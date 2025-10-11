बिग बींच्या वाढदिवसाला आमंत्रण नसतानाही रेखा पोहोचल्या; पण नंतर जे घडलं ते ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल!

बॉलिवूडचे महानायक अभिनेते अमिताभ बच्चन आज त्यांचा 83 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. बिग बींचा वाढदिवस फक्त त्यांच्या कुटुंबासाठी नाही, तर चाहत्यांसाठीही एक उत्सवासमान असतो. दरवर्षी या दिवशी चाहत्यांकडून त्यांच्या वाढदिवसाचे जल्लोष सुरू होतो आणि मुंबईतून ते देशभरातील चाहत्यांच्या मनात वेगळाच उत्साह निर्माण करतात. व्यावसायिक आयुष्याप्रमाणेच अमिताभ बच्चन वैयक्तिक आयुष्यातही नेहमीच चर्चेत राहतात. जया बच्चन यांच्याशी लग्न असले तरीही रेखा यांच्याबरोबरची त्यांची जोडी नेहमीच गाजत राहिली आहे. या जोडीच्या किस्स्यांबाबत आजही बॉलिवूडमध्ये आणि सोशल मीडियावर चर्चा सुरू असते. रेखा आणि अमिताभ यांच्यातील नातं, चित्रपटांमध्ये दिसणारी रसायनशक्ती, चाहत्यांच्या आठवणीत आजही जिवंत आहे. एक स्मरणीय किस्सा म्हणजे, रेखा यांनी अमिताभ बच्चन यांच्या 60 व्या वाढदिवसाच्या पार्टीला आमंत्रण नसतानाही हजेरी लावली होती. ही घटना 2002 सालची, 11 ऑक्टोबर रोजीची आहे. मुंबईतील एका मोठ्या हॉटेलमध्ये या पार्टीचे आयोजन केले गेले होते, जिथे अमिताभ बच्चन यांचे मित्र, कुटुंब आणि उद्योगातील अनेक दिग्गज उपस्थित होते. पार्टीत आनंदाचे वातावरण असूनही रेखा अचानक आल्या, त्यामुळे उपस्थितांचे चेहरे थोडेसे फिके पडले.
अशा परिस्थितीत, फिल्मी सर्कलमध्ये ही घटना लगेच चर्चेचा विषय बनली. काही वेळातच फोटोग्राफर पार्टीत पोहोचले, आणि रेखा त्यांच्या उपस्थितीत घाबरल्या. भीतीमुळे त्यांनी हॉटेलच्या बाथरूममध्ये स्वतःला बंद केले. त्यांचे बाथरूममध्ये जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे फोटो काढले जाऊ नयेत, आणि खळबळ माजू नये, अशी होती. या निर्णयामुळे रेखा काही वेळ सुरक्षितपणे बाथरूममध्ये राहिल्या, आणि नंतर मीडियाचे लोक बाहेर गेले असताना त्यांनी बाहेर पाऊल टाकले. खरं तर, रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. त्यांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री आणि अफलातून अभिनय चाहत्यांच्या मनात आजही जिवंत आहे. मात्र त्यांच्या प्रेमाची कहाणी एकतर्फी राहिली आणि दोघांचे मार्ग वेगळे झाले. अमिताभ आज त्यांच्या कुटुंबासोबत आनंदात आहेत, तर रेखा अजूनही सिंगल राहतात.
रेखाच्या या अचानक आगमनामुळे आणि बाथरूममध्ये लपण्याच्या घटनेमुळे या किस्स्याला बॉलिवूडमध्ये आणि मीडिया मध्ये विशेष महत्त्व मिळाले. चाहत्यांनी या किस्स्याला अजूनही उत्सुकतेने वाचले आणि सोशल मीडियावर या क्षणावर चर्चा सुरू आहे. हा किस्सा फक्त मनोरंजनासाठी नाही, तर बॉलिवूडच्या इतिहासातील एक मजेदार आणि वेगळ्या किस्स्यांतील प्रसंग म्हणूनही स्मरणीय ठरला आहे.
FAQ
रेखा अमिताभ बच्चन यांच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला का गेल्या?
रेखा या पार्टीला औपचारिक आमंत्रण नसतानाही उपस्थित राहिल्या, कारण त्यांची अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबर जुनी मैत्री आणि फिल्मी इतिहास आहे.
रेखा बाथरूममध्ये का गेल्या?
फोटोग्राफर उपस्थित असल्यामुळे रेखाला फोटो काढला जाऊ नये आणि खळबळ माजू नये, यासाठी त्यांनी हॉटेलच्या बाथरूममध्ये स्वतःला काही वेळासाठी बंद केले.
रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांचे नाते कसे आहे?
रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले, परंतु त्यांचे प्रेम एकतर्फी राहिले. आज अमिताभ बच्चन त्यांच्या कुटुंबासोबत आहेत, तर रेखा अजूनही सिंगल आहेत.