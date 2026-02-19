‘ती सध्या काय करते?’ चित्रपटातील 'या' बालकलाकाराचे फोटो पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का! नेमकं झालं काय?

सतीश राजवाडे दिग्दर्शित 'ती सध्या काय करते' (2017) या मराठी चित्रपटात बालकलाकार निर्मोही अग्निहोत्रीने तेजश्री प्रधानची बालपणीची भूमिका साकारली होती. किशोरवयीन तन्वीची भूमिका आर्या आंबेकरने साकारली होती. निर्मोहीने आपल्या नैसर्गिक अभिनयामुळे चित्रपटातील प्रत्येक दृश्यात स्वतःची छाप सोडली. तिचा हुशार आणि संवेदनशील अभिनय प्रेक्षकांच्या मनात खोलवर रुजू झाला आणि समीक्षकांकडूनही तिच्या कामाचे कौतुक झाले.
निर्मोही, नाट्यकलावंत सारिका अग्निहोत्री यांची कन्या, लहानपणापासूनच कला क्षेत्राशी जोडलेली आहे. अभिनयासोबतच तिला कथ्थक नृत्याचीही आवड असून ती नियमितपणे प्रशिक्षण घेते आणि नृत्य प्रदर्शनांमध्ये भाग घेते. तिच्या कला कौशल्यामुळेच तिला बालपणीच चित्रपट आणि मालिकांमध्ये महत्वाच्या भूमिका मिळाल्या. 'ती सध्या काय करते' नंतर निर्मोही 'खुलता कळी खुलेना' मालिकेत दिसली, जिथे तिने प्रेक्षकांना पुन्हा आपले कौशल्य दाखवले. मात्र, त्या नंतर ती अचानक मनोरंजन क्षेत्रातून दूर राहिली.
अलीकडेच, निर्मोहीचे काही फोटो आणि कथ्थक नृत्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आले आहेत. मात्र, तिच्या चाहत्यांना तिच्या डोक्यावर कापलेले केस पाहून चिंता वाटत आहे. काही चाहत्यांनी सोशल मीडियावर प्रश्न विचारले आहेत की निर्मोही ठीक आहे का, तिच्या तब्येतीबाबत काही गंभीर कारण आहे का, असा. चाहत्यांनी तिच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करत तिच्या आरोग्याबाबत काळजी व्यक्त केली आहे.
निर्मोही सोशल मीडियावर तिच्या नृत्याचे व्हिडीओ आणि कला प्रदर्शनाचे फोटो शेअर करत राहते. या फोटो आणि व्हिडीओंमुळे तिच्या चाहत्यांना तिच्या कलात्मक प्रगतीची माहिती मिळते, पण तसंच अलीकडील बदल पाहून काही चाहत्यांमध्ये काळजी निर्माण झाली आहे.
निर्मोहीचे बालपणीचे काम आणि तिचा अभिनय कौशल्य लक्षात घेता, तिने भविष्यात मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये काम करण्याची क्षमता ठसवली आहे. चाहत्यांना आशा आहे की ती लवकरच पुन्हा मनोरंजन क्षेत्रात आपली उपस्थिती दाखवेल. तथापि, सध्या तिने कला आणि नृत्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे तिच्या वैयक्तिक आणि कलात्मक विकासाला चालना मिळत आहे.
निर्मोहीच्या चाहत्यांचे म्हणणे आहे की बालपणीपासूनच चमकणारी ही कलाकार आता आपल्या कलात्मक प्रवासावर लक्ष देत आहे आणि लवकरच प्रेक्षकांसमोर पुन्हा येईल. त्यांनी तिच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत तिच्या सुरक्षिततेबाबत काळजी व्यक्त केली आहे.