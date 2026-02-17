English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ‘तू कोणाची मुलगी आहेस?’, पूर्वाश्रमीचं... पल्लवी- गिरीश ओक यांनी मुलीला कसं समजावून सांगितलं त्यांचं नातं?

‘तू कोणाची मुलगी आहेस?’, पूर्वाश्रमीचं... पल्लवी- गिरीश ओक यांनी मुलीला कसं समजावून सांगितलं त्यांचं नातं?

Girish Oak Family : मराठी सिनेविश्वामध्ये चिरतरुण अभिनेत्यांच्या यादीत येणारं एक नाव म्हणजे गिरीश ओक. याच अभिनेत्यानं नुकतंच एका मुलाखतीत जीवनातील काही खास क्षणांचा उलगडा केला.

सायली पाटील | Updated: Feb 17, 2026, 11:30 PM IST
‘तू कोणाची मुलगी आहेस?’, पूर्वाश्रमीचं... पल्लवी- गिरीश ओक यांनी मुलीला कसं समजावून सांगितलं त्यांचं नातं?
Relationship girish oak and Pallavi oak opens up about on their marriage and society point of view

Girish Oak Family : खासगी आयुष्याबाबत फार जाहीरपणे न बोलणाऱ्या आणि कोणत्याही गोष्टीचा बोभाटा न करणाऱ्या अभिनेता डॉ. गिरीश ओक यांनी नुकतंच एका विशेष मुलाखतीला पत्नी, पल्लवी ओकसमवेत हजेरी लावली होती. नात्याची हळवी आणि तितकीच संवेदनशील बाजू या उभयतांनी मुलाखतीतील प्रश्नांची उत्तरं देताना तितक्याच हळुवारपणे उलगडली. अशा या सेलिब्रिटी जोडीनं, त्यांच्या नात्याची गोष्ट, वयातील अंतर आणि समाजाचा त्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अगदी मोकळेपणानं मांडला. मनात जी खंत होती आणि ज्या गोष्टी मनाला चटका लावून गेल्या त्यावरही भाष्य केलं. या संपूर्ण प्रवासात पल्लवी आणि गिरीश ओक या दोघांसाठी महत्त्वाचं वळण ठरलं ते म्हणजे मुलीला त्यांच्या नात्याबद्दल सांगणं आणि त्यावर तिची प्रतिक्रिया पाहणं.

मुळात, वैवाहिक नात्यात बाळाचा निर्णय घेणं हे सोपं नसूनही यामध्ये गिरीश ओक यांनी दिलेला आधार महत्त्वाचा होता असं सांगताना त्यांची पल्लवी यांनी गिरीशनं आपल्यासाठी विचार केला, आई होण्याचा तो माझा पहिलाच अनुभव होता. आणि गिरीश त्या काळात तो माझ्यासाठी उभा राहिला असं म्हणत पतीची साथ किती महत्वाची ठरली हे स्पष्ट केलं. गतकाळातील गोष्टी मागे ठेवून अभिनेत्यानं केलेली नवी सुरुवात आणि त्यांची साथ इथं पल्लवी यांनी अधोरेखित केली.

मुलीला नात्यातील सत्य सांगायचं होतं आणि....

वयातील अंतर आणि लग्न, पूर्वाश्रमीची नाती या साऱ्याला सामोर जाणं आव्हानात्मक असलं तरीही आम्ही त्या साऱ्यातून बाहेर आलो आणि मुलीनंही हे खुप छान पद्धतीनं स्वीकारलं, असं सांगताना आपली लेक आता 15 वर्षांची आहे, असं गिरीश ओक मुलाखतीत कौतुकानं म्हणाले. ‘तेव्हा ती लहान होती. पण, प्रत्यक्षात या वर्तुळाबाहेरच्या लोकांना एक वेगळा उत्साह असतो की आपण या मुलीला सांगुया नेमकं काय आहे वगैरे... ते या गोष्टी नीट नाही सांगत. पण मी त्यांना दोष देत नाही. कारण ही त्या मंडळींची करमणूक होती. मी त्यावर व्यक्त व्हायचं, टाळायचं ठरवलं आणि आम्ही ते टाळलं. मात्र तिला बाहेरुन कळायच्या आधी तिला आम्ही गोष्टी सांगितल्या. ती सुज्ञ होती’, असं ते म्हणाले.

पल्लवी ओक यांना एकदा मुलीनं विचारला अनपेक्षित प्रश्न...

मुलाखतीत एका अतिशय संवेदनशील प्रसंगाविषयी सांगताना पल्लवी यांनीही काही गोष्टींवर उजेड टाकला. ‘वयाच्या 6, 7 वर्षांनंतर बाबा नेमकं कोण आहे, तो काय करतो हे तिला (मुलीला) कळायला लागलं. आम्ही ठरवलेलं की ती 9-10 वर्षांची झाल्यावर, किमान समज आल्यावर तिला या गोष्टी सांगण्याचं. पण, त्याआधीच तिच्याच वयानं एकदोन वर्षे मोठ्या असणाऱ्या मुलीनं इंटरनेटवर विकीपीडियाच्या माध्यमातून सर्च करून दाखवलं की तिथं मुलांच्या नावात तुझं नाव नाहीये यात.. तू कोणाची मुलगी आहेस, तुझं नाव नाहीये यात? असं (दुर्गाला) विचारलं.

हेसुद्धा वाचा : दुसरं लग्न, वयातील अंतर आणि ‘संधीसाधू’ हा टोला; गिरीश ओक अन् पल्लवी नात्याबद्दल स्पष्टच बोलले...

एका वर्षानं मोठ्या असणाऱ्या मुलीनं तिला हे सांगणं ही वृत्ती तेव्हा आपल्या लक्षातच आली नाही. तिने घरी आल्यावर सांगितलं, आई हे असं असं आहे. तेव्हा मी वेळ मारुन नेली. टायपिंग एरर वगैरै असेल असं सांगितलं. फार विचार आता नको करु असं म्हटलं. पण,  गिरीशला जे घडलं ते सांगितलं. तिला आणखी कोणी काही सांगण्याआधी आपण तिला सांगायला पाहिजे म्हणून आम्ही बसवून तिला सगळं सांगितलं. तिनं समजूनही घेतलं आणि सुदैवानं तिघांच्या नात्यात ती गोष्ट कधीच आली नाही’, असा एक अतीव महत्त्वाचा प्रसंग त्यांनी सर्वांसमोर आणला. मुलांना असणारी समज आणि त्यांना संवेदनशील प्रसंगी नेमकं कसं हाताळावं याचीच प्रचिती यातून पल्लवी आणि गिरीश ओक यांनी आणि पर्यायी त्यांच्या नात्यानं दाखवून दिली.   

