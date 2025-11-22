English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

15 व्या वर्षी सलमानचा चित्रपट नाकारला; आज 800 कोटींची ब्लॉकबस्टर देणारी ही अभिनेत्री कोण?

Actress Rejected Salman Khan's Film : सलमान खानचा सिनेमा रिजेक्ट केल्याचं या अभिनेत्रीने स्वतः मुलाखतीत मान्य केलं आहे.    

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 22, 2025, 07:35 PM IST
15 व्या वर्षी सलमानचा चित्रपट नाकारला; आज 800 कोटींची ब्लॉकबस्टर देणारी ही अभिनेत्री कोण?

बॉलिवूडमध्ये सध्या अनेक प्रतिभावान अभिनेत्री चमकत असल्या तरी त्यापैकी एक अभिनेत्री अशी आहे, जी आपल्या बहुप्रतिभा, साधेपणा आणि अभिनय कौशल्यामुळे इंडस्ट्रीत वेगळी ओळख निर्माण करून आहे. अनेक सुपरहिट चित्रपट देत ही अभिनेत्री आज बॉलिवूडवर अक्षरशः राज्य करत आहे. अभिनय, सौंदर्य आणि कष्ट या तीन गुणांच्या जोरावर तिने चाहत्यांच्या मनात कायमच आपली जागा पक्की केली आहे. विशेष म्हणजे, तिच्या करिअरची सुरुवातही अत्यंत खास होती—महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या चित्रपटातून.

Add Zee News as a Preferred Source

पण याहूनही मोठं आश्चर्य म्हणजे, आज जिच्या नावाचा दबदबा संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये आहे, त्या अभिनेत्रीने करिअरच्या सुरुवातीलाच सलमान खानच्या चित्रपटाला ‘नकार’ दिला होता. आणि ही गोष्ट स्वतः अभिनेत्रीनेच एका मुलाखतीत उघड केली आहे. ही अभिनेत्री म्हणजे श्रद्धा कपूर, बॉलिवूडमधील लोकप्रिय आणि सर्वांच्या लाडक्या स्टार मुलींपैकी एक. तिचे वडील शक्ती कपूर हे दिग्गज अभिनेते असल्याने अभिनय तिच्या रक्तातच आहे असं म्हटलं जातं. पण तरीही, फिल्मी कुटुंबात जन्मूनही श्रद्धाने करिअरमध्ये मिळवलेलं यश हे पूर्णपणे तिच्या मेहनतीचं फळ आहे.

सलमानच्या चित्रपटाला नकार देणारी १५ वर्षांची श्रद्धा

श्रद्धा कपूरचा जन्म 23 मार्च 1987 रोजी मुंबईत झाला. लहानपणापासून अभिनयाची आवड असली तरी शिक्षणालाही तितकंच महत्त्व देणाऱ्या श्रद्धाने आपलं शालेय आयुष्य खूप मन लावून पूर्ण केलं. तिच्या आयुष्यात पहिला मोठा चित्रपट संधी आला ती फक्त 15 वर्षांची असताना. सलमान खानच्या 'लकी: नो टाइम फॉर लव्ह' या रोमँटिक चित्रपटासाठी तिला मुख्य अभिनेत्रीची ऑफर मिळाली होती. हा चित्रपट नंतर स्नेहा उल्लालने केला, पण मूळ ऑफर श्रद्धालाच आली होती, हे अनेकांना माहीत नाही.

श्रद्धाने या ऑफरला नकार का दिला? याचे उत्तर स्वतः तिनेच एका मुलाखतीत दिलं 'त्या वेळी मी अगदी लहान होते. माझ्या शिक्षणावर लक्ष द्यायचं होतं. चित्रपटात काम करण्याऐवजी मला कॉलेजमध्ये जायचं होतं. त्यामुळे मी सलमानच्या चित्रपटाला विनम्रपणे नकार दिला.' सलमान खानचा चित्रपट नाकारणं कुणासाठीही मोठी रिस्क असू शकते. पण करिअरपेक्षा शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय श्रद्धाने घेतला आणि आज ते तिचं सर्वात योग्य पाऊल ठरलं.

‘तीन पत्ती’पासून ‘आशिकी 2’पर्यंतचा प्रवास

श्रद्धाने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं ते 2010 मध्ये आलेल्या ‘तीन पत्ती’ या चित्रपटातून. त्यामध्ये तिच्यासोबत अमिताभ बच्चन, आर. माधवन यांसारखे कलाकार होते. जरी हा चित्रपट फार यशस्वी ठरला नाही, तरी श्रद्धाच्या अभिनयाची दखल घेतली गेली. तिला खरी लोकप्रियता आणि स्टारडम मिळाली ती 2013 मधील ‘आशिकी 2’मुळे. आदित्य रॉय कपूरसोबत केलेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तुफान यश मिळवलं. श्रद्धाच्या आवाजातील ‘तुम ही हो’ आणि ‘सुन रहा है ना तू’ या गाण्यांनीही लोकप्रियता मिळवली आणि तिचं एक नवं रूप चाहत्यांसमोर आलं.

800 कोटींच्या क्लबमध्ये पोहोचलेली अभिनेत्री

2018 मध्ये आलेल्या ‘स्त्री’ने श्रद्धाच्या करिअरला आणखी उंची दिली. हॉरर-कॉमेडी या अनोख्या शैलीतील हा चित्रपट सुपरहिट ठरला. पुढे 2024 साली आलेल्या 'स्त्री 2' ने तर बॉक्स ऑफिसवर कहर केला. 588 कोटींची भारतात आणि तब्बल 857 कोटी रुपयांची वर्ल्डवाइड कमाई करून या चित्रपटाने इतिहास रचला. यामुळे श्रद्धा आज 800 कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या चित्रपटाचा भाग असलेली अभिनेत्री बनली आहे.

बॉलिवूडची विश्वसनीय स्टार

आज श्रद्धा कपूर बॉलिवूडमधील टॉप यादीत स्थान मिळवणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिच्या सोशल मीडियावरील लोकप्रियता प्रचंड आहे, ब्रँड एंडोर्समेंट्समध्ये तिची मागणी वाढत आहे आणि तिच्या पुढील चित्रपटांची चाहत्यांना उत्सुकता लागून राहते. सलमान खानचा चित्रपट नाकारून तिने जरी वेगळा मार्ग निवडला, तरी आज ती स्वतःच्या सामर्थ्याने बॉलिवूडमधील मोठ्या स्टार्सपैकी एक बनली आहे—हीच तिच्या प्रवासाची खरी प्रेरणादायी कहाणी आहे.

FAQ
श्रद्धा कपूरने सलमान खानचा चित्रपट का नाकारला?
श्रद्धा कपूर फक्त १५ वर्षांची होती आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करायचं होतं म्हणून तिने ‘लकी: नो टाइम फॉर लव्ह’ ही ऑफर स्वीकारली नाही.

श्रद्धा कपूरचा पहिला चित्रपट कोणता?
तिने 2010 मध्ये ‘तीन पत्ती’ या चित्रपटातून अमिताभ बच्चन यांच्या सोबत बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.

श्रद्धा कपूरचा सर्वात जास्त कमाई करणारा चित्रपट कोणता?
2024 मध्ये रिलीज झालेल्या ‘स्त्री 2’ने 857 कोटींचं वर्ल्डवाइड कलेक्शन करत तिचा सर्वात मोठा हिट चित्रपट ठरला.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
shraddha kapoorShraddha Kapoor RelationshipShraddha Kapoor affairsStree 2shraddha kapoor movies

इतर बातम्या

पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई! पुण्यातील टिपू पठाण टोळीवर मकोक...

महाराष्ट्र बातम्या