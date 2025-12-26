अक्षय खन्नाचे भाव वधारले; 'दृश्यम 3' मधून बाहेर पडण्यामागील चकित करणारं कारण उघड

रणवीर सिंगचा 'धुरंधर' चित्रपट प्रदर्शनाच्या 20 दिवसांनतरही धमाकेदार कामगिरी करत आहे. यामध्ये खलनायकाची भूमिका साकारणाऱ्या अक्षय खन्नाच्या अभिनय शैलीने तर धुमाकूळच घातला आहे. 'छावा' आणि 'धुरंधर' चित्रपटातील दमदार भूमिकेनंतर त्याला अनेक चित्रपटांच्या ऑफर येत होत्या. अशात काही दिवसांपूर्वी, निर्मात्यांनी अजय देवगण अभिनीत 'दृश्यम 3' च्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. हा चित्रपट 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या स्टारकास्टमध्ये अजय देवगण, तब्बू, श्रिया सरन आणि रजत कपूर यांचा समावेश होता. पण, अक्षय खन्नाचे नाव गायब असल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या.
'धुरंधर' नंतर अक्षय खन्नाची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली आहे. 'दृश्यम 2' (2022) मधील त्याच्या प्रभावी अभिनयानंतर, 'दृश्यम 2' च्या सिक्वेलमध्ये त्याला पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक होते. दरम्यान, निर्मात्यांशी त्याच्या फीवर मतभेद झाल्यामुळे अक्षय खन्नाने 'दृश्यम 3' मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आता, एका अहवालात अक्षय खन्नाच्या चित्रपटातून बाहेर पडण्यामागील खरे कारण उघड झाले आहे.
अक्षय खन्नाने ' दृश्यम 3' सोडण्यामागील खरे कारण काय?
माध्यमांनुसार, अक्षयने 'छावा' मध्ये एका दमदार खलनायकाची भूमिका केली होती, तर 'धुरंधर' मध्ये त्याने प्रेक्षकांचे मन पूर्णपणे जिंकले होते. तो आता आघाडीच्या अभिनेत्यांपैकी एक मोठा स्टार बनला आहे. हे लक्षात येताच त्याने त्याचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच त्याने 'दृश्यम 3' च्या निर्मात्यांकडून 21 कोटी रुपये मागितले. अहवालानुसार, सूत्रांच्या माहितीनुसार, 'दृश्यम 3' चे निर्माते आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी अक्षयला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की एवढी मोठी रक्कम दिल्याने चित्रपटाचे बजेट वाढेल. पण अक्षय खन्नाला त्याची मागणी योग्य वाटली. त्याला माहित होते की त्याच्या उपस्थितीमुळे चित्रपटाबद्दल लोकांचा उत्साह लक्षणीयरीत्या वाढेल.
अक्षय आणि निर्मात्यांमध्ये इतर अनेक मुद्द्यांवरही मतभेद
दरम्यान, असेही ऐकायला मिळाले आहे की अक्षय खन्ना आणि निर्मात्यांमध्ये इतर काही मुद्द्यांवर मतभेद होते. त्यापैकी एक म्हणजे अक्षयने विग घालण्याचा सल्ला दिला होता. पण निर्मात्यांना ही कल्पना आवडली नाही, कदाचित दुसऱ्या भागात तो विगशिवाय दिसणार होता. अक्षय खन्ना ' दृश्यम 3' मधून बाहेर पडला आहे . रिपोर्टनुसार, एका सूत्राने सांगितले की, अक्षय खन्नाच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे 'दृश्यम 3' मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, त्याने निर्मात्यांना शुभेच्छा दिल्या. हे वेगळे होणे चांगल्या पद्धतीने झाले आणि निर्मात्यांना भविष्यात अक्षयसोबत काम करण्याची आशा आहे.