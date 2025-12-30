रेखाने केलं प्रीमिअर पोस्टरला KISS! VIDEO व्हायरल!

बॉलिवूडमध्ये एव्हरग्रीन ब्यूटी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या रेखा यांना कोणत्याही इव्हेंटमध्ये उपस्थित असताना त्यांचा आकर्षक व्यक्तिमत्त्व आणि अनोखा स्टाईल कायमच चर्चेत राहतो. जिथे जिथे त्या जातात, तिथे कॅमेऱ्यांचे फ्लॅश आणि लोकांची नजरे त्यांच्यावर खिळलेली असतात. यावेळी रेखा यांच्या वागण्यामुळेच इंटरनेटवर एक नवा वाद निर्माण झाला आहे. विशेषतः ‘इक्कीस’ या चित्रपटाच्या प्रीमिअर दरम्यान, रेखा यांनी केलेल्या काही कृत्यामुळे सोशल मीडियावर तुफान चर्चा सुरू झाली आहे.
‘इक्कीस’ हा चित्रपट खूप खास आहे, आणि त्याची स्क्रिनिंग देखील मोठ्या धूमधडाक्यात पार पडली. हा चित्रपट धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट असल्यामुळे तो खूप महत्त्वाचा ठरतो. दुसरीकडे, अमिताभ बच्चन यांचा नातू, अगस्त्य नंदा याची ही पहिली चित्रपट प्रकट आहे. त्यामुळे या चित्रपटाच्या प्रीमिअरला खूप महत्व दिलं गेलं. प्रीमिअरला रेखा उपस्थित होत्या आणि त्यांना देखील नेहमीप्रमाणे शाही अंदाजात इव्हेंटमध्ये हजेरी लावली. त्यांच्या गेटअप आणि उपस्थितीने सगळ्यांचे लक्ष आकर्षित केले. परंतु यावेळी रेखा यांनी केलेल्या एक वादग्रस्त कृत्यामुळे सर्वांचे लक्ष त्या क्षणावर ठरलं.
रेखा यांचा आश्चर्यजनक फ्लाइंग किस ने प्रेक्षक आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची मनं जिंकली, आणि त्याच वेळी ट्रोलिंगचा कारणही बनली. रेड कार्पेटवर फोटोसाठी पोझ देत असताना, रेखा यांना अचानक चित्रपटाच्या पोस्टरवर नजर पडली. त्यावर धर्मेंद्र यांचा प्रभावशाली चेहरा पाहून रेखा भावूक झाल्या. त्यांनी धर्मेंद्र यांच्या प्रतिमेसमोर हात जोडून आदर व्यक्त केला. परंतु त्यानंतर जी घटना घडली ती सर्वांची अपेक्षा ओलांडणारी होती.
आश्चर्य म्हणजे रेखा यांची नजर पोस्टरवरील अगस्त्य नंदा यांच्या चित्रावर पडली, आणि त्यावर त्यांनी आधी मायेने हात फिरवला आणि त्यानंतर पोस्टरला फ्लाइंग किस केला. रेखा यांचा हा अनोखा अंदाज पाहून उपस्थित लोक थक्क झाले, आणि सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर धडाक्यात व्हायरल झाला आहे.
जसजसं हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर पसरला, तसतसा त्यावर वाद निर्माण होऊ लागला. रेडिट आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. काही लोक रेखाच्या या वागण्यामुळे प्रशंसा करीत आहेत, तर काही लोक अटेंशन सीकर म्हणून त्यांची टीका करत आहेत. एका युजरने संताप व्यक्त करत लिहिलं, 'एकेकाळी मला रेखा खूप आवडायच्या, पण आता ती फक्त लक्ष वेधून घेण्यासाठी काहीही करते.' तर दुसऱ्या एका युजरने रेखा यांचा फ्लाइंग किस आणि वागणं विचित्र आणि बनावट असल्याचं म्हटलं. हे वाद चर्चेचे नवे विषय बनले आणि नेटकऱ्यांमध्ये विविध मतांची देवाणघेवाण सुरू झाली.
अगस्त्य नंदा हा अमिताभ बच्चन यांचा नातू असल्यामुळे, रेखा यांचा त्याच्यावर उधळलेला प्रेम हा जुन्या कथित प्रेमकहाणीशी जोडला गेला. विशेषतः रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांच्यातील जुन्या प्रेमसंबंधांसंदर्भात अनेक अफवा प्रचारित झाल्या आहेत. रेखा यांचा अमिताभ बच्चन यांचा नातवाशी प्रेम व्यक्त करणं, अनेक लोकांच्या मते एक आशयपूर्ण कृत्य वाटतं, तर काहींना अर्थहीन आणि ड्रामा असं दिसतं.
सध्या, सोशल मीडियावर याबद्दल अनेक चर्चा चालू आहेत. काही लोक रेखा यांचं अफेअर आणि त्यांच्या भूतकाळातील चर्चांशी याच संदर्भात चेष्ट्या करत आहेत.
जरी रेखा यांचा व्हिडीओ कधीच व्हायरल झाला असला तरी, त्यांच्या फॅन्सनं आणि चाहत्यांनी रेखा याच्या या वागण्यावर टीकासुद्धा केली आहे. काहींनी रेखा यांचा अभिनय कौतुक केला, तर काहींनी हे वागणं सुपरफिशियल आणि विचारशक्तीला कमी मानलं आहे. रेखा यांच्या ‘इक्कीस’ प्रीमिअरवरील फ्लाइंग किसने एक चांगलीच वादाची ठिकाणं तयार केली आहे. काही लोक त्यांना लेजेंड मानत आहेत, तर काहींना अटेंशन सीकर मानतात. तथापि, रेखा यांचं वागणं आणि त्याचा प्रभाव सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेला कारणीभूत ठरला आहे.