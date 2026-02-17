English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • दुसरं लग्न, वयातील अंतर आणि ‘संधीसाधू’ हा टोला; गिरीश ओक अन् पल्लवी नात्याबद्दल स्पष्टच बोलले...

दुसरं लग्न, वयातील अंतर आणि ‘संधीसाधू’ हा टोला; गिरीश ओक अन् पल्लवी नात्याबद्दल स्पष्टच बोलले...

Girish Oak Pallavi Oak : गिरीश ओक आणि पल्लवी ओक ही सेलिब्रिटी जोडी सध्या त्यांच्या एका मुलाखतीमुळं चर्चेत असून, या नात्याबद्दल त्यांनी मोकळेपणानं भाष्य केलं...

सायली पाटील | Updated: Feb 17, 2026, 03:49 PM IST
छाया: स्क्रीनग्रॅब/ Relationship girish oak and Pallavi oak opens up about on their marriage and society point of view

Girish Oak Pallavi Oak : कधीकधी जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर काही अशी माणसं भेटतात, जी एकतर आयुष्यभर लक्षात राहतात किंवा आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग होतात. सिने आणि रंगभूमीवरील एक मोठं नाव असणाऱ्या अभिनेते गिरीश ओक यांच्यासोबतही असंच काहीसं घडलं. जिथं एका प्रवासानं त्यांच्या जीवनात अशा व्यक्तीचा प्रवेश झाला, जिनं पुढं त्यांच्या सहचारिणीच्या रुपात या प्रवासात सोबत दिली. ही व्यक्ती म्हणजे पत्नी, पल्लवी ओक.

गिरीश आणि पल्लवी ओक यांचं नातं अनेक कारणांनी चर्चेत राहिलं. पल्लवी यांनी माध्यमांपासून सुरुवातीला बराच दुरावा पत्करला. मात्र जीवनाच्या रंगमंचावर दोघांनीही आपआपल्या भूमिका लिलया पेलल्या. गिरीश ओक यांचं हे दुसरं लग्न. त्यातही पल्लवी आणि त्यांच्या वयात असणारं नातं जास्त असल्यानं अनेकांच्या नजराही वळल्या. याच नात्याकडे समाजानं नेमकं कसं पाहिलं, याबाबत पहिल्यांदाच गिरीश ओक यांच्या पत्नी, पल्लवी ओक मोकळेपणानं एका मुलाखतीत बोलल्या.

हा प्रवास सोपा नव्हता, लोक मला संधीसाधूही बोलले...

‘हा सर्व प्रवास ही प्रक्रिया कोणासाठीच सोपी नव्हती. कुठेतरी एक खंत, Guilt होता. त्याचं आधी लग्न झालं होतं. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टी अतिशय विचित्र होत्या, वेळप्रसंगी ती प्रक्रिया त्रासदायक होती.

आमच्या लग्नाच्या वर्षभर आधी आम्ही दोघंही एकमेकांशी बोलत नव्हतो. किंबहुना आम्ही याच विचारात होतो की पुढे काय करायचं की नाही... माझ्या आईवडिलांना ते मान्य असणं शक्यच नव्हतं. कारण मी एकुलती एक मुलगी होते. पण, ते व्हायचं होतं आणि अल्टीमेटली झालं. सुरुवातीला त्या गोष्टींचा फार त्रास झाला पण आता मात्र गिरीश सर्वांचा फेव्हरेट जावई आहे’.

हिच्यामुळे सगळं घडलं... असाही अनेकांचा विचार करण्याचा दृष्टीकोन

अशा प्रकरणांमध्ये जसं एका बाजूला स्त्रीला सहानुभूती मिळते तशी एक बाजू पूर्णपणे नकारात्मक असते जिथं बाईला कायमच खलनायक ठरवलं जातं. हिच्यामुळे झालं, ही जबाबदार आहे, किंवा अनेकदा संधीसाधू असा शब्दही जोडला जातो, असं पल्लवी ओक यांनी सांगितलं. 

‘मी आणि गिरीशनं लग्न केलं तेव्हा त्याच्याकडे काही नव्हतं. आणि आम्ही शून्यातून सुरुवात केली. माझ्या वयाची कोणतीही मुलगी इतक्या मोठ्या वयाच्या माणसाशी लग्न करायचा धजणार नाही जेव्हा त्यांच्याकडे काहीही नाहीय. पण, माझं त्यांच्यावरप्रेम होतं आहे आणि कायम राहील. पण तो काळ सोपा नव्हताच. आर्थिकदृष्ट्या आणि मानसकदृष्ट्या कठीण होतं. त्यावेळी गिरीशवर विश्वास ठेवून त्याला काम दिलं त्यांचे आभार. त्यांच्यामुळे आम्ही तरलो. पण, त्यावेळी भावनिकदृष्ट्या खुप वेगळा काळ होता. त्याच्या मनातही खंत होती. हे सोपं नसतं. भावनिक बंध होते आणि असण्यात चूक काहीच नाही. त्यातून सावरणं आणि पुन्हा नव्याने सुरुवात करणं हे सगळं व्हायला आमच्या लग्नापासून मुलगी एक वर्षाची होईपर्यंतचा वेळ गेला’, असं सांगताना साधारण 4 वर्षांचा काळ दरम्यान लोटल्याचं त्या म्हणाल्या.

दुसरं लग्न आणि वयातील अंतर, गिरीश ओक स्पष्टच म्हणाले...

पल्लवीसोबतचं नातं आणि वयातच्या अंतराविषयी सांगताना आपण त्या प्रसंगी नेमकं कोणत्या स्थितीला सामोरं गेलो यावर त्यांनी भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी ‘सह्याद्री’च्या मुलाखतीत आपल्याच ‘चौथी भिंत’ नाटताचा संदर्भ दिला.

‘त्याचा विषय असा होता की चार भींतींमध्ये घडणाऱ्या गोष्टींकडे बाहेरच्या व्यक्तींचा पाहण्याचा दृष्टीकोन अतिशय वेगळा असतो. प्रत्यक्षात आतमध्ये काहीतरी वेगळं असतं. बाहेरच्या लोकांना याची कल्पना नसते. मात्र तरीही ते चुईंगमसारखं चघळत त्यातूनच मजा घेत असतात. नंतर त्यातला गोडवा संपतो पण तरीही ते चावतच राहतात. त्यातून त्यांना आनंद मिळतो पण, त्यांना तुम्ही थांबवू शकत नाही. जितके तुम्ही लोकप्रिय असाल तेवढी त्याच्याबद्दल अधिक लोकप्रियता असते. आपल्याकडील कायदा, एकंदरित सहानुभूती ही स्त्रीकडे अधिक जाते’, असं ते म्हणाले. पती- पत्नीमध्ये असणारं नातं... टाळी एका हातनं कधी वाजत नाही असं म्हणताना प्रत्यक्षात दोन व्यक्तींमध्ये असणारं नातं त्या दोघांनाच ठाऊक असतं, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केला. कायदा, सहानभूती, सामाजिक दृष्टीकोन हे सर्व मला कळलं सांगत आपल्या जीवनातील तो काळ मी शिकवणारा काळ म्हणून घेतला, मला कायदा कळला असंही ते स्पष्ट म्हणाले.

त्या क्षणापर्यंत आपल्याला गुंतवणूक, पैसे याची माहिती नव्हती. आपण फक्त काम करत होतो. तेव्हाच सीए मित्राला जेव्हा त्यांनी या साऱ्याची कल्पना दिली तेव्हा ते म्हणाले,  ‘डॉक्टर तुम्ही ज्याला विश्वास म्हणता, त्याचा आमच्या भाषेत अशिक्षितपणा म्हणतात. आणि या अज्ञानाचा समोरच्या व्यक्तीनं फायदा, गैरफायदा घ्यायचा की काय करायचं हे अतिशय विचित्र आहे आणि कायदा पूर्णपणे बाईच्या बाजूनं असतो आणि असूदे... या सर्व गोष्टी मी पाहिल्या, त्यातून शिकलो.’

या काळात स्वीकारार्हता अधिक आव्हानात्मक असते, त्याला वेळ द्यावा लागतो ही वस्तुस्थिती मांडताना या साऱ्यामध्ये पल्लवीनं 100 पैकी 100 गुण मिळवले. मला मात्र वेळ लागला, हेसुद्दा त्यांनी लक्षात आणून दिलं.

एक संस्कृत ब्रीद आपण कायम लक्षात ठेवल्याचं सांगत ते ‘इदं न मम..’ म्हणाले. ‘तेव्हापर्यंत जे माझं होतं ते मुळात माझं नव्हतं आणि मी ते दिलं. मी पल्लवीशी लग्न केलं आणि तिथून माझा नवा प्रवास सुरू झाला. डॉक्टरीच्या भाषेत सांगावं तर, एखादा अवयव ज्यप्रमाणं आपण काढून टाकतो, त्याचप्रमाणं मी तो भाग काढून टाकून दिला. मी कोणतीही गोष्ट दु:खात नाही घेत मी त्याचा दृष्टीकोन बदलतो. मी माझे असेट दिले आणि लायएबलिटी घेतल्या. सढळ हस्ते आपण सर्व दिलं’, असं ठामपणे म्हणत त्यांनी नात्याचा आपल्यासाठीचा दृष्टीकोन सांगितला.

