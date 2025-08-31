English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'लग्नानंतर हनिमूनला नेलं आणि तिथेच...', पतीच्या आत्महत्येनंतर रेखाने सांगितली होती सत्यस्थिती; 'बरं झालं, त्याच्यामुळे...'

मार्च 1990 मध्ये रेखा यांनी दिल्लीतील उद्योगपती मुकेश अग्रवाल यांच्याशी लग्न केलं होतं.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 31, 2025, 08:08 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री रेखा यांचं खासगी आयुष्य नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. मोठ्या पडद्यावर अनेक अजरामर भूमिका साकारणाऱ्या रेखा यांना खासगी आयुष्यात मात्र फारसं सुख मिळालं नाही. त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात खासकरुन अनेक अडथळे आले, ज्यामुळे त्यांना पनौती असंही म्हटलं जात होतं.1990 मध्ये दिल्लीतील व्यावसायिक मुकेश अग्रवाल यांच्याशी मित्रांच्या माध्यमातून त्यांची भेट झाली आणि भेटली आणि दोघांनी लगेच लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. वर्षानुवर्षे स्टारडमच्या झगमगाटात राहिल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यातील तो एक महत्त्वाचा क्षण वाटत होता. 

पण गोष्टी अपेक्षित होत्या तशा घडल्या नाहीत. काही वर्षांनंतर सिमी गरेवालसोबतच्या मुलाखतीत जेव्हा रेखा यांना हे ठरवून झालेलं म्हणजे अरेंज मॅरेज होतं का? असं विचारण्यात आलं होतं. त्यावर त्यांनी "ते प्रेम नव्हते, हे निश्चित" असं स्पष्ट उत्तर दिलं होतं. त्यांनी कबूल केलं होतं की मुकेश 'अनोळखी' असल्यासारखे वाटत होते. त्यांच्या या उत्तरातूनच नातं कसं होतं याचं उत्तर मिळालं होतं. 

दोघेही लग्नानंतर हनिमूनसाठी लंडनला गेले होते. तिथेच रेखा यांना "आमच्या दृष्टिकोनात आणि स्वभावात प्रचंड फरक" असल्याचं जाणवलं. काही महिन्यांतच दोघांनी घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यावेळी फिल्मफेअरशी बोलताना त्यांना घटस्फोट घेण्याचा सर्वात आधी विचार आपला नव्हता, तर मुकेश यांनी आधी तो बोलून दाखवला असा खुलासा केला होता. 

दुर्दैवाने, त्यानंतर लगेचच मुकेश यांनी आत्महत्या केली. यामुळे रेखा अनेकांच्या टीकेच्या लक्ष्य ठरल्या. त्यांना 'चेटकीण' असं लेबल लावण्यात आले आणि त्यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असल्याचे दावे करण्यात आले. "आमच्या नात्यात एक टप्पा आला जेव्हा आम्ही दोघांनी ठरवले की आमची विसंगती दूर करणं खूप कठीण आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. वेगळे होण्याचा हा परस्पर निर्णय होता हे त्यांनी जोर देऊन सांगितलं होतं. 

यादरम्यान त्यांच्यावर सतत टीका सतत चालू होती. रेखा यांनी अखेर 'मी मुकेशला मारले नाही' या शीर्षकाखाली मुलाखत दिली, जिथे त्यांनी सर्व काही स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही, सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर ज्याप्रकारे रिया चक्रवर्तीला जबाबदरार ठरवण्यात आलं तसंच काहीसं त्यांच्यासोबत झालं होतं. 

रेखा यांना त्या काळाबद्दल उघडपणे व्यक्त होण्यास बरीच वर्षें लागली. 2004 मध्ये सिमी गरेवाल यांना दिलेल्या मुलाखतीत तो काळ खूप मोठा वाटला अशी कबुली दिली. "तो काळ  कितीही त्रासदायक वाटला तरी, माझ्यासोबत घडलेली सर्वोत्तम गोष्ट होती कारण मला लोक कसे असतात याचा क्रॅश कोर्स मिळाला होता," असं त्यांनी म्हटलं होतं. 

मुकेश यांच्या मृत्यूनंतर ज्या भावनांचा सामना करावा लागला त्याबद्दलही रेखा यांनी सांगितलं. "सुरुवातीचा धक्का आणि नंतर नकार... आणि नंतर, तीव्र राग आणि मग तुम्ही स्वतःवर दया करण्याचा हा प्रवास करता. नंतर ते समजून घेण्याचा व्यर्थ प्रयत्न ... आणि मग, शेवटी, अर्थातच, स्वीकृती," असं वर्णन त्यांनी केलं होतं. रेखा यांनी त्यानंतर दुसरं लग्न केलं नाही. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

