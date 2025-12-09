रेखाचा एअरपोर्टवरील VIDEO व्हायरल; लेडी फॅनला धक्का देत जया बच्चनसारखं वागल्याची चर्चा

बॉलिवूडच्या दिग्गज अभिनेत्री रेखा सध्या एका व्हायरल व्हिडिओमुळे चर्चेत आल्या आहेत. नुकताच एअरपोर्टवरील त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर गाजत आहे, ज्यात त्या सेल्फीसाठी आलेल्या महिला चाहतीला बाजूला सारताना दिसतात. हा प्रसंग पाहताच नेटकऱ्यांनी रेखांवर टीकेची झोड उठवली असून, त्यांची तुलना जया बच्चन यांच्याशी केली जात आहे. अलीकडेच अभिनेत्री आणि राज्यसभा सदस्य जया बच्चन यांनी पापराझींवर टीका करताना त्यांना ‘अनप्रोफेशनल’ म्हटलं होतं. आता रेखांच्या या वादग्रस्त वर्तणुकीमुळे दोघींमध्ये साम्य शोधत ‘जया बच्चन 2.0’ अशी कमेंट्स नेटकऱ्यांकडून येऊ लागल्या आहेत.
व्हिडिओमध्ये रेखा एअरपोर्टच्या एक्झिट गेटमधून बाहेर येताना दिसतात. यावेळी एक महिला चाहती त्यांच्यासमोर येत सेल्फीसाठी फोन पुढे करते. पण रेखा तिच्याकडे दुर्लक्ष करत तिला हलकंसं बाजूला सारतात आणि कोणताही फोटो न देता पुढे निघून जातात. विशेष म्हणजे, एअरपोर्टच्या बाहेर त्यांनी कारमध्ये बसण्याआधी पापराझींना हात दाखवत स्मितहास्य दिलं. यामुळेच नेटकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले की, “फॅन्सना नाही आणि पापराझींना हो का?” व्हिडिओमध्ये रेखा कॅज्युअल लुकमध्ये दिसतात—पांढरा टॉप, काळी ट्राउजर आणि श्रग असा त्यांचा साधा अंदाज पाहायला मिळतो.
व्हिडिओ व्हायरल होताच प्रतिक्रियांचा महापूर आला. अनेकांनी रेखांच्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली. काही लोकप्रिय कमेंट्स: 'जया बच्चन 2.0', 'एखाद्या फॅनला काही सेकंद देणं इतकं कठीण होतं का?', 'या वयात इतका गर्व नको.', 'रेखा आणि जया बच्चन यातला फरक काय उरला?'
रेखा यांनी बालकलाकार म्हणून कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि नंतर रुपेरी पडद्यावर अनेक अविस्मरणीय भूमिका साकारल्या. अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतची त्यांची जोडी प्रचंड गाजली असून ‘मुकद्दर का सिकंदर’, ‘सिलसिला’, ‘दो अनजाने’, ‘खून पसीना’ यांसारखे अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट त्यांनी दिले. जरी रेखा सध्या चित्रपटांत दिसत नसल्या तरी त्या विविध कार्यक्रम, इव्हेंट्स आणि पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये उपस्थित राहतात. त्यांचा ग्लॅमरस अंदाज आणि सदाबहार लूक नेहमीच चर्चेत असतो. मात्र, या व्हिडिओनंतर चाहत्यांच्या मनात नाराजी वाढली असून अनेकांनी रेखांकडून अधिक सौम्य वागणुकीची अपेक्षा असल्याचे सांगितले.
FAQ
रेखांचा व्हिडिओ का व्हायरल झाला आहे?
एअरपोर्टवर सेल्फीसाठी पुढे आलेल्या महिला चाहतीला रेखांनी दूर सारल्याचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि तो व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे.
नेटकऱ्यांची या व्हिडिओवर काय प्रतिक्रिया आहे?
काही नेटकरी रेखांच्या वागण्यावर नाराजी व्यक्त करत आहेत, तर काही जण रेखांचा बचाव करत गर्दीत अस्वस्थता होऊ शकते, असं सांगत आहेत.
हा प्रसंग कधी आणि कुठे घडला?
हा प्रसंग मुंबई एअरपोर्टवर घडला असून तिथून बाहेर पडताना रेखांचा हा व्हिडिओ शूट करण्यात आला आहे.