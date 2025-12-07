बिझनेसमनशी लग्न करून थेट हेमा मालिनीच्या घरी पोहोचलेली रेखा, ड्रीम गर्लने पाहताच असं काही सांगितलं की…

हिंदी सिनेसृष्टीत अनेक वर्षे प्रकाशझोतात राहिलेल्या दोन दिग्गज अभिनेत्री रेखा आणि हेमा मालिनी यांच्याशी संबंधित एक अनोखा प्रसंग पुन्हा चर्चेत आला आहे. दोघींच्या करिअरइतकाच त्यांचा वैयक्तिक प्रवासही नाट्यपूर्ण राहिला. एका बाजूला रेखाच्या आयुष्यातील अखंड संघर्ष, अफवा, वाद आणि तिचं एकाकी आयुष्य… तर दुसरीकडे हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र यांच्या लग्नाचं त्या काळात झालेलं वादग्रस्त वादळ. पण या सगळ्या गोंधळातही दोन्ही अभिनेत्रींच्या नात्यात कधीच दुरावा आला नाही. उलट, त्यांची मैत्री काळाच्या कसोटीवर टिकली.
4 मार्च 1990 हा दिवस रेखाच्या आयुष्यासाठी निर्णायक ठरला. त्या दिवशी दिल्लीतले उद्योगपती मुकेश अग्रवाल मुंबईत रेखाला भेटायला आले. दोघांमध्ये आधीपासून ओळख असली तरी त्या दिवशी त्यांनी थेट लग्नाची मागणी घातली. रेखानेही कोणतीही औपचारिकता न करता हा प्रस्ताव स्वीकारला. दोघांनी जूहूतील एका छोट्या मंदिरात साधेपणाने, अगदी गाजावाजा न करता लग्न केलं. ग्लॅमरच्या जगात असलेल्या रेखाने इतक्या साध्या पद्धतीने विवाह केल्याची बातमी अनेकांना नंतर कळली.
लग्नानंतर मुकेश अग्रवाल यांना रेखाला ताबडतोब अभिनेत्री दीप्ती नवल यांच्या घरी घेऊन जायचे होते. कारण दीप्ती नवल या त्यांच्या जवळच्या मैत्रिणींपैकी एक होत्या. पण रेखाने त्यांचा आग्रह नम्रपणे नाकारला. रेखा म्हणाली, 'माझ्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाच्या दिवशी मी पहिली भेट माझ्या प्रिय मैत्रीण हेमालाच देणार.' हे ऐकून मुकेश थोडे आश्चर्यचकित झाले, पण शेवटी रेखाच्या इच्छेला मान देत ते दोघे हेमा मालिनी यांच्या घरी गेले.
जेव्हा रेखा नववधूच्या रुपात हेमा मालिनींच्या दारात उभी राहिली, तेव्हा हेमा क्षणभर थबकल्या. यावेळी घरी धर्मेंद्र देखील उपस्थित असल्याचं म्हटलं जातं. रेखाला पाहताच हेमा मालिनींनी दिलेली प्रतिक्रिया त्या दिवशी उपस्थित असलेल्या सर्वांनाच थक्क करून गेली. तिने रेखाकडे पाहून हसत काही शब्द उच्चारले—असे शब्द, ज्यांची रेखाने कधी कल्पनाही केली नव्हती. त्या वाक्याने रेखा काही क्षणांसाठी स्तब्ध झाली, पण दोघींमधील जिव्हाळा स्पष्ट दिसत होता. या प्रसंगाबद्दल अनेक आवृत्त्या सांगितल्या जातात, पण त्या दिवशी रेखाला मिळालेलं हेमा मालिनींचं स्वागत तिच्या मनात कायमचं कोरलं गेल्याचं म्हटलं जातं.
रेखा आणि हेमा दोघीही दक्षिण भारतातून आलेल्या. त्यामुळे समान संस्कृती, समान परंपरा आणि समान संघर्ष यामुळे त्यांच्या नात्याला वेगळीच खोली मिळाली होती. बॉलिवूडमध्ये स्पर्धा असली तरी त्यांची मैत्री कधी डळमळली नाही.
रेखा–मुकेश विवाह अल्पकाळ टिकला आणि रेखाचं आयुष्य पुन्हा दुःखांनी वेढलं गेलं. पण आजही हा प्रसंग त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात भावनिक क्षणांपैकी एक मानला जातो. कारण हा फक्त एक भेट नव्हती तर एक दशकांची मैत्री, विश्वास आणि बहिणीच्या नात्याची साक्ष देणारी घटना होती.
रेखा लग्नानंतर सर्वप्रथम हेमा मालिनींच्या घरी का गेली?
रेखा आणि हेमा मालिनी यांच्यातील मैत्री खूप घट्ट होती. दोघीही दक्षिण भारतातून आल्याने त्यांच्यात वेगळा जिव्हाळा होता. त्यामुळे रेखा आपल्या लग्नाची पहिली भेट हेमालाच द्यायची इच्छित होती.
मुकेश अग्रवालला रेखाला दीप्ती नवल यांच्या घरी का घेऊन जायचे होते?
मुकेश अग्रवाल हे दीप्ती नवल यांचे जवळचे मित्र होते. त्यामुळे नवविवाहित रेखाला प्रथम त्यांच्याकडे घेऊन जायचे ते म्हणत होते. पण रेखाने हेमा मालिनींच्या घरी जाण्यावर आग्रह धरला.
हेमा मालिनींची रेखाला दिलेली प्रतिक्रिया का चर्चेत आली?
रेखा नववधूच्या रुपात घरी येताच हेमा मालिनींनी दिलेली प्रतिक्रिया अतिशय भावनिक आणि अनपेक्षित होती. त्यामुळे हा प्रसंग आजही त्यांच्या मैत्रीचा सुंदर किस्सा म्हणून चर्चेला येतो.