महानायक म्हणजे उत्तम गुंतवणूकदार; अयोध्यानगरीत तिसऱ्यांदा जमीन खरेदी, किती रक्कम मोजली माहितीये?

Amitabh Bachchan : मागील काही वर्षांमध्ये सेलिब्रिटी हे त्यांच्या कलाकृतींसमवेत त्यांच्या काही निर्णयांमुळंसुद्धा चर्चेचा विषय ठरले. अगदी नवख्या कलाकारांसह सिनेजगतात आपला भक्कम पाय रोवणाऱ्या बड्या सेलिब्रिटींचाही यात समावेश आहे. महानायक अमिताभ बच्चन हे त्यातलंच एक नाव. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई शहरातील उच्चभ्रू वस्तीत राहणाऱ्या बिग बींची गुंतवणूक पाहिली की भलेभले भारावतात.
आता याच अभिनेत्यानं रामनगरी अयोध्या इथं आता तिसऱ्यांदा आणखी एक मोठा भूखंड व्यवहार केला आहे. यापूर्वी दोनदा बिग बींनी अयोध्येत जमीन खरेदी केली असून आता तिसऱ्यांदासुद्धा त्यांनी जमीन खरेदी केल्याचं म्हटलं जात आहे. माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तांनुसार बच्चन यांनी यावेळीची जमीन खरेदी 'द हॉउस ऑफ अभिनंदन' कडून केली असून त्यासाठी तब्बल 35 कोटी रुपये इतकी रक्कम मोजली आहे.
6 मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार बिग बींनी खरेदी केलेली ही 2.67 एकर इतकी प्रचंड मोठी जमीन विकासकाच्या 75 एकरांच्या ‘द सरयू’ या योजनेनजीकच आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया एबी कॉर्पच्या प्रबंधन निदेशक राजेश यादव यांनी पूर्ण केली, जे अमिताभ बच्चन यांच्या व्यावसायिक निर्णयांमध्ये सल्लागार असल्याचं म्हटलं जातं.
HoABL सह अमिताभ बच्चन यांनी यापूर्वीसुद्धा अयोध्येत भूखंड खरेदी केला असून, मे 2025 मध्ये त्यांनी 40 कोटी रुपयांना 25000 चौरस फुटांचा भूखंड खरेदी केला होता. तर 2024 मध्ये त्यांनी सरयू परियोजना या भागामध्येच जवळपास 14.5 कोटी रुपये खर्चून 10000 चौरस फुटांचा भूखंड खरेदी केला होता. फक्त अयोध्या नव्हे, तर अलिबागमध्येसुद्धा बिग बींनी HoABL च्याच मार्फत 10 कोटी रुपये खर्चून 10000 चौरस फुटांचा भूखंड खरेदी केला होता, जिथं इतरही बी टाऊन सेलिब्रिटींनी गुंतवणूक केली आहे.
बच्चन यांच्याकडून भूखंड खरेदीचा हा व्यवहार केल्यानंतर कंपनीचे अध्यक्ष अभिनंदन लोढा यांनी अधिकृत माहिती देत, सध्याच्या घडीला खरेदी करण्यात आलेल्या या भूखंडाकडे दीर्घकालीन संपत्तीच्या रुपात पाहिलं पाहिजे असंच स्पष्ट केलं. अयोध्येमध्ये भूखंद खरेदी करणं ही फक्त एक गुंतवणूक नसून हा एक वारसा आहे. भक्ती आणि संस्कृतीचा अनोखा दुवा आहे असंही ते म्हणाले. सातत्यानं वाढणाऱ्या पाय़ाभूत सुविधा आणि सरकारी गुंतवणुकीमुळं अयोध्येत भविष्यात भूखंड गुंतवणुकीच्या सुवर्णसंधी उपलब्ध होतील असेही संकेत लोढा यांनी दिले.