English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

6 मुलांचा बाप असलेल्या अभिनेत्यावर जडलं प्रेम, लग्नाशिवायच झाली 2 मुलींची आई, मोठी मुलगी ठरली बॉलिवूडची 'क्वीन'!

Rekha's mother Puspavali: बॉलिवूडमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्यांनी त्याची कारकीर्द दक्षिणात्या चित्रपटांमधून केली. पण त्यात सर्वात चर्चेत राहिली अभिनेत्री म्हणजे रेखा. मात्र रेखाच्या आयुष्यापेक्षा तिच्या आई पुष्पावलींचं आयुष्य अधिक वादळी आणि भावनिक होतं.  

Updated: Oct 12, 2025, 03:57 PM IST
6 मुलांचा बाप असलेल्या अभिनेत्यावर जडलं प्रेम, लग्नाशिवायच झाली 2 मुलींची आई, मोठी मुलगी ठरली बॉलिवूडची 'क्वीन'!

Rekha's mother Puspavali पुष्पावली या स्वतः दक्षिणात्या चित्रपटांतील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक होत्या. त्यांनी ‘रामायण’ चित्रपटात सीतेची भूमिका साकारून प्रसिद्धी मिळवली होती. सिनेसृष्टीत अशा अनेक अभिनेत्री होऊन गेल्या ज्यांनी करिअरमध्ये अनेक हिट चित्रपट दिले पण यशाच्या शिखरावर असताना प्रेमात पडून मात्र त्यांच्या करिअरला उतरती कळा लागली. 

Add Zee News as a Preferred Source

1940 साली त्यांचं पहिलं लग्न झालं पण केवळ सहा वर्षांतच ते नातं तुटलं. त्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात आले दक्षिणेचे सुपरस्टार जेमिनी गणेशन. जेमिनी गणेशन यांचं आधीच लग्न झालेलं होतं आणि ते सहा मुलांचे वडील होते. तरीही पुष्पावली त्यांच्यावर प्रेम करू लागल्या. दोघांमध्ये जिवापाड प्रेम होतं पण समाजाच्या बंधनांमुळे त्यांचं लग्न कधीच होऊ शकलं नाही. जेमिनी गणेशन यांनी त्यांना कधीही पत्नीचा दर्जा दिला नाही किंवा स्वीकारलेही नाही.

लग्नाशिवायच पुष्पावली झाल्या दोन मुलींच्या आई 

जेमिनी गनेशन आणि पुष्पावलीच्या  नात्यातून दोन मुली जन्माला आल्या रेखा आणि राधा. जेमिनीने या मुलींना लेक म्हणून अधिकृत मान्यता दिली नाही. रेखा पुढे बॉलिवूडमधील सर्वात मोठी स्टार बनली तर राधा अमेरिकेत स्थायिक झाली.

वडिलांचं प्रेम आणि ओळख नसल्याने रेखाचं बालपण अत्यंत संघर्षात गेलं. रेखाने अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं की तिच्या आईने दोन्ही मुलींना वाढवताना किती त्रास सहन केला.

पुष्पावली यांनी प्रत्येक चित्रपटात आपल्या अभिनयाने वेगळी छाप सोडली. त्यांच्या आयुष्य हे एका सिनेमासारख आहे. ज्यामध्ये त्यांचं प्रेम, त्याग, संघर्ष आणि मातृत्वाचं उत्तम उदाहरण ठरलं. 1991 साली पुष्पावली यांचं निधन झालं, पण त्यांचा अभिनय आजही लोकांच्या मनात जिवंत आहे आणि त्यांच्या मोठी मुलीने आपल्या अभिनय आणि सौंदर्याने संपूर्ण बॉलिवूडवर आजपर्यंत राज्य केलं आहे.

FAQ

1. रेखा आणि राधा यांचं काय झालं?

रेखा पुढे बॉलिवूडमधील सर्वात यशस्वी आणि लोकप्रिय अभिनेत्री बनल्या, तर राधा अमेरिकेत स्थायिक झाल्या.

2. रेखाचं बालपण कसं होतं?

वडिलांचं प्रेम आणि ओळख न मिळाल्याने रेखाचं बालपण अत्यंत संघर्षमय होतं. त्यांच्या आईने, पुष्पावली यांनी, दोन्ही मुलींना वाढवताना खूप कष्ट सोसले.

3. रेखा यांनी आपल्या आईच्या संघर्षाबद्दल काय सांगितलं?

रेखा यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं की, त्यांच्या आईने त्यांना आणि त्यांच्या बहिणीला वाढवताना खूप त्रास सहन केला, पण त्या नेहमीच त्यांच्यासाठी प्रेरणास्थान होत्या.

 

About the Author
Tags:
pushpavalirekha's motherBollywood actressrekha's father namerekha's sister

इतर बातम्या

सलमान खानने 'या' अभिनेत्रीसोबत किसिंग सीन करण्यास...

मनोरंजन