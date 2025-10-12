6 मुलांचा बाप असलेल्या अभिनेत्यावर जडलं प्रेम, लग्नाशिवायच झाली 2 मुलींची आई, मोठी मुलगी ठरली बॉलिवूडची 'क्वीन'!

Rekha's mother Puspavali पुष्पावली या स्वतः दक्षिणात्या चित्रपटांतील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक होत्या. त्यांनी ‘रामायण’ चित्रपटात सीतेची भूमिका साकारून प्रसिद्धी मिळवली होती. सिनेसृष्टीत अशा अनेक अभिनेत्री होऊन गेल्या ज्यांनी करिअरमध्ये अनेक हिट चित्रपट दिले पण यशाच्या शिखरावर असताना प्रेमात पडून मात्र त्यांच्या करिअरला उतरती कळा लागली.
1940 साली त्यांचं पहिलं लग्न झालं पण केवळ सहा वर्षांतच ते नातं तुटलं. त्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात आले दक्षिणेचे सुपरस्टार जेमिनी गणेशन. जेमिनी गणेशन यांचं आधीच लग्न झालेलं होतं आणि ते सहा मुलांचे वडील होते. तरीही पुष्पावली त्यांच्यावर प्रेम करू लागल्या. दोघांमध्ये जिवापाड प्रेम होतं पण समाजाच्या बंधनांमुळे त्यांचं लग्न कधीच होऊ शकलं नाही. जेमिनी गणेशन यांनी त्यांना कधीही पत्नीचा दर्जा दिला नाही किंवा स्वीकारलेही नाही.
लग्नाशिवायच पुष्पावली झाल्या दोन मुलींच्या आई
जेमिनी गनेशन आणि पुष्पावलीच्या नात्यातून दोन मुली जन्माला आल्या रेखा आणि राधा. जेमिनीने या मुलींना लेक म्हणून अधिकृत मान्यता दिली नाही. रेखा पुढे बॉलिवूडमधील सर्वात मोठी स्टार बनली तर राधा अमेरिकेत स्थायिक झाली.
वडिलांचं प्रेम आणि ओळख नसल्याने रेखाचं बालपण अत्यंत संघर्षात गेलं. रेखाने अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं की तिच्या आईने दोन्ही मुलींना वाढवताना किती त्रास सहन केला.
पुष्पावली यांनी प्रत्येक चित्रपटात आपल्या अभिनयाने वेगळी छाप सोडली. त्यांच्या आयुष्य हे एका सिनेमासारख आहे. ज्यामध्ये त्यांचं प्रेम, त्याग, संघर्ष आणि मातृत्वाचं उत्तम उदाहरण ठरलं. 1991 साली पुष्पावली यांचं निधन झालं, पण त्यांचा अभिनय आजही लोकांच्या मनात जिवंत आहे आणि त्यांच्या मोठी मुलीने आपल्या अभिनय आणि सौंदर्याने संपूर्ण बॉलिवूडवर आजपर्यंत राज्य केलं आहे.
