बहुप्रतीक्षित 'रामायण' चित्रपटाची तारीख जाहीर, निर्मात्यांनी इंग्रजी ट्रेलर प्रदर्शित केली घोषणा

Ramayana Release Date : यावर्षातील 2026 मधील बहुप्रतीक्षित चित्रपटापैकी रामायण चित्रपटाबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. रणबीर कपूर आणि यश यांच्या रामायण भाग एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आज सोनी पिक्चर्सने आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर इंग्रजी ट्रेलर प्रदर्शित करत या चित्रपटाची रिलीज तारीख जाहीर केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी नितीश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायण' या चित्रपटाचा हिंदी ट्रेलर प्रदर्शित झाला होता. त्यानंतर निर्मात्यांनी हिंदीसोबतच दाक्षिणात्य भाषांमध्येही ट्रेलर प्रदर्शित केले होते. आता निर्मात्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांसाठी 'रामायण'चा इंग्रजी ट्रेलर रिलीज केला असून त्यासोबत 'रामायण' चित्रपटाची रिलीज डेटचीही घोषणा केली आहे.
नमित मल्होत्रा निर्मित 'रामायण' चित्रपटाचा पहिला भाग दिवाळीला रिलीज होणार आहे, हे सर्वांना माहिती होतं. पण नेमक्या कुठल्या तारखेला चित्रपट सिनेमागृहात येईल याची तारीख जाहीर करण्यात आली नव्हती. आज अखेर निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या इंग्रजी ट्रेलरसोबत अधिकृत रिलीज डेटही जाहीर केलीय. हा चित्रपट दिवाळीत धनत्रयोदशीला म्हणजे 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दिवाळीच्या दोन दिवस आधी हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याने प्रेक्षकांची दिवाळी जोरदार असणार आहे. चित्रपटाचा दुसरा भाग पुढील वर्षी रिलीज होणार असून मात्र त्याची रिलीज डेट सध्या निर्मात्यांनी सांगितलेली नाहीय.
या चित्रपटाची तारीख जाहीर करताना सोनी पिक्चर्सने पोस्टमध्ये लिहिलंय की, पूर्वी कधीही न पाहिलेला एक महाकाव्यमय प्रवास. #रामायणाचा अधिकृत ट्रेलर पाहा, जो 6 नोव्हेंबर रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये येत आहे.
An epic journey unlike anything seen before.— Sony Pictures (@SonyPictures) August 5, 2026
Watch the official trailer for #Ramayana, coming to theatres worldwide November 6. pic.twitter.com/BSiwVJMSs9
'रामायण' चित्रपटात रणबीर कपूरशिवाय अरुण गोविल, साई पल्लवी, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत, रवी दुबे, यश, फैसल मलिक यांसारखे कसलेले कलाकार प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित हा चित्रपट 1400 ते 1500 कोटी रुपयांच्या भव्य बजेटमध्ये तयार करण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या भागावरही जवळपास तेवढीच रक्कम खर्चाची शक्यता आहे, त्यामुळे एकूण बजेट 3000 कोटींच्या घरात जाईल अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.