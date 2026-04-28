लग्नाअगोदरच प्रेग्नेंट होती 'या' सेलिब्रिटीची पत्नी, लग्नाच्या 25 वर्षांनी स्वतः केला खुलासा

Celebrity couple first child before marriage : बॉलिवूडमधील कलाकार लिव-इन रिलेशनशिप असणं ही अतिशय सामान्य बाब आहे. हल्ली आपल्या नात्याबद्दल कलाकार अतिशय मोकळेपणाने बोलतात देखील. मात्र एका सेलिब्रिटीने तब्बल लग्नाच्या 25 वर्षांनंतर आपली पत्नी लग्ना अगोदरच गरोदर  असल्याच सांगितलं आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 28, 2026, 09:33 PM IST
बॉलिवूडमध्ये बॅक डान्सर म्हणून काम सुरु केलेला सेलिब्रिटी आज दिग्दर्शक म्हणून नावारुपाला आला. रेमो डिसुझा याला कोण ओळखत नाही असं नाही. रेमो आणि त्याची पत्नी लिझेल या दोघांच्या लग्नाला 25 वर्षे होऊन गेला. रेमो हा बॉलिवूडमध्ये सर्वोत्तम कोरिओग्राफर आहे. यासोबतच त्याने दिग्दर्शक म्हणून महत्त्वाची ओळख निर्माण केली. 'फालतू', 'एबीसीडी' या सिनेमांमधून त्याने ते दाखवून दिलं. या दोघांनी एका मुलाखतीत आपण लग्नाअगोदरच पालक झाल्याचं म्हटलं आहे. त्यांचा मोठा मुलगा हा लग्नाअगोदरच अपत्य आहे. 

पालकांना नव्हती कल्पना 

मुलाखतीत सांगितलं की, रेमोच्या पालकांना त्याच्या आणि लिझेलच्या नात्याबद्दल माहित नव्हतं. लिझेलच्या पालकांचा या लग्नाला कडाडून विरोध होता. वयाच्या 20 व्या वर्षी लिझेलला एअर हॉस्टेसचा जॉब मिळाला पण रेमोपासून इतकं दूर राहणं दोघांना मान्य नव्हतं. त्यामुळे तिने तो जॉब सोडला. लिझेलच्या आईला कल्पना होती की, लिझेल रेमोच्या किती प्रेमात होती.  त्यावेळी या दोघांनी पालकांना कोणतीही पूर्व कल्पना न देता लिव-इनमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. 

वयाच्या 20 व्या वर्षी गरोदर 

लिझेलने आईला खोटं सांगितलं की, आम्ही दोघांनी गुपचूप लग्न केल्याचं आईला सांगितलं पण ते खोटं होतं. या सगळ्यादरम्यान लिझेल गरोदर राहिली. ही गोष्ट देखील त्यांनी लिझेलच्या पालकांपासून लपवून ठेवली. मात्र एकदा आई अचानक घरी आली तेव्हा तिने लिझेलला पाहिलं आणि रेमोला विचारलं,'ये पेट से है?' यावेळी रेमोकडे बोलण्यासारखं काहीच नव्हतं, तो गप्प बसला. तेव्हा त्यांनी रेमोच्या वडिलांना सांगितलं की, 'पाहिलं तुमच्या मुलाने काय केलं?'

प्रेमात वाहवत गेलो 

लिझेलने मुलाखतीत सांगितलं की, त्यावेळी आपण लग्नाअगोदर पालक होत आहोत, याची काही कल्पनाच नव्हती. हे अगदी प्रेमाच्या ओघात झालं. आणि त्यानंतर लिझेलच्या आईच्या लक्षात आलं की, तिने सिक्रेट लग्नाबद्दल सांगितलं होतं ते खोटं होतं. 

मुलाच्या जन्मानंतर केले 3 वेळा लग्न 

लिझेलने दिलेल्या माहितीनुसार, मुलाच्या जन्मानंतर यांनी चर्चेमध्ये लग्न करावं असं पालकांचं म्हणणं होतं. माझ्या मुलाचा जन्म झाला तेव्हा पालकांनी मला त्याला बॅप्टिझ करायला सांगितलं. पण कोर्टात मंदिरातील लग्नाला मान्यता नाही. त्यामुळे त्यांनी चर्चेमध्ये लग्न केलं. लिझेलच्या म्हणण्यांनुसार, तिला रेमोवर विश्वास नव्हता. त्यावेळी रेमोने तिला सांगितलं की, आता आपल्याला मुलगा आहे. आपण मंदिर, कोर्ट आणि चर्च अशा तिन्ही ठिकाणी लग्न करणार आहोत. आता तुला आणखी काय हवं? अशा पद्धतीने या दोघांनी तीन वेळा लग्न केलं.  

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

