी केली असून आता तिसऱ्यांदासुद्धा त्यांनी जमीन खरेदी केल्याचं म्हटलं जात आहे. माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तांनुसार बच्चन यांनी यावेळीची जमीन खरेदी 'द हॉउस ऑफ अभिनंदन' कडून केली असून त्यासाठी तब्बल 35 कोटी रुपये इतकी रक्कम मोजली आहे.

हेसुद्धा वाचा : सरकारचा नवा आदेश! 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

6 मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार बिग बींनी खरेदी केलेली ही 2.67 एकर इतकी प्रचंड मोठी जमीन विकासकाच्या 75 एकरांच्या ‘द सरयू’ या योजनेनजीकच आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया एबी कॉर्पच्या प्रबंधन निदेशक राजेश यादव यांनी पूर्ण केली, जे अमिताभ बच्चन यांच्या व्यावसायिक निर्णयांमध्ये सल्लागार असल्याचं म्हटलं जातं.

आतापर्यंत अयोध्यात बिग बींनी केली तीन वेळा गुंतवणूक

HoABL सह अमिताभ बच्चन यांनी यापूर्वीसुद्धा अयोध्येत भूखंड खरेदी केला असून, मे 2025 मध्ये त्यांनी 40 कोटी रुपयांना 25000 चौरस फुटांचा भूखंड खरेदी केला होता. तर 2024 मध्ये त्यांनी सरयू परियोजना या भागामध्येच जवळपास 14.5 कोटी रुपये खर्चून 10000 चौरस फुटांचा भूखंड खरेदी केला होता. फक्त अयोध्या नव्हे, तर अलिबागमध्येसुद्धा बिग बींनी HoABL च्याच मार्फत 10 कोटी रुपये खर्चून 10000 चौरस फुटांचा भूखंड खरेदी केला होता, जिथं इतरही बी टाऊन सेलिब्रिटींनी गुंतवणूक केली आहे.

अयोध्येत भूखंडाचे दर गगनाला भिडत आहेत...

बच्चन यांच्याकडून भूखंड खरेदीचा हा व्यवहार केल्यानंतर कंपनीचे अध्यक्ष अभिनंदन लोढा यांनी अधिकृत माहिती देत, सध्याच्या घडीला खरेदी करण्यात आलेल्या या भूखंडाकडे दीर्घकालीन संपत्तीच्या रुपात पाहिलं पाहिजे असंच स्पष्ट केलं. अयोध्येमध्ये भूखंद खरेदी करणं ही फक्त एक गुंतवणूक नसून हा एक वारसा आहे. भक्ती आणि संस्कृतीचा अनोखा दुवा आहे असंही ते म्हणाले. सातत्यानं वाढणाऱ्या पाय़ाभूत सुविधा आणि सरकारी गुंतवणुकीमुळं अयोध्येत भविष्यात भूखंड गुंतवणुकीच्या सुवर्णसंधी उपलब्ध होतील असेही संकेत लोढा यांनी दिले.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Amitabh Bachchan Land DealAmitabh Bachchan Land Deal newslatest updatereal estateuttar pradesh news

इतर बातम्या

Career After 12th: बारावीनंतर मर्चेंट नेव्हीमध्ये नोकरी कशी...

भारत