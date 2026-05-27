सोनू निगमने 'तिसऱ्या मुंबई'तील स्वत:च्या मालकीची जमीन विकली; यातून किती रुपये कमवले?

Sonu Nigam Sells Land In Mumbai 3.0: पार्श्वगायक सोनू निगम याने मागील काही काळात अनेक महत्त्वाचे व्यवहार केले असून नुकतीच त्याने तिसऱ्या मुंबईमधील जमीनही विकली. यातून त्याने नक्की किती कमाई केली ते पाहूयात...
Sonu Nigam Sells Land In Mumbai 3.0: बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध पार्श्वगायक सोनू निगमने रिअल इस्टेटसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे मुंबईचं एक्सटेंन्शन म्हणून मुंबई 2.0, मुंबई 3.0 मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक गुंतवणुकदारांची चढाओढ सुरु असतानाच दुसरीकडे सोनू निगमने मुंबई 3.0 मध्ये येणाऱ्या कर्जतमधील त्याच्या मालकीचा एक भूखंड विकला आहे. यासंदर्भातील मालमत्ता नोंदणी दस्तावेज 'सीआरई मॅट्रीक्स' या कंपनीच्या हाती लागले असून त्याच आधारावर मिळालेल्या माहितीनुसार विक्री झालेल्या जमिनीचं क्षेत्रफळ 1.067 हेक्टर इतकं आहे. हा सौदा नेमका किती रुपयांना झाला यापूर्वी सोनू निगमने कोणत्या जमिनीचा सौदा केलेला पाहूयात...
सोनू निगमने यापूर्वी एप्रिल 2026 मध्ये कर्जमध्येच 1.9 हेक्टर क्षेत्रफळ असलेला जमिनीचा तुकडा 1.95 कोटी रुपयांना विकला होता. त्यानंतर आता महिन्याभरामध्ये त्याने त्याच्या मालकीचा याच भागातील जमिनीचा दुसरा तुकडाही विकला आहे. अलीकडेच सोनू निगमने केलेल्या व्यवहारांमध्ये जी जमीन विकली आहे ती कर्जत येथील सावेले गावातील आहे. या गावातील एकूण पाच लगतचे भूखंड सोनू निगमने विकले आहेत. कागदपत्रांनुसार, एकत्रितपणे हा व्यवहार सुमारे 1.067 हेक्टर जमिनीचा आहे. या व्यवहारातील जमिनीची एकूण विक्री किंमत 95 लाख रुपये इतकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. कागदपत्रांनुसार, या व्यवहाराची नोंदणी 12 मे रोजी करण्यात आली, ज्यासाठी 5 लाख 70 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले आहे.
सोनू निगमने केलेल्या या जमीन विक्री व्यवहारासंदर्भातील कागदपत्रांनुसार, 0.21 हेक्टर क्षेत्रफळाचा एक भूखंड चार व्यक्तींनी 20 लाख रुपयांना खरेदी केला आहे. तर 1.215 हेक्टर क्षेत्रफळाचा आणखी एक लगतचा भूखंड दोन घर खरेदीदारांनी 20 लाख रुपयांना विकत घेतला आहे. अन्य एका स्वतंत्र व्यवहारात, एका व्यक्तीने 0.225 हेक्टर जमिनीचा भूखंड 20 लाख रुपयांना खरेदी केला. दरम्यान, दोन व्यक्तींनी अन्य एक 0.20 हेक्टरचा भूखंड सोनू निगमकडून 17 लाख रुपयांना विकत घेतला आहे. नोंदणी कागदपत्रांनुसार, 0.217 हेक्टर क्षेत्रफळाचा आणखी एक भूखंड अन्य एका व्यक्तीला 18 लाख रुपयांना विकण्यात आला.
'सीआरई मॅट्रीक्स'कडे उपलब्ध झालेल्या मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांनुसार, एप्रिल 2026 मध्ये, सोनू निगमने कर्जत येथे, 1.9 हेक्टरपेक्षा अधिक एकूण क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे अनेक भूखंड 1.95 कोटी रुपयांच्या एकूण मोबदल्यात विकलेत. मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांनुसार, जमिनीचे हे अनेक भूखंड चार वेगवेगळ्या व्यवहारांद्वारे वेगवेगळ्या व्यक्तींना विकण्यात आले. कागदपत्रांनुसार, हे चारही व्यवहार 7 एप्रिल 2026 रोजी नोंदवले गेले, ज्यासाठी 11 लाख 70 रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले. या चार व्यवहारांपैकी, पहिला व्यवहार 0.405 हेक्टरचा होता. हा व्यवहार 50 लाख रुपयांना झाला तर 0.718 हेक्टर क्षेत्रफळ असलेली जमीन दुसऱ्या व्यवहारात 75 लाख रुपयांना विकली गेली. त्यानंतर तिसरा व्यवहार 0.607 हेक्टरचा झाला असून या मोबदल्यात सोनू निगमला 50 लाख रुपये मिळाले. चौथा व्यवहार 20 लाखांना झाला ज्यात सोनू निगमने त्याच्या मालकीचा 0.208 हेक्टरचा भूखंड विकला.
कर्जतला 'मुंबई 3.0' (Mumbai 3.0) चा एक भाग म्हणून ओळखले जाते. या भागाला हल्ली 'तिसरी मुंबई' (Third Mumbai) असेही म्हणतात. सध्या हे ठिकाण 'सेकेंड होम्स'साठी एक पसंतीचे ठिकाण म्हणून गुंतवणुकदारांना आकर्षित करत आहे. हा प्रदेश नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील रायगड भागात आहे. या भागाचा भविष्यात विस्तार करण्याचा सरकाराचा उद्देश आहे. यामागील मुख्य हेतू मुंबईवरील लोकसंख्येचा ताण कमी करणे आणि एक नवीन आर्थिक केंद्र निर्माण करण्याचा आहे. म्हणूनच या भागाकडे आता तिसरी मुंबई म्हणून पाहिलं जात आहे.